Supermoto-vb: jövőre szeptember elején lesz a magyarországi futam

A kategória történetének első magyar viadalát idén július közepén bonyolították le Visontán, és a szervezők közleménye szerint a két nap alatt több mint 4000 néző látogatott ki a kifejezetten erre az eseményre felújított és kibővült pályára.

A szurkolók ráadásul hazai sikernek is örülhettek, Bereczki Dávid ugyanis az SM Junior Európa-bajnoki géposztályban Visontán szerezte meg pályafutása első futamgyőzelmét, a diadalról készült videofelvételek pedig több mint egymillió felhasználót értek el a közösségi médiában. Bereczki ezután Olaszországban is győzött, október második hétvégéjén pedig Belgiumban bebiztosította az Eb-összetettben a második helyét.

A szervezők tájékoztatása szerint jövő szeptemberben újabb kategóriával bővül a visontai forduló mezőnye, az S1GP világbajnoki sorozat, illetve az S2 és az SM Junior Európa-bajnokság mellett az S4-es géposztály futamait is megrendezik, ennek köszönhetően pedig 2026-ban már háromnapossá válik az esemény. Az idén nagy sikert aratott betétprogramokra a következő esztendőben is számíthatnak az érdeklődők, de péntek estétől további szórakoztató elemekkel is készülnek a nézőknek.

„Az első S1GP Magyar Nagydíjon sok új érdeklődőnek tudtuk megmutatni a Black Star Speedway Visontát és a supermoto-versenyzés legjobbjait. Jövőre szeretnénk tovább emelni a lécen, egy igazi Fan Zone-t kialakítani és megnöveljük a paddock területét is. Szeretettel várunk vissza mindenkit, aki 2025-ben velünk tartott és arra törekszünk, hogy ezúttal még messzebb vigyük az S1GP Magyar Nagydíj hírét, új érdeklődőket is megszólítva” – nyilatkozta Kolarovszki Adél, a Black Star Speedway Kft. ügyvezető igazgatója.

Jegyeket az s1gp.hu weboldalon és az Eventim hálózatában már válthatnak az érdeklődők, a szervezők közlése szerint pedig az úgynevezett Szuper Early Bird kedvezmény értelmében az első 300 darab felnőtt hétvégi jegy 8990 forintos áron kapható. A rendezvény látogatása hatéves korig változatlanul ingyenes.