Nemzeti Sportrádió

Loic Badé Párizs szülöttjeként győzné le a PSG-t a BL-ben

B. B.B. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.21. 14:32
A Leverkusen francia középhátvédje, Loic Badé tudja, hogy kemény feladat vár rá a BL-címvédő ellen (Fotó: AFP)
Címkék
Bajnokok Ligája Loic Badé PSG Leverkusen
A labdarúgó Bajnokok Ligája főtáblájának egyik legnagyobb érdeklődéssel várt párharcában a címvédő PSG próbálja meg Leverkusenből is elhozni a három pontot – Loic Badét nem téveszti meg a franciák sok hiányzója.

A PARIS SAINT-GERMAIN a májusi BL-győzelmét követően ősszel sem vett vissza a tempóból, a francia bajnok az Atalantát 4–0-ra intézte el, a Barcelonát pedig idegenben verte meg 2–1-re. Ezúttal Németországból próbálja meg elhozni a három pontot, de hogy ez mennyire nem ígérkezik könnyűnek, azzal Luis Enrique, a PSG vezetőedzője is tisztában van.

„Rendkívül kellemetlen ellenfél a Leverkusen – nyilatkozta a L’Équipe francia sportlapnak a tréner. – Játékosai szervezettek, gyorsak és remek fizikai állapotnak örvendenek. Hátul nem szabad hibáznunk, elöl pedig meg vannak a játékosaink, akik el tudják dönteni az ilyen összecsapásokat. A címvédés rendkívüli motiváció mindannyiunknak, az elmúlt idényben megmutattuk, a PSG nem csupán egy rakás jó futballista gyűjtőhelye, hanem valódi csapat! Németországban nehéz kilencven perc vár ránk, de meg kell oldanunk ezt a feladatot is.”

A német sajtó szerint a párizsiak alkotják jelenleg Európa legerősebb együttesét, így a leverkuseniekre finoman fogalmazva sem vár könnyű kilencven perc. Ráadásul viharos időszak után kellene úgy elérni eredményt, hogy a csapat újjáépítése se szakadjon meg. Nemcsak a kispadon, a keretben is jelentős változás történt, a nyáron érkezett a klubhoz a francia válogatott Loic Badé is, aki gyorsan alapemberré vált a védelemben.

Badé gyerekként a Paris FC és a Le Havre játékosa volt, angliai kitérő után jutott karrierje eddigi csúcsára, a Sevillával Európa-ligát nyert. A párizsi születésű futballista a PSG elleni mérkőzés előtt az AFP-nek nyilatkozott a találkozó előtti különleges érzéseiről.

„Kár lenne tagadni, különleges mérkőzés vár rám – mondta a francia védő. – Párizsban születtem, ott nőttem fel, ezer szállal kötődöm a városhoz. A PSG a világ legjobb csapata jelenleg, ehhez semmi kétség sem férhet. Sok a hiányzója, többen is sérüléssel küzdenek, de ez nem téveszthet meg bennünket, hiszen a kerete így is elképesztő.”

A Bayer Leverkusen a dán Kasper Hjulmand kinevezése óta veretlen. A bajnokságban öt mérkőzésből négyet megnyert, a BL-főtábláján eddig két döntetlent ért el, előbb az FC Köbenhavn ellen játszott 2–2-t, majd hazai pályán a PSV Eindhovennel 1–1-et.

BL-ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
BAYER LEVERKUSEN (német)–PSG (francia) – élőben az NSO-n!
Leverkusen, 21. Vezeti: Jesús Gil Manzano (spanyol)

 

Bajnokok Ligája Loic Badé PSG Leverkusen
Legfrissebb hírek

Erling Haalandot nem lehet megállítani – vajon a Villarrealnak sikerül?

Bajnokok Ligája
3 órája

Nagyot zuhant a Liverpool, élre állt a címvédő BL-erősorrendünkben

Bajnokok Ligája
3 órája

Socca: a szétlövés nem ment a magyar csapatoknak

Bajnokok Ligája
20 órája

Meg vannak számlálva a Juve mesterének napjai – sajtóhír

Olasz labdarúgás
Tegnap, 11:35

Tovább robog Werner Lipcséje, Gulácsiék legyőzték a Hamburgot is

Német labdarúgás
2025.10.18. 17:45

Trent Alexander-Arnold felépülése jól halad, pályára léphet a Liverpool ellen – sajtóhír

Bajnokok Ligája
2025.10.16. 19:21

A Ferencváros a 66. helyen áll a klubcsapatok világranglistáján

Minden más foci
2025.10.13. 12:18

Guirassy Haaland nyomában; a francia csapatok Flick mumusai?

Bajnokok Ligája
2025.10.02. 12:20
Ezek is érdekelhetik