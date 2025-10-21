Férfi kézilabda Ek: svájci és osztrák ellenfél a magyar csapatoknak

A keddi, bécsi sorsoláson elhangzott, hogy a legjobb 32 között a Mol Tatabánya KC hazai pályán kezd a HSC Suhr Aarau ellen, a Balatonfüredi KSE pedig idegenben a bécsi Fivers WAT Margaretennel szemben.

A HSC Suhr az előző idényben elődöntős volt az élvonalban, jelenleg azonban csupán nyolcadik a tabellán. A Fivers WAT a legutóbbi szezonban szintén elődöntős volt a bajnokságban, most pedig a második helyen áll.

Bognár Alex csapata, a szlovén RK Celje PL az újvidéki RK Vojvodinát, Vladan Matics vezetőedző együttesét kapta. Matics korábban a Csurgót, a Tatabányát, a Szegedet, illetve a magyar válogatottat is irányította.

A párharcok első mérkőzéseit november 15-én és 16-án, a visszavágóit egy héttel később rendezik.

A fürediek korábban a török Beykoz Belediyesi SK-t és az azeri Kur Mingachevirt is kettős győzelemmel búcsúztatták, a Tatabánya pedig 63–59-es összesítéssel nyerte meg a norvég Naerbö IL elleni párharcot.