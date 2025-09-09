O Jogo: egy változás lesz a portugál kezdőben

Nem jósol sok változást a portugál válogatott kezdő tizenegyében az O Jogo. A portugál szakportálnál úgy vélik, a Jerevánban az örményeket 5–0-ra legyőző csapathoz képest egy helyen módosíthat Roberto Martínez szövetségi kapitány, aki Pedro Neto helyére várhatóan a Manchester City ászát, a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón is szereplő Bernardo Silvát állítja majd.

A tekintélyes sportlap szerint a Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Goncalo Inácio, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Bruno Fernades, Joao Félix – Cristiano Ronaldo összeállítású portugál tizenegy fut ki este háromnegyed kilenckor a Puskás Aréna gyepére.

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA

F-CSOPORT

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!