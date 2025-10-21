Férfi röplabda BL: meglepetésre készülnek a fehérváriak

ELŐSZÖR SZEREPEL a férfi röplabda Bajnokok Ligájában az élvonalbeli és Magyar Kupa-címvédő MÁV Előre, amely az elmúlt két évben a Chal­lenge-kupában és a Közép-európai Ligában szerzett nemzetközi rutint. Ráadásul a székesfehérvári csapat keretében nem volt különösebb mozgás, továbbra is az argentin Omar Pelillo a vezetőedző, csak Fazekas Balázs és Sebestyén Márton távozott, helyükre három válogatott játékost, Ambrus Bencét, Kecskeméti Bálintot és Varga Pétert igazolták. A keret magja tehát maradt, így a feladó posztján továbbra is Szabó Vilmos szerepel.

„ Voltak kisebb-nagyobb sérülések a felkészülés során, de szerintem ez más csapatoknál is megszokott – mondta a kétszeres válogatott játékos, aki a bajnoki cím és a kupagyőzelem mellé a nyáron szerzett egy ezüstérmet is a strandröplabda ob-n. – Az alapozás során elvégeztük azt a munkát, amit elterveztünk, és ott tartunk a csapatépítésben, ahol vártuk.”

Ami az ellenfelet illeti, nem volt kegyes Fortuna a fehérváriakhoz, mert a spanyol Guaguas Las Palmas lesz az első ellenfelük, amely két idénnyel ezelőtt a negyeddöntőig menetelt a BL-ben. A rivális keretében a hazai játékosokon kívül argentin, zöld-foki-szigeteki, belga, brazil és bolgár légiós is szerepel, valamint egy igazi világsztár, a kubai származású, az olasz válogatottal olimpiai ezüst­érmes 40 éves Osmany Juantorena, aki a Bajnokok Ligáját háromszor, a klubvilágbajnokságot pedig ötször nyerte meg korábbi csapataival.

„Helyén kell kezelnünk a helyzetet, természetesen a spanyolok az esélyesebbek, de úgy gondolom, hogy hazai pályán, szurkolóink biztatása mellett meglepetést szerezhetünk, legalábbis megráncigálnánk az oroszlán bajszát. Megszereztük a rivális edzőmeccseinek felvételeit, úgyhogy alaposan felkészültünk belőle.”

A mérkőzést különleges helyszínen, a székesfehérvári MET Arénában rendezik meg, amely normális körülmények között a helyi jégkorongcsapat otthona.

„Úgy tudom, Kanadából hoztak egy speciális takaróréteget, amellyel befedték a jégfelületet, úgyhogy egyáltalán nincs hideg. Már többször kipróbáltuk, és nagyon jó a pálya, minden adva van, hogy jó meccset játsszunk. Bízunk benne, hogy sok szurkoló érkezik és biztat majd minket.”

BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK

Selejtező, 1. mérkőzés

MÁV ELŐRE FOXCONN–Guaguas Las Palmas (spanyol)

Székesfehérvár, 18 (Tv: Match4)