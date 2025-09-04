Nemzeti Sportrádió

Gyászba borulva készülnek a portugálok a vb-selejtezőkre

2025.09.04. 14:29
PATRICIA DE MELO MOREIRACristiano Ronaldo válogatott csapattársaival a Diogo Jota és Jorge Costa emlékére rendezett keddi megemlékezésen (Fotó: AFP)
Portugália vb-selejtező gyász
Szomorú időszakban, mondhatni, gyászba borulva vág neki a portugál válogatott a világbajnoki selejtező sorozatnak.

A nemzeti csapat keddi összetartásán a könnyeké volt a főszerep, amikor a labdarúgó-szövetség (FPF) központjában posztumusz megemlékezést tartottak a július elején autóbalesetben meghalt Diogo Jota és öccse, a szintén labdarúgó André Silva, valamint a Porto és a válogatott korábbi legendás védőjének, a szívmegállásban augusztusban életét vesztő Jorge Costának a tiszteletére. A válogatott mellett Pedro Proenca, a Portugál Labdarúgó-szövetség elnöke, Marcelo Rebelo de Sousa köztársasági elnök, Luís Montenegro miniszterelnök, valamint André Villas-Boas, az FC Porto elnöke is lerótta kegyeletét. 

„Felavattuk a Hősök terét – az örök hősökét, akik a portugál identitásunkat képviselik –, hogy legyen egy hely, ahol tiszteletünket fejezhetjük ki mindazoknak, akik a pályán mutatott és a pályán kívüli teljesítményükkel hozzájárultak a portugál futball nagyságához. Az olyan hősök, mint Diogo, André és Jorge nemcsak a mi hőseink, hanem minden portugál hősei” – mondta Pedro Proenca, míg a miniszterelnök magas posztumusz állami kitüntetésben részesítette az elhunytakat. 

Ekkor még senki sem sejtette, hogy nem egészen egy nap múlva, halálos tömegközlekedési baleset rázza meg az egész nemzetet, a lisszaboni Gloria-felvonó tragédiájában – cikkünk megjelenéséig – tizenheten vesztették életüket, és több mint húszan megsérültek. A kormány szeptember 4-re nemzeti gyásznapot rendelt el, a válogatott edzése pedig egyperces megemlékezéssel kezdődött.

 F-CSOPORT 
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
18.00: Örményország–Portugália (Tv: Spíler2)
20.45: Írország–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport)

2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
18.00: Örményország–Írország
20.45: MAGYARORSZÁG–Portugália (Tv: M4 Sport)

 

