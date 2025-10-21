Vitorlázás: rajtol a Nacra 15 Eb Balatonföldváron

Október 22. és 26. között a Nacra 15 katamarán Európa-bajnokságnak ad otthont Balatonföldvár, az utánpótlás-kontinensviadal a Spartacus Vitorlás Egylet rendezésében, a Magyar Vitorlás Szövetség közreműködésével és a HM Sportért Felelős Államtitkárság támogatásával valósul meg. A keddi programban a practice race, azaz a próbafutam, valamint a hivatalos megnyitó ünnepség szerepel – tájékoztatta szerkesztőségünket a hazai szövetség.

A Nacra 15 hajóosztály a jövő olimpiai katamarán versenyzőinek utánpótlását jelenti, hiszen a következő hajóosztály, a Nacra 17 foiler 2016 óta szerepel az olimpián. A 4,7 méter hosszú, 150 kilogrammos hajó ívelt uszonyainak köszönhetően képes részben kiemelkedni a vízből, és akár 20 csomós sebességgel is száguldhat. A kétfős legénységtől egyenrangú szellemi és fizikai felkészültséget igénylő katamarán különösen népszerű a fiatal vitorlázók körében.

A kontinensviadalon hét ország negyvenegy párosa méri össze tudását, köztük a legnagyobb létszámmal induló magyar csapat.

A mezőnyben kiemelt figyelem övezi a magyar bajnok Dávoti Gréta, Moore Liam (Balatonfüredi YC, Hajógyár SE) kettőst, valamint az ezüstérmes Boldizsár Balázs, Pónácz Liza (Hajógyár SE) és a bronzérmes Litkey Sámson, Dardenne Naia (Pöff SE) párost.

„Ez a verseny mérföldkő a magyar olimpiai utánpótlás szempontjából – mondta Nagy R. Attila, a Magyar Nacra 15 osztály vezetője, a Nemzetközi Nacra 15 Osztály elnökségi tagja. – Nagyon örülünk, hogy sikerült elnyernünk az Európa-bajnokság rendezési jogát, és izgatottan várjuk a következő napokat. Magyarország mindig jó házigazdája a nemzetközi sporteseményeknek, a Spartacus Vitorlás Egylet pedig már számtalanszor bizonyította, hogy kiváló vendéglátó és rendező. Minden adott egy sikeres és emlékezetes Európa-bajnoksághoz.”

A záróünnepség és a díjátadó október 26-án, vasárnap lesz Balatonföldváron.

