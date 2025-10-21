Loic Badé Párizs szülöttjeként győzné le a PSG-t a BL-ben

A PARIS SAINT-GERMAIN a májusi BL-győzelmét követően ősszel sem vett vissza a tempóból, a francia bajnok az Atalantát 4–0-ra intézte el, a Barcelonát pedig idegenben verte meg 2–1-re. Ezúttal Németországból próbálja meg elhozni a három pontot, de hogy ez mennyire nem ígérkezik könnyűnek, azzal Luis Enrique, a PSG vezetőedzője is tisztában van.

„Rendkívül kellemetlen ellenfél a Leverkusen – nyilatkozta a L’Équipe francia sportlapnak a tréner. – Játékosai szervezettek, gyorsak és remek fizikai állapotnak örvendenek. Hátul nem szabad hibáznunk, elöl pedig meg vannak a játékosaink, akik el tudják dönteni az ilyen összecsapásokat. A címvédés rendkívüli motiváció mindannyiunknak, az elmúlt idényben megmutattuk, a PSG nem csupán egy rakás jó futballista gyűjtőhelye, hanem valódi csapat! Németországban nehéz kilencven perc vár ránk, de meg kell oldanunk ezt a feladatot is.”

A német sajtó szerint a párizsiak alkotják jelenleg Európa legerősebb együttesét, így a leverkuseniekre finoman fogalmazva sem vár könnyű kilencven perc. Ráadásul viharos időszak után kellene úgy elérni eredményt, hogy a csapat újjáépítése se szakadjon meg. Nemcsak a kispadon, a keretben is jelentős változás történt, a nyáron érkezett a klubhoz a francia válogatott Loic Badé is, aki gyorsan alapemberré vált a védelemben.

Badé gyerekként a Paris FC és a Le Havre játékosa volt, angliai kitérő után jutott karrierje eddigi csúcsára, a Sevillával Európa-ligát nyert. A párizsi születésű futballista a PSG elleni mérkőzés előtt az AFP-nek nyilatkozott a találkozó előtti különleges érzéseiről.

„Kár lenne tagadni, különleges mérkőzés vár rám – mondta a francia védő. – Párizsban születtem, ott nőttem fel, ezer szállal kötődöm a városhoz. A PSG a világ legjobb csapata jelenleg, ehhez semmi kétség sem férhet. Sok a hiányzója, többen is sérüléssel küzdenek, de ez nem téveszthet meg bennünket, hiszen a kerete így is elképesztő.”

A Bayer Leverkusen a dán Kasper Hjulmand kinevezése óta veretlen. A bajnokságban öt mérkőzésből négyet megnyert, a BL-főtábláján eddig két döntetlent ért el, előbb az FC Köbenhavn ellen játszott 2–2-t, majd hazai pályán a PSV Eindhovennel 1–1-et.

BL-ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

BAYER LEVERKUSEN (német)–PSG (francia) – élőben az NSO-n!

Leverkusen, 21. Vezeti: Jesús Gil Manzano (spanyol)