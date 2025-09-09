A Zöld-foki-szigetek Kamerun legyőzésével egy lépésre a vb-től

A csoportok első helyezettjei kijutnak a világbajnokságra, míg a négy legjobb csoportmásodik minitornán (két elődöntő, egy döntő) vesz részt, és a győztes képviseli majd Afrikát az interkontinentális playofftornán.
VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, AFRIKA
8. FORDULÓ
A-CSOPORT
Burkina Faso–Egyiptom 0–0
Sierra Leone–Etiópia 2–0
|1. Egyiptom
|8
|6
|2
|–
|16–2
|+14
|20
|2. Burkina Faso
|8
|4
|3
|1
|19–7
|+12
|15
|3. Sierra Leone
|8
|3
|3
|2
|10–8
|+2
|12
|4. Bissau-Guinea
|8
|2
|4
|2
|8–8
|0
|10
|5. Etiópia
|8
|1
|3
|4
|7–11
|-4
|6
|6. Dzsibuti
|8
|–
|1
|7
|4–28
|-24
|1
B-CSOPORT
Kongói DK–Szenegál 2–3
Togo–Szudán 1–0
|1. Szenegál
|8
|5
|3
|–
|13–3
|+10
|18
|2. Kongói DK
|8
|5
|1
|2
|13–6
|+9
|16
|3. Szudán
|8
|3
|3
|2
|8–5
|+3
|12
|4. Togo
|8
|1
|4
|3
|5–9
|-4
|7
|5. Mauritánia
|7
|–
|4
|3
|4–9
|-5
|4
|6. Dél-Szudán
|7
|–
|3
|4
|3–14
|-11
|3
C-CSOPORT
Dél-Afrika–Nigéria 1–1
Zimbabwe–Ruanda 0–1
|1. Dél-Afrika
|8
|5
|2
|1
|14–6
|+9
|17
|2. Nigéria
|8
|2
|5
|1
|9–7
|+2
|11
|3. Benin
|7
|3
|2
|2
|7–7
|0
|11
|4. Ruanda
|8
|3
|2
|3
|5–5
|0
|11
|5. Lesotho
|7
|1
|3
|3
|4–8
|-4
|6
|6. Zimbabwe
|8
|–
|4
|4
|5–11
|-6
|4
D-CSOPORT
Zöld-foki-szigetek–Kamerun 1–0
|1. Zöld-foki-szigetek
8
6
1
1
10–5
|+5
19
|2. Kamerun
8
4
3
1
15–5
|+10
15
|3. Líbia
8
4
2
2
7–7
|+2
14
|4. Angola
7
1
4
2
4–5
|-1
7
|5. Mauritius
7
1
2
4
6–12
|-6
5
|6. Eswatini
8
–
2
6
4–14
|-10
2
E-CSOPORT
Tanzánia–Niger 0–1
|1. Marokkó
|7
|6
|–
|–
|19–2
|+17
|18
|2. Tanzánia
|7
|3
|1
|2
|6–5
|+1
|10
|3. Niger
|6
|3
|–
|3
|7–9
|-2
|9
|4. Zambia
|6
|2
|–
|4
|9–9
|-3
|6
|5. Kongó
|6
|–
|1
|5
|3–20
|-17
|1
F-CSOPORT
Kenya–Seychelle-szigetek 5–0
|1. Elefántcsontpart
|7
|6
|1
|–
|15–0
|+15
|19
|2. Gabon
|7
|6
|–
|1
|16–6
|+10
|18
|3. Burundi
|7
|3
|1
|3
|13–8
|+5
|10
|4. Kenya
|8
|3
|1
|4
|17–11
|+6
|7
|5. Gambia
|7
|1
|3
|3
|15–14
|+1
|6
|6. Seychelle-szigetek
|8
|–
|–
|8
|2–39
|-37
|0
H-CSOPORT
Namíbia–Sao Tomé és Príncipe 3–0
|1. Tunézia
|8
|6
|1
|–
|12–0
|+12
|19
|2. Namíbia
|8
|3
|3
|1
|9–4
|+5
|12
|3. Libéria
|8
|3
|1
|3
|7–7
|0
|10
|4. Egyenlítői-Guinea
|8
|3
|1
|3
|7–10
|-3
|10
|5. Malawi
|8
|3
|–
|4
|6–7
|-1
|9
|6. Sao Tomé és Príncipe
|8
|–
|–
|7
|4–17
|-13
|0