Most sem jutottak ki a vb-re, menesztették a venezuelai kapitányt

2025.09.11. 14:15
Már nem Fernando Batista a venezuelai szövetségi kapitány (Fotó: Getty Images)
Fernando Batista foci vb 2026 Venezuela
Fernando Batista állásába került a Kolumbia elleni vereség, a venezuelai szövetség ugyanis menesztette a szövetségi kapitányt, miután a labdarúgó-válogatott ezúttal sem tudta kiharcolni a vb-szereplést.

Fernando Batista 2023 márciusában került a venezuelai kispadra, egyértelmű elvárás volt vele szemben, hogy a válogatottat kivezesse a 2026-os vb-re.

Venezuela az egyetlen ország a COMNEBOL-on, vagyis a dél-amerikai szövetségen belül működő országok közül, amely még sosem járt a legnagyobb labdarúgótornán. Ezt az akadályt most sem tudta megugrani, a selejtező utolsó fordulójában hazai pályán 6–3-ra kikapott Kolumbiától, így a brazilokat 1–0-ra legyőző bolíviaiak léptek előre az interkontinentális pótselejtezőt érő hetedik helyre.

A vereség után Nicolás Maduro államelnök is élesen kikelt a szövetségi kapitány ellen, és az edzői stáb teljes átalakítását szorgalmazta. Batista utódjáról egyelőre nem született döntés.

A selejtezősorozat kilencedik helyén záró Peru is kapitányt váltott, ott Óscar Ibánez munkáját köszönték meg.

 

 

