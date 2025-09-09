A Zöld-foki-szigetek Kamerun legyőzésével egy lépésre a vb-től

Nemzeti Sportrádió

2025.09.09.
Nem bírt egymással Dél-Afrika és Nigéria (Fotó: Getty Images)
Afrikában közelednek a jövő évi világbajnokság selejtezősorozata első körének végéhez, lassan-lassan eldől, csoportelsőként kik csatlakoznak a már kijutó Marokkóhoz és Tunéziához. Erre a Kamerunt kedden legyőző Zöld-foki-szigeteknek minden korábbinál nagyobb az esélye, és egyformán nem sok választja el a kvalifikációtól a Kongói DK vendégeként győztes Szenegált, a csoportjában második Nigériával hazai pályán is 1–1-re végző Dél-Afrikát, továbbá a Burkina Fasóban ikszelő Egyiptomot is.

 

A csoportok első helyezettjei kijutnak a világbajnokságra, míg a négy legjobb csoportmásodik minitornán (két elődöntő, egy döntő) vesz részt, és a győztes képviseli majd Afrikát az interkontinentális playofftornán.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, AFRIKA
8. FORDULÓ
A-CSOPORT
Burkina Faso–Egyiptom 0–0
Sierra Leone–Etiópia 2–0

1. Egyiptom86216–2+1420
2. Burkina Faso843119–7+1215
3. Sierra Leone833210–8+212
4. Bissau-Guinea82428–8010
5. Etiópia81347–11-46
6. Dzsibuti8174–28-241
Az A-CSOPORT ÁLLÁSA


B-CSOPORT
Kongói DK–Szenegál 2–3
Togo–Szudán 1–0

1. Szenegál85313–3+1018
2. Kongói DK851213–6+916
3. Szudán83328–5+312
4. Togo81435–9-47
5. Mauritánia7434–9-54
6. Dél-Szudán7343–14-113
A B-CSOPORT ÁLLÁSA


C-CSOPORT
Dél-Afrika–Nigéria 1–1
Zimbabwe–Ruanda 0–1

1. Dél-Afrika852114–6+917
2. Nigéria82519–7+211
3. Benin73227–7011
4. Ruanda83235–5011
5. Lesotho71334–8-46
6. Zimbabwe8445–11-64
A C-CSOPORT ÁLLÁSA


D-CSOPORT
Zöld-foki-szigetek–Kamerun 1–0

1. Zöld-foki-szigetek

8

6

1

1

10–5

+5

19

2. Kamerun

8

4

3

1

15–5

+10

15

3. Líbia

8

4

2

2

7–7

+2

14

4. Angola

7

1

4

2

4–5

-1

7

5. Mauritius

7

1

2

4

6–12

-6

5

6. Eswatini

8

2

6

4–14

-10

2

A D-CSOPORT ÁLLÁSA


E-CSOPORT
Tanzánia–Niger 0–1

1. Marokkó7619–2+1718
2. Tanzánia73126–5+110
3. Niger6337–9-29
4. Zambia 6249–9-36
5. Kongó6153–20-171
AZ E-CSOPORT ÁLLÁSA


F-CSOPORT
Kenya–Seychelle-szigetek 5–0

1. Elefántcsontpart76115–0+1519
2. Gabon76116–6+1018
3. Burundi731313–8+510
4. Kenya831417–11+67
5. Gambia713315–14+16
6. Seychelle-szigetek882–39-370
AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA


H-CSOPORT
Namíbia–Sao Tomé és Príncipe 3–0

1. Tunézia86112–0+1219
2. Namíbia83319–4+512
3. Libéria83137–7010
4. Egyenlítői-Guinea83137–10-310
5. Malawi8346–7-19
6. Sao Tomé és Príncipe874–17-130
A H-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

