Erling Haalandot nem lehet megállítani – vajon a Villarrealnak sikerül?

SOHASEM FORDULT ELŐ a Premier League-ben, hogy egy játékos nyolc fordulót követően legalább tíz találatot számláljon. Aztán színre lépett Erling Haaland, aki a 2022–2023-as, a 2024–2025-ös, valamint a mostani, 2025–2026-os idényben is végrehajtotta ezt a történelmi bravúrt – szombaton az Everton elleni siker (2–0) során duplázott, így már 11 gólnál jár. Nemcsak a Manchester Cityben iparkodik, Norvégia színeiben hat világbajnoki selejtezőn tizenkétszer, a BL-alapszakaszban pedig két forduló alatt háromszor volt eredményes – sorozatban 11. tétmeccsén talált be aktuális ellenfele hálójába.

A brit TNT Sports értékelése szerint „Haaland ismét olyan szinten kezdte az évadot, amely a modern futballban példa nélküli. Gyorsasága, helyezkedése és befejezései tökéletesen működnek, mintha minden mozdulata előre meg lenne írva.”

Phil Foden közvetlen közelről tapasztalja meccsről meccsre az északi gólvágó zsenialitását, s nem is fukarkodott a jelzőkkel, amikor csapattársáról kérdezték.

„Könnyű vele játszani, mert tudjuk, hogy mindig a tökéletes ütemben fut be a védelem mögé – idézi a 25 éves angol középpályást klubja honlapja. – Ha szorosan is őrzik, akkor is képes megvillanni, egy helyzet elég neki, hogy betaláljon. Türelmes marad, jókor van jó helyen, igazi világklasszis. Bár sajnos legutóbb az én passzaim után nem tudott eredményes lenni, de ismét egyre nagyobb köztünk az összhang, s ezen sokat is dolgozunk.”

Erling Haaland eddigi 50 BL-mérkőzésén 52-szer volt eredményes (az örökranglista kilencedik helyén áll – a nyolcadik Ruud van Nistelrooy 56, a hetedik Thomas Müller 57 gólt szerzett pályafutása során), és kedden a Villarreal otthonában javíthatja tovább elképesztő mérlegét.

BL-ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

VILLARREAL (spanyol)–MANCHESTER CITY (angol)

Villarreal, 21 (Tv: Sport2). Vezeti: Serdar Gözübüyük (holland)