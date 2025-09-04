John Russell: Hat pont kell Magyarország és Örményország ellen

– Készen áll Írország a világbajnoki selejtezősorozatra?

– Bízom benne – mondta a Nemzeti Sport megkeresésére John Russell, a Sligo Rovers negyvenéves menedzsere. – Időre volt szükség, mire a kétezerhuszonnégy júliusában kinevezett Heimir Hallgrímsson és a csapat igazán egymásra talált. Az izlandi szakember átalakította a keretet, hogy minél nagyobb esély legyen a részvételre. A válogatott kétezerkettőben szerepelt legutóbb vébén, ezért van egy kis nyomás rajta, hogy végre kijusson. Az első két csoportmérkőzés kulcsfontosságú: hat pontot kellene szerezni Magyarország és Örményország ellen, mert afelől nincs kétségem, hogy Portugália végez az élen.

John Russell (Fotó: Imago Images)

– Az idén veretlen ír válogatott kettős győzelemmel őrizte meg Nemzetek Ligája B-ligás tagságát Bulgáriával szemben, míg júniusban Szenegál és Luxemburg ellen döntetlent játszott. Mire lehet ez alapján következtetni?

– A válogatott futball kiszámíthatatlan, nehéz kétszer ugyanazt a csapatot pályára küldeni, mégis viszonylag állandó volt Írország összetétele. Az eredmények becsapósak lehetnek, Szenegál ugyanis az angolok elleni tesztmeccsre tartalékolva cseresorral állt ki ellenünk. A teljesítmény rendben volt, a futballisták magabiztosabbak, mint Stephen Kenny irányításával voltak, szóval bizakodhatunk.

– A kulcsjátékosok formája miatt úgyszintén?

– Többen közülük előreléptek, Caoim­hín Kelleher például a Liverpoolt elhagyva első számú kapus lett a Brentfordban, amelynél Nathan Collins belső védőként csapatkapitány. Hasonlóan fontos fejlemény Evan Ferguson esete: a húsz­éves támadó Angliában nehéz időszakot élt át, most azonban kölcsönben az AS Romában futballozik, és ígéretesen kezdett a Serie A-ban. A középpályán Josh Cullenre vár fontos feladat, reménykeltő, hogy a Burnleyben jól kezdte az évadot.

– Csakhogy Troy Parrott sérülés miatt kikerült a keretből – ha nem haragszik meg érte, mi ezt nem bánjuk.

– Mi annál inkább, mert ontja a gólokat Alkmaarban, az idényben tíznél jár. Kiesése nagy érvágás, bízom benne, hogy a helyére meghívott Johnny Kenny újoncként megkapja a lehetőséget – már csak azért is, mert a Sligo Roversnél a játékosom volt, tőlünk szerződtette a Celtic. Nehéz megjósolni, hogy Troy Parrott nélkül egy vagy két csatárral támadunk-e. A négyvédős felállás szinte biztosan megmarad, kérdés, Evan Ferguson egymaga lesz-e elöl, vagy a támadó középpályás Finn Azaz is a támadósorban kap helyet.

– A korábbi hatszoros ír válogatott Keith Treacy a minap azt nyilatkozta, érdemes lenne három belső védővel felállni Magyarország ellen, mert bár a belső középpályán szereplő Josh Cullen és Jason Knight egyaránt jó játékos, nem teljesítenek úgy, mint klubjukban – egyetért?

– Nem feltétlenül. Szükség lesz a két említett középpályásra, a mérkőzést azonban az elöl szereplő négy támadónak kell megnyernie.

– Mi Írország fő fegyvere?

– A kapitányváltás óta a válogatott inkább a direkt játékra épít, mert megvannak azok a támadók– Evan Fergusonra, Adam Idah-ra, Finn Azazra, Mikey Johnstonra és Sammie Szmodicsra gondolok –, akik állandó fenyegetést jelentenek az ellenfélre.

– A Nemzetek Ligája B-ligájában hat meccsen mégis mindössze három gólt szerzett az ír válogatott – mi áll ennek hátterében?

