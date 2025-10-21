Milánó 2026: Ledecká nem tud indulni lesiklásban

Nem indul a téli olimpián lesiklásban Ester Ledecká. A 30 éves, hódeszkában és alpesi síben is ötkarikás aranyérmes cseh sportoló úgy döntött, hogy miután előbbi sportágban a párhuzamos óriás-műlesiklás, illetve utóbbiban a lesiklás egy napon lesz, a hódeszkás versenyszámot választja, amelyben sorozatban harmadszor szerezheti meg az olimpiai bajnoki címet.

„Párszor már sírtam emiatt, de mindent megtettünk, amit tudtunk. Elhiszem, hogy nem könnyű koordinálni egy ekkora eseményt, de bíztunk abban, hogy helyt adnak a programváltoztatási kérelmünknek, ha már én vagyok az egyetlen sportoló, aki harmadszor is kvótát szerzett két különböző sportágban a játékokra” – mondta Ledecká, akinek beadványát a Nemzetközi Síszövetség elnöke, Johan Eliasch is támogatta, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azonban elutasította.

A hódeszka párhuzamos óriás-műlesiklás számának fináléja február 8-án 13 órakor kezdődik, míg a női lesiklás ugyanazon a napon 11.30 órakor, a két helyszín pedig négyórányi autóútra van egymástól.

Ledecka 2018-ban Pjongcsangban szuperóriás-műlesiklásban diadalmaskodott az alpesi szakágban. Utóbbi számot február 12-én rendezik a jövő évi játékokon, így azon rajthoz tud állni.

A téli olimpiát február 6. és 22. között rendezik Milánóban és Cortina d'Ampezzóban.