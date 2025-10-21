A kormány több mint két és fél milliárd forinttal támogatja a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 programot

Ovádi Péter a közleményben azt írta: a döntéssel újabb mérföldkőhöz érkezett a térség, és a 2023-as Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program sikere után ismét nemzetközi figyelem irányul Veszprémre és a Balaton régióra. Ezúttal a sport és az aktív életmód kerül a középpontba – tette hozzá.

A képviselő tájékoztatása szerint a támogatásról a Magyar Közlönyben megjelent határozat kimondja, hogy a kormány egyetért a cím viseléséhez szükséges intézkedések előkészítésével és megvalósításával, és felhívja a nemzetgazdasági minisztert a szükséges források biztosítására.

Még az idei évben legfeljebb 500 millió 300 ezer forint, 2026-ban pedig több mint kétmilliárd forint többletforrást biztosít a költségvetés erre a célra a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium év közben jelentkező többletfeladatok alcímén – ismertette.

A program célja, hogy a sporton keresztül erősítse a térség közösségeit, elősegítse az egészségtudatos életmódot, valamint fejlessze azokat a sportinfrastruktúrákat és kezdeményezéseket, amelyek hosszú távon is meghatározhatják a térség jövőjét – jelezte.

A támogatás nagy lehetőséget jelent a térség sportéletének fejlesztésében, a közösségek erősítésében, a mozgáspercek növelésében és abban, hogy a Veszprém-Balaton régió valóban Európa egyik legsportosabb térségévé váljon – fogalmazott a közleményben Ovádi Péter.

A támogatást Ovádi Péter Porga Gyula (Fidesz-KDNP) veszprémi polgármesterrel közös Facebook-videóban is bejelentette, amelyben a város vezetője hangsúlyozta: előttünk a feladat, hogy ugyanolyan jól megcsináljuk az Európa Sportrégiója programot, mint a 2023-as kulturális fővárosit.