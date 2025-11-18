Száztizennégy másodperc kellett a gólhoz a németek újoncának

Aligha álmodhatott volna szebb bemutatkozásról a német labdarúgó-válogatottban Assan Ouédraogo. A germán futball legújabb gyöngyszeme a szlovákok elleni világbajnoki selejtezőn csapata 5–0-s vezetésénél állt be, s mindössze száztizennégy másodpercre volt szüksége ahhoz, hogy megszerezze első gólját nemzeti színekben. Az RB Leipzig 19 éves támadó középpályása a mérkőzés 77. percében váltotta Florian Wirtzet, s alig két perc elteltével Leroy Sané átadásából be is vette Martin Dúbravka kapuját – hol máshol, mint Lipcsében…

A Schalke 04-ben nevelkedett Ouédraogo 2023 július 28-án, a „királykékeknél” mutatkozott be a profik között 17 évesen 2 hónaposan és 19 naposan, majd 2024 nyarán csatlakozott a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató csapathoz. Első idényében mindössze három mérkőzésen jutott szóhoz a lipcseieknél, a mostani évadban viszont már 10 Bundesliga-meccse van, amelyeken 466 perc alatt két gólt szerzett és három gólpasszt osztott ki.

A németek új üdvöskéjének édesapja egyébként maga is válogatott játékos volt, a 2023-ban visszavonult Alassane Ouédraogo 62-szer húzta magára Burkina Faso nemzeti tizenegyegyének mezét, s játszott az 1. FC Kölnben is, amelynek színeiben 2001-ben a német első osztályban is bemutatkozott.