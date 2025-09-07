Izrael nagykövete szerint a magyarországi stadionok fantasztikusak – válogatottjuk ismét hazánkban játszik

Nemzeti Sportrádió

Maja Kados, Izrael magyarországi nagykövete a Nemzeti Sportrádióban beszélt arról, miért éppen hazánkban lép rendre pályára az izraeli válogatott, amely hétfőn a debreceni Nagyerdei Stadionban fogadja az olaszokat.

„Először is, az egyik legfontosabb, hogy Magyarország közeli helyszín, és az is számít, hogy az itteni kormánnyal jó kapcsolatot ápolunk – mondta a Nemzeti Sportrádióban Maja Kados azzal kapcsolatban, miért hazánkra esik Izrael választása, ha futballmérkőzésről van szó. – Bármilyen segítséget kérünk, mindig együttműködnek velünk, és mindent megtesznek azért, hogy nekünk a lehető legjobb legyen. Ez vonatkozik a biztonságra és a különböző technikai kérdésekre is. A stadionok fantasztikusak, sok új létesítmény van, megfelelő a környezet, illetve nagyszerűek a szurkolók is. Az is meghatározó szempont, hogy a drukkerek nem elvetemültek Magyarországon. Ugyan a delegációk és a sportolók folyamatos védelem alatt állnak, ezt a nézőknek nem tudjuk biztosítani. Hollandiában a rendőrök hiába tettek meg mindent, Amszterdamban komoly atrocitás érte az izraelieket – nos, ilyen Magyarországon elképzelhetetlen. Tudjuk, ha idejönnek a szurkolóink, akkor biztonságban lesznek, és a rendezés is fantasztikus, csak jó dolgokat tudok mondani Magyarországról, és ugyan nem ez az otthonunk, de Izrael után ez a hely áll a legközelebb a szívünkhöz.”

Hétfőn 20.45-kor az izraeli csapat a világbajnoki selejtező I-csoportjában Olaszországgal csap össze a Nagyerdei Stadionban – három nappal később, Oslóban a norvégok ellenfele lesz – ahol a márciusi két mérkőzését (2–1 Észtország ellen, 2–4 Norvégia ellen) is rendezte pályaválasztóként.

„Szurkolunk a válogatottnak, hogy minél jobban sikerüljön a következő két mérkőzés. Az biztos, hogy mi ott leszünk, és biztatjuk majd a játékosokat. Szeretnénk megköszönni Debrecennek, hogy vendégül lát minket, és azt is tudom, hogy sok magyar szurkoló is támogat majd bennünket” – nyilatkozta Izrael magyarországi nagykövete.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
I-CSOPORT, 6. FORDULÓ
Hétfő, 20.45: Izrael–Olaszország, Debrecen (Tv: Spíler2)

 

