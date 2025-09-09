Nemzeti Sportrádió

O Jogo: egy változás lesz a portugál kezdőben

2025.09.09. 13:22
Bernardo Silva minden bizonnyal ott lesz a kezdőben a mieink ellen (Fotó: Getty Images)
Egy helyen változtat a portugál válogatott kezdőcsapatán Roberto Martínez szövetségi kapitány – a tekintélyes O Jogo szerint Pedro Neto helyét Bernardo Silva veszi át.

Nem jósol sok változást a portugál válogatott kezdő tizenegyében az O Jogo. A portugál szakportálnál úgy vélik, a Jerevánban az örményeket 5–0-ra legyőző csapathoz képest egy helyen módosíthat Roberto Martínez szövetségi kapitány, aki Pedro Neto helyére várhatóan a Manchester City ászát, a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón is szereplő Bernardo Silvát állítja majd.

A tekintélyes sportlap szerint a Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Goncalo Inácio, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Bruno Fernades, Joao Félix – Cristiano Ronaldo összeállítású portugál tizenegy fut ki este háromnegyed kilenckor a Puskás Aréna gyepére.

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-CSOPORT
Szeptember 9., kedd
20.45: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

