A FTC volt szerb edzőjét meneszti a Szpartak Moszkva – sajtóhír

A moszkvai sportnapilap, a Szport-Ekszpressz terjedelmes anyagában kész ténynek tekinti, hogy a Szpartak Moszkva hamarosan meneszti Dejan Sztankovicsot. A fővárosi klub spanyol sportigazgatója, Francis Cagigao már az utódot is megtalálhatta honfitársa, a korábban több spanyol élvonalbeli csapatnál is megfordult Luis García személyében.

A szerb szakember vezetésével a moszkvai együttes gyengélkedik az orosz élvonalban, 12 forduló után csak a hatodik, miután öt győzelem és négy döntetlen mellett három vereség szerepel a mérlegében. Sztankovics másfél éve vette át a fővárosiak irányítását, és a gárda folyamatosan hullámzó teljesítményén kívül azt is a szemére vetik a Szpartaknál, hogy számos fegyelmi ügye volt már, többször konfliktusba keveredett a játékvezetőkkel.

Sztankovicsot 2023 szeptemberében nevezték ki a Ferencváros vezetőedzőjének, posztjáról 2024 májusában távozott.