– Ezek a mérkőzések a kísérletezés jegyében teltek, de az összképet valóban rontja, hogy ötgólos vereséget szenvedtünk Angliától. Többször öt védővel állt fel a csapat, de a vb-selejtezőben Magyarország és Örményország ellen nincs értelme ennyi emberrel bekkelni, hiszen nyerni kell.

– Biztos csapata szombat esti győzelmében?

– Nagyon bízom benne. Tudom, hogy Magyarország veszélyes szabad- és szögletrúgásból, jól fejelő támadói vannak, de a mi védelmünk is erős, szerintem a hátvédek megbirkóznak a feladattal. Fontos, hogy ne engedjük lövőhelyzetbe Szobosz­lai Dominikot, hiszen az utóbbi időben Írország több gólt kapott átlövésből. Ha tippelnem kellene, szoros meccsen kettő egyre nyerünk.

Az írek terve: Szoboszlai Dominik szombaton nem lőhet kapura! Caoimhín Kelleher, a Liverpool korábbi ír kapusa szerint győzelemre törekszenek szombaton a magyarok ellen, valamint arra, hogy ne engedjék kibontakozni Szobosz­lai Dominikot.

A sokat hangoztatott futballközhelyt megfordította az Irish Times ír lap: a világbajnoki selejtezőt sprintnek kell tekinteni, nem maratoninak, mert már november 16-án véget ér a szigetországiak szempontjából. Magyarország 1986 óta vár a világbajnoki szereplésre, Írország pedig 2002 óta. Érdekesség, hogy amíg a mieink szombati ellenfele 1986-ig egyszer sem vett részt vb-n, azóta háromszor is, 1990-ben a nyolc, 1994-ben és 2002-ben pedig a tizenhat között búcsúzott.

„A jelenlegi keret többsége akkoriban csatlakozott a válogatotthoz, amikor én – nyilatkozta az Irish Timesnak a korábban a Liverpoolt, jelenleg pedig a Brentfordot erősítő Caoimhín Kelleher, aki 2021-ben éppen a Magyarország elleni 0–0-s döntetlen alkalmával mutatkozott be a nemzeti csapatban. – Szép évek vannak mögöttünk, sokat fejlődtünk, próbáltunk kijutni világeseményekre, de egyelőre nem sikerült. Jó korban vagyunk, mindannyian rendszeresen játékpercekhez jutunk a klubunkban, és az elmúlt néhány összetartás után pozitív élményekkel gazdagodtunk. Kényszerítenünk kell magunkat, meg kell próbálnunk kijutni a világbajnokságra. A menedzser is elmondta, itt az idő, minden erőnket a szombati meccsre összpontosítjuk, győzelemmel akarunk kezdeni. Jó úgy várni a magyarok elleni mérkőzést, hogy én leszek a kezdőkapus, mindig is ezt szerettem volna elérni, de ez azzal jár, hogy muszáj teljesíteni. Ismerem Szoboszlai Dominikot Liverpoolból, az egyik legnagyobb veszély vele kapcsolatban a rúgótechnikája, szombaton meg kell találnunk az ellenszert erre, és a legfontosabb, hogy győzelemmel kezdjünk. Magyarország nyilvánvalóan a legnagyobb riválisunk a csoportban a második helyért zajló versenyben, s bár a döntetlen nem a világ vége, egyértelműen a győzelem a célunk.”

AZ ÍR VÁLOGATOTT KERETE A SZEPTEMBERI VB-SELEJTEZŐKRE

Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)

Védők: Nathan Collins (Brentford – Anglia), Jake O’Brien (Everton – Anglia), Dara O’Shea (Ipswich Town – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), Bosun Lawal (Stoke City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia)

Középpályások: Jason Knight (Bristol City – Anglia), Killian Phillips (St. Mirren – Skócia), Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia)

Támadók: Kasey McAteer (Ipswich Town – Anglia), Evan Ferguson (AS Roma – Olaszország), Johnny Kenny (Celtic – Skócia), Adam Idah (Swansea City – Wales), Sammie Szmodics (Ipswich Town – Anglia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Chiedozie Ogbene (Sheffield United – Anglia)

Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímson

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÍRORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A MAGYAR VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport

Szeptember 6., szombat

20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap

15.00: Magyarország–Írország