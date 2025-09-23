Nemzeti Sportrádió

Kórházban az osztrák kapitány, nem ő hirdeti ki a válogatott keretet

2025.09.23. 14:16
Rangnick négy sikeres vb-selejtezőn van túl az osztrák válogatottal (Fotó: Getty Images)
Ralf Rangnick, az osztrák labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya még néhány napig kórházban marad, így nem ő hirdeti ki hétfőn az osztrák labdarúgó-válogatott keretét a San Marino és Románia elleni vb-selejtezőkre.

Ralf Rangnick bokaműtéten esett át, így néhány napig még kórházban marad. A szövetségi kapitány helyett így segítője, Lars Kornetka hirdeti ki hétfőn a San Marino (október 9.) és Románia (október 12.) ellen készülő keretet.

A 67 éves szakember a felkészülés kezdetén, október 6-án már csatlakozhat a csapathoz, és mindkét mérkőzésen leülhet a kispadra.

Rangnick a legutóbbi, zenicai vb-selejtezőn nagy feltűnést keltett azzal, hogy a bokáját úgy tehermentesítette, hogy kerékpárral tekert át a pályán.

Ausztria eddig remekül szerepel a selejtezőkön, hiszen mind a négy mérkőzését megnyerte, így a második helyen áll az egy meccsel többet játszó Bosznia-Hercegovina mögött.

 

 

