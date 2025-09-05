Félpályás góllal nyert Malawi, gálázott a Kongói DK és Burkina Faso is az afrikai vb-selejtezőkön

A-CSOPORT

Edmond Tapsoba és Dango Ouattara is duplázott Dzsibuti 6–0-s kiütése során Burkina Faso válogatottjában, amely így magabiztosan őrzi a második helyet a csoportelső Egyiptom mögött.

S ha már Egyiptom: a „fáraókat” legnagyobb sztárjaik vezették sikerre Etiópia ellen, Mohamed Szalah és Omar Marmus is tizenegyesből volt eredményes.

B-CSOPORT

A csoport élén álló Kongói DK négy gólt szerezve nyert Dél-Szudánban, a Real Betisben légióskodó Cédric Bakambu két góllal vette ki a részét a sikerből, de betalált a nyár végén Newcastle-be szerződő Yoane Wissa is. Mauritánia hazai sikere nem sokat változtatott a továbbjutását tekintve, Szenegál ellenben hozta a kötelezőt Szudán ellen, így továbbra is ott van a csoportelső Kongói DK nyakán.

C-CSOPORT

A csoportelső Dél-Afrika hozta a kötelezőt Lesotho ellen, míg Benin Zimbabwe legyőzésével tartotta meg lépéselőnyét Nigéria előtt a második helyen.

E-CSOPORT

Megszerezte első pontját a selejtezősorozatban Kongó, a tabella utolsó helyén álló együttes Tanzániával játszott döntetlent. Marokkó az előzetes várakozásoknak megfelelően ötöt gurított Nigernek, így simán menetel a kijutás felé.

F-CSOPORT

Könnyed győzelmet aratott Gambia Kenyában, megelőzve ellenfelét, de így is nagyon le van maradva a továbbjutásra álló Elefántcsontpart, Gabon párostól. S ha már Elefántcsontpart: a legutóbbi ANK győztese már a harmadik percben beállította a Burundi elleni meccs végeredményét, és megelőzte Gabont a csoport élén.

G-CSOPORT

Guinea is hozta a papírformát Szomália ellen, amivel versenyben van a rájátszást érő második helyért. Uganda négy gólt rámolt be Mozambik hálójába, és jobb gólkülönbségével megelőzte ellenfelét a tabellán.

H-CSOPORT

Malawi többek között Gabadinho Mhango félpályás góljával (VIDEÓ ITT!) gyűrte le Namíbiát, felzárkózva a második helyért csatázó bolyra.

AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

7. FORDULÓ

A-CSOPORT

Dzsibuti–Burkina Faso 0–6

Egyiptom–Etiópia 2–0

1. Egyiptom 7 6 1 0 16–2 +14 19 2. Burkina Faso 7 4 2 1 19–7 +12 14 3. Sierra Leone 7 2 3 2 8–8 0 9 4. Bissau-Guinea 7 1 4 2 6–8 -2 7 5. Etiópia 7 1 3 3 7–9 -2 6 6. Dzsibuti 7 0 1 6 4–26 -22 1



B-CSOPORT

Dél-Szudán–Kongói DK 1–4

Mauritánia–Togo 2–0

Szenegál–Szudán 2–0

Kongói DK 7 5 1 1 11–3 +8 16 Szenegál 7 4 3 0 10–1 +9 15 Szudán 7 3 3 1 8–4 +4 12 Mauritánia 7 1 2 4 4–9 -5 5 Togo 7 0 4 3 4–9 -5 4 Dél-Szudán 7 0 3 4 3–14 -11 3



C-CSOPORT

Benin–Zimbabwe 1–0

Lesotho–Dél-Afrika 0–3

Dél-Afrika 7 5 1 1 13–5 +8 16 Benin 7 3 2 2 7–7 0 11 Ruanda 6 2 2 2 4–4 0 8 Nigéria 6 1 4 1 7–6 +1 7 Lesotho 7 1 3 3 4–8 -4 6 Zimbabwe 7 0 4 3 5–10 -5 4



E-CSOPORT

Kongó–Tanzánia 1–1

Marokkó–Niger 5–0

Marokkó 6 6 0 0 19–2 +17 18 Tanzánia 6 3 1 2 6–5 +1 10 Zambia 5 2 0 3 9–7 +2 6 Niger 5 2 0 3 6–9 -3 6 Kongó 6 0 1 5 3–20 -17 1



F-CSOPORT

Kenya–Gambia 1–3

Elefántcsontpart–Burundi 1–0

Elefántcsontpart 7 6 1 0 15–0 +15 19 Gabon 7 6 0 1 16–6 +10 18 Burundi 7 3 1 3 13–8 +5 10 Gambia 7 2 1 4 15–14 +1 7 Kenya 7 1 3 3 12–11 +1 6 Seychelle-szigetek 7 0 0 7 2–34 -32 0



G-CSOPORT

Szomália–Guinea 0–3

Uganda–Mozambik 4–0

Algéria 7 6 0 1 19–7 +12 18 Uganda 7 4 0 3 10–7 +3 12 Mozambik 7 4 0 3 10–15 -3 12 Guinea 7 3 1 3 7–5 +2 10 Botswana 7 3 0 4 10–11 -1 9 Szomália 7 0 1 6 3–14 -11 1



H-CSOPORT

Namíbia–Malawi 1–2