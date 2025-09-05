Félpályás góllal nyert Malawi, gálázott a Kongói DK és Burkina Faso is az afrikai vb-selejtezőkön

A-CSOPORT
Edmond Tapsoba és Dango Ouattara is duplázott Dzsibuti 6–0-s kiütése során Burkina Faso válogatottjában, amely így magabiztosan őrzi a második helyet a csoportelső Egyiptom mögött.
S ha már Egyiptom: a „fáraókat” legnagyobb sztárjaik vezették sikerre Etiópia ellen, Mohamed Szalah és Omar Marmus is tizenegyesből volt eredményes.
B-CSOPORT
A csoport élén álló Kongói DK négy gólt szerezve nyert Dél-Szudánban, a Real Betisben légióskodó Cédric Bakambu két góllal vette ki a részét a sikerből, de betalált a nyár végén Newcastle-be szerződő Yoane Wissa is. Mauritánia hazai sikere nem sokat változtatott a továbbjutását tekintve, Szenegál ellenben hozta a kötelezőt Szudán ellen, így továbbra is ott van a csoportelső Kongói DK nyakán.
C-CSOPORT
A csoportelső Dél-Afrika hozta a kötelezőt Lesotho ellen, míg Benin Zimbabwe legyőzésével tartotta meg lépéselőnyét Nigéria előtt a második helyen.
E-CSOPORT
Megszerezte első pontját a selejtezősorozatban Kongó, a tabella utolsó helyén álló együttes Tanzániával játszott döntetlent. Marokkó az előzetes várakozásoknak megfelelően ötöt gurított Nigernek, így simán menetel a kijutás felé.
F-CSOPORT
Könnyed győzelmet aratott Gambia Kenyában, megelőzve ellenfelét, de így is nagyon le van maradva a továbbjutásra álló Elefántcsontpart, Gabon párostól. S ha már Elefántcsontpart: a legutóbbi ANK győztese már a harmadik percben beállította a Burundi elleni meccs végeredményét, és megelőzte Gabont a csoport élén.
G-CSOPORT
Guinea is hozta a papírformát Szomália ellen, amivel versenyben van a rájátszást érő második helyért. Uganda négy gólt rámolt be Mozambik hálójába, és jobb gólkülönbségével megelőzte ellenfelét a tabellán.
H-CSOPORT
Malawi többek között Gabadinho Mhango félpályás góljával (VIDEÓ ITT!) gyűrte le Namíbiát, felzárkózva a második helyért csatázó bolyra.
AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
7. FORDULÓ
A-CSOPORT
Dzsibuti–Burkina Faso 0–6
Egyiptom–Etiópia 2–0
|1. Egyiptom
|7
|6
|1
|0
|16–2
|+14
|19
|2. Burkina Faso
|7
|4
|2
|1
|19–7
|+12
|14
|3. Sierra Leone
|7
|2
|3
|2
|8–8
|0
|9
|4. Bissau-Guinea
|7
|1
|4
|2
|6–8
|-2
|7
|5. Etiópia
|7
|1
|3
|3
|7–9
|-2
|6
|6. Dzsibuti
|7
|0
|1
|6
|4–26
|-22
|1
B-CSOPORT
Dél-Szudán–Kongói DK 1–4
Mauritánia–Togo 2–0
Szenegál–Szudán 2–0
|Kongói DK
|7
|5
|1
|1
|11–3
|+8
|16
|Szenegál
|7
|4
|3
|0
|10–1
|+9
|15
|Szudán
|7
|3
|3
|1
|8–4
|+4
|12
|Mauritánia
|7
|1
|2
|4
|4–9
|-5
|5
|Togo
|7
|0
|4
|3
|4–9
|-5
|4
|Dél-Szudán
|7
|0
|3
|4
|3–14
|-11
|3
C-CSOPORT
Benin–Zimbabwe 1–0
Lesotho–Dél-Afrika 0–3
|Dél-Afrika
|7
|5
|1
|1
|13–5
|+8
|16
|Benin
|7
|3
|2
|2
|7–7
|0
|11
|Ruanda
|6
|2
|2
|2
|4–4
|0
|8
|Nigéria
|6
|1
|4
|1
|7–6
|+1
|7
|Lesotho
|7
|1
|3
|3
|4–8
|-4
|6
|Zimbabwe
|7
|0
|4
|3
|5–10
|-5
|4
E-CSOPORT
Kongó–Tanzánia 1–1
Marokkó–Niger 5–0
|Marokkó
|6
|6
|0
|0
|19–2
|+17
|18
|Tanzánia
|6
|3
|1
|2
|6–5
|+1
|10
|Zambia
|5
|2
|0
|3
|9–7
|+2
|6
|Niger
|5
|2
|0
|3
|6–9
|-3
|6
|Kongó
|6
|0
|1
|5
|3–20
|-17
|1
F-CSOPORT
Kenya–Gambia 1–3
Elefántcsontpart–Burundi 1–0
|Elefántcsontpart
|7
|6
|1
|0
|15–0
|+15
|19
|Gabon
|7
|6
|0
|1
|16–6
|+10
|18
|Burundi
|7
|3
|1
|3
|13–8
|+5
|10
|Gambia
|7
|2
|1
|4
|15–14
|+1
|7
|Kenya
|7
|1
|3
|3
|12–11
|+1
|6
|Seychelle-szigetek
|7
|0
|0
|7
|2–34
|-32
|0
G-CSOPORT
Szomália–Guinea 0–3
Uganda–Mozambik 4–0
|Algéria
|7
|6
|0
|1
|19–7
|+12
|18
|Uganda
|7
|4
|0
|3
|10–7
|+3
|12
|Mozambik
|7
|4
|0
|3
|10–15
|-3
|12
|Guinea
|7
|3
|1
|3
|7–5
|+2
|10
|Botswana
|7
|3
|0
|4
|10–11
|-1
|9
|Szomália
|7
|0
|1
|6
|3–14
|-11
|1
H-CSOPORT
Namíbia–Malawi 1–2
|Tunézia
|7
|6
|1
|0
|12–0
|+12
|19
|Namíbia
|7
|3
|3
|1
|9–4
|+5
|12
|Libéria
|7
|3
|1
|3
|7–7
|0
|10
|Egyenlítői-Guinea
|7
|3
|1
|3
|7–10
|-3
|10
|Malawi
|7
|3
|0
|4
|6–7
|-1
|9
|Sao Tomé és Príncipe
|7
|0
|0
|7
|4–17
|-13
|0