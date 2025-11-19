Még nyolc évig biztosan áll Oyarzabalék rekordja

A spanyol válogatott a világbajnoki selejtezők utolsó játéknapján, kedden 2–2-es döntetlent játszott Törökországot fogadva, s ezzel megőrizte veretlen világbajnoki selejtezős mérlegét hazai pályán – nem a mostani selejtezősorozatban, hanem teljes története során. Vagyis a spanyolok még sohasem szenvedtek vereséget hazai környezetben világbajnoki selejtezőn, még akkor sem, amikor nem tudták a pályán kiharcolni a vb-szereplés lehetőségét – az 1938-as vb-től visszaléptek, 1954-ben, 1958-ban, 1970-ben és 1974-ben nem jött össze a kvalifikáció. Egy-egy idegenbeli botlás mindig becsúszott nekik, ami elég is volt a lemaradáshoz.

A spanyol válogatott története során eddig 64 világbajnoki selejtezőt játszott hazai pályán: 54 mérkőzést megnyert, a keddi volt a 10. döntetlenje. Mivel a 2030-as világbajnokságnak Spanyolország lesz az egyik társrendezője, már most biztos, hogy ez a csúcs legalább 2033-ig állni fog még – a spanyol válogatott csak nyolc év múlva játssza a következő vb-selejtezőjét.

Ezzel a keddi döntetlennel egyébként a spanyol válogatott még egy sor további sorozatot tart életben. Például a legutóbbi 49 vb-selejtezőjén egyaránt gólt szerzett a válogatott, 31 tétmérkőzés óta veretlen, mérlege 25 győzelem és 6 döntetlen.

Ami a játékosokat illeti: a labdarúgás statisztikáival foglalkozó IFFHS gyűjtése szerint Fabián Ruiz továbbra sem szenvedett vereséget a spanyol válogatottal rendes játékidőben, ez a széria már 41 mérkőzést számlál. Mikel Oyarzabal lett a spanyol válogatott 105 éve íródó történelmének első olyan játékosa, aki kilenc egymást követő találkozó mindegyikén gólt vagy gólpasszt jegyzett.

A spanyol válogatott a csoportja megnyerésével elmondhatja magáról, hogy 1994-től mind a 17 nagy világeseményre (világ- és Európa-bajnokságra) kvalifikált.