„A Porto ellen már megmutattuk” – nem tartanak a Fraditól a botladozó salzburgiak

Más kérdés, hogy eddig az Európa-ligában két meccsen még csak gólt sem szerzett a Salzburg, mert a Portótól otthon 1–0-ra, a Lyontól idegenben pedig 2–0-ra kapott ki.

A salzburgiak német vezetőedzője, Thomas Letsch sem aggódott a csapata játéka miatt az Altach elleni döntetlen után.

„Nem hibáztathatom a játékosokat, a megfelelő hozzáállás és a szenvedély megvolt. 0–1-ről fordítani tudtunk, és bár két pontot elveszítettünk, tíz emberrel is jobbak voltunk, mint az ellenfél” – fogalmazott a szakember, aki szerint tehát a mutatott játékra építhetnek a jövőben.

Érdekesség, hogy a bajnokságban a vasárnap az Újpesttel ikszelő (1–1) Ferencváros is hasonlóan szerepel, mint Ausztriában a Red Bull, hiszen szintén öt meccsen veszített már pontokat, és nem tíz, hanem csak kilenc mérkőzést játszott eddig. Viszont az Európa-ligában jobban áll a magyar bajnok, hiszen a Plzen elleni döntetlen után a Genket megverte, így két forduló után négy pontja van.

A salzburgiak nagy problémája, hogy a legértékesebbnek számító csatáruk, a 15 millió euróra taksált, 21 éves elefántcsontparti Karim Konaté térdsérülés miatt továbbra sem bevethető ebben az idényben, és rajta kívül még további hét játékos bajlódik sérüléssel, akik közül leginkább a 19 éves osztrák védőnek, Jannik Schusternek lehet leginkább esélye a játékra a Ferencváros ellen.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

18.45: FC Salzburg (osztrák)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!