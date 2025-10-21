Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda Ek: svájci és osztrák ellenfél a magyar csapatoknak

Vágólapra másolva!
2025.10.21. 12:29
null
Svájci ellenféllel találkoznak a tatabányai kézisek az Ek-ban (Fotó: Facebook/Tatabánya Kézilabda Club)
Címkék
Fivers WAT HSC Suhr Aarau Mol Tatabánya KC férfi kézilabda Európa-kupa Balatonfüred KSE
A Tatabányára a svájci HSC Suhr Aarau, a Balatonfüredre az osztrák Fivers WAT Margareten vár a férfi kézilabda Európa-kupa 3. fordulójában, amelynek tétje a nyolcaddöntőbe jutás.

A keddi, bécsi sorsoláson elhangzott, hogy a legjobb 32 között a Mol Tatabánya KC hazai pályán kezd a HSC Suhr Aarau ellen, a Balatonfüredi KSE pedig idegenben a bécsi Fivers WAT Margaretennel szemben.

A HSC Suhr az előző idényben elődöntős volt az élvonalban, jelenleg azonban csupán nyolcadik a tabellán. A Fivers WAT a legutóbbi szezonban szintén elődöntős volt a bajnokságban, most pedig a második helyen áll.

Bognár Alex csapata, a szlovén RK Celje PL az újvidéki RK Vojvodinát, Vladan Matics vezetőedző együttesét kapta. Matics korábban a Csurgót, a Tatabányát, a Szegedet, illetve a magyar válogatottat is irányította.

A párharcok első mérkőzéseit november 15-én és 16-án, a visszavágóit egy héttel később rendezik.

A fürediek korábban a török Beykoz Belediyesi SK-t és az azeri Kur Mingachevirt is kettős győzelemmel búcsúztatták, a Tatabánya pedig 63–59-es összesítéssel nyerte meg a norvég Naerbö IL elleni párharcot.

 

Fivers WAT HSC Suhr Aarau Mol Tatabánya KC férfi kézilabda Európa-kupa Balatonfüred KSE
Legfrissebb hírek

A Tatabánya megfordította a párharcot, és továbbjutott a férfi kézi Európa-kupában

Kézilabda
2025.10.18. 19:48

Kikapott az újonctól a Balatonfüred a férfi kézi NB I-ben

Kézilabda
2025.10.15. 20:20

Kétgólos hátrányba került a Tatabánya a férfi kézilabda Európa-kupában

Kézilabda
2025.10.12. 20:26

Fölényes győzelmet aratott a Balatonfüred a férfi kézilabda Európa-kupában

Kézilabda
2025.10.11. 19:28

Férfi kézi NB I: a Tatabánya elvette a Szeged veretlenségét

Kézilabda
2025.09.28. 20:07

Férfi kézi NB I: a Győr otthon, a Tatabánya idegenben nyert

Kézilabda
2025.09.19. 20:17

A visszavágón is fölényes győzelmet aratott a Balatonfüred a férfi kézilabda Európa-kupában

Kézilabda
2025.09.07. 19:23

Szoros meccset nyert meg az FTC Balatonfüreden a férfi kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2025.08.31. 16:47
Ezek is érdekelhetik