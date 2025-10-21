Nemzeti Sportrádió

Négy paksi játékos is bekerült az NB I-es forduló válogatottjába

2025.10.21. 11:49
NB I magyar foci a forduló válogatottja Molnár Ádin
A Nemzeti Sport osztályzatai alapján négy paksi játékos is bekerült a labdarúgó NB I 10. fordulójának válogatottjába, míg a legjobb játékos 8-as értékeléssel az MTK-ban szereplő Molnár Ádin bizonyult.

Lapunk osztályzatai alapján Molnár Ádin lett a 10. forduló legjobb játékosa. Az MTK középpályása kulcsfontosságú szerepet játszott csapata győzelmében, két gólt szerzett és végig agilisan futballozott. Mindkét alkalommal jobbról vezette a labdát a kapura, először ballal, majd jobbal talált be a Nyíregyháza kapujába.

A forduló válogatottjába négy paksi játékos is bekerült - a kapus Kovácsik Ádám mellett még Kinyik Ákos, Vécsei Bálint és Hahn János is tagja a csapatnak.

A 10. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
Kovácsik 7 (Paksi FC) – Tóth R. 6 (ETO FC), Kinyik 6 (Paksi FC), Vécsei 6 (Paksi FC), Kovács P. 7 (MTK) – Molnár Á. 8 (MTK), Bognár I. 7 (MTK), Bumba 7 (ETO FC) – Hahn 7 (Paksi FC), Bárány 7 (DVSC), Benbuali 7 (ETO FC)

A forduló játékosa: Molnár Ádin 
A forduló játékvezetője: Berke Balázs 9 – Szécsényi István, Tóth II Vencel (Kazincbarcika–Kisvárda)

 

