„A Porto ellen már megmutattuk” – nem tartanak a Fraditól a botladozó salzburgiak
A Red Bull Salzburg vasárnap úgy játszott 2–2-es döntetlent hazai pályán az Altach elleni bajnokin, hogy a 22. percben a francia védő, Joane Gadou kiállítása miatt emberhátrányba került, az Altach pedig bő tíz perccel később egy 11-esből a vezetést is megszerezte. A hazaiak a folytatásban fordítani tudtak, de a 80. percben lőtt góllal egy pontot azért megmentettek a vendégek. A salzburgiaknak öt győzelem mellett ez már az ötödik olyan bajnokijuk volt az idényben, amelyet nem tudtak megnyerni (kétszer ki is kaptak), emiatt nem is vezetik a bajnokságot, de a vasárnapi mérkőzés után többen is arról nyilatkoztak, hogy az Altach elleni meccsből nem érdemes következtetéseket levonni a Ferencváros elleni, csütörtöki Európa-liga-mecsre nézve.
ÖSSZEFOGLALÓ: A SALZBURG ALTACH ELLENI BAJNOKI MECCSE
„A Porto ellen az Európa-ligában már megmutattuk, hogy jobb játékra is képesek, vagyunk, a meccs bizonyos szakaszában a Portónál is jobbak voltunk, tehát nem kell egyetlen ellenféltől sem tartunk – idézte a skysportaustria.at a vasárnapi bajnoki után a Ferencváros elleni csütörtöki El-meccs kapcsán Altach ellen gólt is szerző bosnyák támadót, Kerim Alajbegovicot. – Ha kellően élesek és energikusak leszünk, pontokat fogunk szerezni.”
Európa-liga-újonc játékvezető fújja a sípot a Ferencváros salzburgi mérkőzésén
Más kérdés, hogy eddig az Európa-ligában két meccsen még csak gólt sem szerzett a Salzburg, mert a Portótól otthon 1–0-ra, a Lyontól idegenben pedig 2–0-ra kapott ki.
A salzburgiak német vezetőedzője, Thomas Letsch sem aggódott a csapata játéka miatt az Altach elleni döntetlen után.
„Nem hibáztathatom a játékosokat, a megfelelő hozzáállás és a szenvedély megvolt. 0–1-ről fordítani tudtunk, és bár két pontot elveszítettünk, tíz emberrel is jobbak voltunk, mint az ellenfél” – fogalmazott a szakember, aki szerint tehát a mutatott játékra építhetnek a jövőben.
Érdekesség, hogy a bajnokságban a vasárnap az Újpesttel ikszelő (1–1) Ferencváros is hasonlóan szerepel, mint Ausztriában a Red Bull, hiszen szintén öt meccsen veszített már pontokat, és nem tíz, hanem csak kilenc mérkőzést játszott eddig. Viszont az Európa-ligában jobban áll a magyar bajnok, hiszen a Plzen elleni döntetlen után a Genket megverte, így két forduló után négy pontja van.
A salzburgiak nagy problémája, hogy a legértékesebbnek számító csatáruk, a 15 millió euróra taksált, 21 éves elefántcsontparti Karim Konaté térdsérülés miatt továbbra sem bevethető ebben az idényben, és rajta kívül még további hét játékos bajlódik sérüléssel, akik közül leginkább a 19 éves osztrák védőnek, Jannik Schusternek lehet leginkább esélye a játékra a Ferencváros ellen.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: FC Salzburg (osztrák)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Dinamo Zagreb
|2
|2
|–
|–
|6–2
|+4
|6
|2. Midtjylland
|2
|2
|–
|–
|5–2
|+3
|6
|3. Aston Villa
|2
|2
|–
|–
|3–0
|+3
|6
|4. Braga
|2
|2
|–
|–
|3–0
|+3
|6
|5. Lyon
|2
|2
|–
|–
|3–0
|+3
|6
|6. Lille
|2
|2
|–
|–
|3–1
|+2
|6
|7. Porto
|2
|2
|–
|–
|3–1
|+2
|6
|8. Viktoria Plzen
|2
|1
|1
|–
|4–1
|+3
|4
|9. Real Betis
|2
|1
|1
|–
|4–2
|+2
|4
|10. Freiburg
|2
|1
|1
|–
|3–2
|+1
|4
|11. FERENCVÁROS
|2
|1
|1
|–
|2–1
|+1
|4
|12. Panathinaikosz
|2
|1
|–
|1
|5–3
|+2
|3
|13. Celta Vigo
|2
|1
|–
|1
|4–3
|+1
|3
|14. Basel
|2
|1
|–
|1
|3–2
|+1
|3
|15. Go Ahead Eagles
|2
|1
|–
|1
|2–2
|0
|3
|16. Roma
|2
|1
|–
|1
|2–2
|0
|3
|17. Brann Bergen
|2
|1
|–
|1
|2–2
|0
|3
|18. Genk
|2
|1
|–
|1
|1–1
|0
|3
|19. Young Boys
|2
|1
|–
|1
|3–4
|–1
|3
|20. Fenerbahce
|2
|1
|–
|1
|3–4
|–1
|3
|21. Ludogorec
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|22. Stuttgart
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|23. Sturm Graz
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|24. FCSB
|2
|1
|–
|1
|1–2
|–1
|3
|25. Nottingham Forest
|2
|–
|1
|1
|4–5
|–1
|1
|26. Crvena Zvezda
|2
|–
|1
|1
|2–3
|–1
|1
|27. Bologna
|2
|–
|1
|1
|1–2
|–1
|1
|28. PAOK
|2
|–
|1
|1
|1–3
|–2
|1
|29. Celtic
|2
|–
|1
|1
|1–3
|–2
|1
|30. Maccabi Tel-Aviv
|2
|–
|1
|1
|1–3
|–2
|1
|31. Nice
|2
|–
|–
|2
|2–4
|–2
|0
|32. Rangers
|2
|–
|–
|2
|1–3
|–2
|0
|33. Utrecht
|2
|–
|–
|2
|0–2
|–2
|0
|34. Salzburg
|2
|–
|–
|2
|0–3
|–3
|0
|35. Feyenoord
|2
|–
|–
|2
|0–3
|–3
|0
|36. Malmö
|2
|–
|–
|2
|1–5
|–4
|0