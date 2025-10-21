„A Porto ellen már megmutattuk” – nem tartanak a Fraditól a botladozó salzburgiak

Nemzeti Sportrádió


A Red Bull Salzburg a hétvégén a csütörtöki Európa-liga ellenfeléhez, a magyar bajnok Ferencvároshoz hasonlóan ikszelt a bajnokságban, és az első helyen álló Sturm Graztól három ponttal elmaradva a 2. helyen áll a tabellán, az Európa-liga főtábláján pedig két vereséggel kezdett. Ennek ellenére a salzburgiak magabiztosan várják az FTC elleni meccset.

 

A Red Bull Salzburg vasárnap úgy játszott 2–2-es döntetlent hazai pályán az Altach elleni bajnokin, hogy a 22. percben a francia védő, Joane Gadou kiállítása miatt emberhátrányba került, az Altach pedig bő tíz perccel később egy 11-esből a vezetést is megszerezte. A hazaiak a folytatásban fordítani tudtak, de a 80. percben lőtt góllal egy pontot azért megmentettek a vendégek. A salzburgiaknak öt győzelem mellett ez már az ötödik olyan bajnokijuk volt az idényben, amelyet nem tudtak megnyerni (kétszer ki is kaptak), emiatt nem is vezetik a bajnokságot, de a vasárnapi mérkőzés után többen is arról nyilatkoztak, hogy az Altach elleni meccsből nem érdemes következtetéseket levonni a Ferencváros elleni, csütörtöki Európa-liga-mecsre nézve.

ÖSSZEFOGLALÓ: A SALZBURG ALTACH ELLENI BAJNOKI MECCSE

A Porto ellen az Európa-ligában már megmutattuk, hogy jobb játékra is képesek, vagyunk, a meccs bizonyos szakaszában a Portónál is jobbak voltunk, tehát nem kell egyetlen ellenféltől sem tartunk idézte a skysportaustria.at a vasárnapi bajnoki után a Ferencváros elleni csütörtöki El-meccs kapcsán Altach ellen gólt is szerző bosnyák támadót, Kerim Alajbegovicot.Ha kellően élesek és energikusak leszünk, pontokat fogunk szerezni.” 

Európa-liga
1 órája

Európa-liga-újonc játékvezető fújja a sípot a Ferencváros salzburgi mérkőzésén

A 34 éves Goga Kikacseisvili mindkét csapatnak először vezet pályafutása során.

 

Más kérdés, hogy eddig az Európa-ligában két meccsen még csak gólt sem szerzett a Salzburg, mert a Portótól otthon 1–0-ra, a Lyontól idegenben pedig 2–0-ra kapott ki.

A salzburgiak német vezetőedzője, Thomas Letsch sem aggódott a csapata játéka miatt az Altach elleni döntetlen után.

Nem hibáztathatom a játékosokat, a megfelelő hozzáállás és a szenvedély megvolt. 0–1-ről fordítani tudtunk, és bár két pontot elveszítettünk, tíz emberrel is jobbak voltunk, mint az ellenfél” fogalmazott a szakember, aki szerint tehát a mutatott játékra építhetnek a jövőben. 

Érdekesség, hogy a bajnokságban a vasárnap az Újpesttel ikszelő (1–1) Ferencváros is hasonlóan szerepel, mint Ausztriában a Red Bull, hiszen szintén öt meccsen veszített már pontokat, és nem tíz, hanem csak kilenc mérkőzést játszott eddig. Viszont az Európa-ligában jobban áll a magyar bajnok, hiszen a Plzen elleni döntetlen után a Genket megverte, így két  forduló után négy pontja van.

A salzburgiak nagy problémája, hogy a legértékesebbnek számító csatáruk, a 15 millió euróra taksált, 21 éves elefántcsontparti Karim Konaté térdsérülés miatt továbbra sem bevethető ebben az idényben, és rajta kívül még további hét játékos bajlódik sérüléssel, akik közül leginkább a 19 éves osztrák védőnek, Jannik Schusternek lehet leginkább esélye a játékra a Ferencváros ellen.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: FC Salzburg (osztrák)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL-KGkP
  1. Dinamo Zagreb226–2+46
  2. Midtjylland225–2+36
  3. Aston Villa223–0+36
  4. Braga223–0+36
  5. Lyon223–0+36
  6. Lille223–1+26
  7. Porto223–1+26
  8. Viktoria Plzen2114–1+34
  9. Real Betis2114–2+24
10. Freiburg2113–2+14
11. FERENCVÁROS2112–1+14
12. Panathinaikosz2115–3+23
13. Celta Vigo2114–3+13
14. Basel2113–2+13
15. Go Ahead Eagles2112–203
16. Roma2112–203
17. Brann Bergen2112–203
18. Genk2111–103
19. Young Boys2113–4–13
20. Fenerbahce2113–4–13
21. Ludogorec2112–3–13
22. Stuttgart2112–3–13
23. Sturm Graz2112–3–13
24. FCSB2111–2–13
25. Nottingham Forest2114–5–11
26. Crvena Zvezda2112–3–11
27. Bologna2111–2–11
28. PAOK2111–3–21
29. Celtic2111–3–21
30. Maccabi Tel-Aviv2111–3–21
31. Nice222–4–20
32. Rangers221–3–20
33. Utrecht220–2–20
34. Salzburg220–3–30
35. Feyenoord220–3–30
36. Malmö221–5–40

 

 

 

Ezek is érdekelhetik