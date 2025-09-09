A Zöld-foki-szigetek Kamerun legyőzésével egy lépésre a vb-től

Afrikában közelednek a jövő évi világbajnokság selejtezősorozata első körének végéhez, lassan-lassan eldől, csoportelsőként kik csatlakoznak a már kijutó Marokkóhoz és Tunéziához. Erre a Kamerunt kedden legyőző Zöld-foki-szigeteknek minden korábbinál nagyobb az esélye, és egyformán nem sok választja el a kvalifikációtól a Kongói DK vendégeként győztes Szenegált, a csoportjában második Nigériával hazai pályán is 1–1-re végző Dél-Afrikát, továbbá a Burkina Fasóban ikszelő Egyiptomot is.

A csoportok első helyezettjei kijutnak a világbajnokságra, míg a négy legjobb csoportmásodik minitornán (két elődöntő, egy döntő) vesz részt, és a győztes képviseli majd Afrikát az interkontinentális playofftornán. VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, AFRIKA

8. FORDULÓ

A-CSOPORT

Burkina Faso–Egyiptom 0–0

Sierra Leone–Etiópia 2–0 1. Egyiptom 8 6 2 – 16–2 +14 20 2. Burkina Faso 8 4 3 1 19–7 +12 15 3. Sierra Leone 8 3 3 2 10–8 +2 12 4. Bissau-Guinea 8 2 4 2 8–8 0 10 5. Etiópia 8 1 3 4 7–11 -4 6 6. Dzsibuti 8 – 1 7 4–28 -24 1 Az A-CSOPORT ÁLLÁSA

B-CSOPORT

Kongói DK–Szenegál 2–3

Togo–Szudán 1–0 1. Szenegál 8 5 3 – 13–3 +10 18 2. Kongói DK 8 5 1 2 13–6 +9 16 3. Szudán 8 3 3 2 8–5 +3 12 4. Togo 8 1 4 3 5–9 -4 7 5. Mauritánia 7 – 4 3 4–9 -5 4 6. Dél-Szudán 7 – 3 4 3–14 -11 3 A B-CSOPORT ÁLLÁSA

C-CSOPORT

Dél-Afrika–Nigéria 1–1

Zimbabwe–Ruanda 0–1 1. Dél-Afrika 8 5 2 1 14–6 +9 17 2. Nigéria 8 2 5 1 9–7 +2 11 3. Benin 7 3 2 2 7–7 0 11 4. Ruanda 8 3 2 3 5–5 0 11 5. Lesotho 7 1 3 3 4–8 -4 6 6. Zimbabwe 8 – 4 4 5–11 -6 4 A C-CSOPORT ÁLLÁSA

D-CSOPORT

Zöld-foki-szigetek–Kamerun 1–0 1. Zöld-foki-szigetek 8 6 1 1 10–5 +5 19 2. Kamerun 8 4 3 1 15–5 +10 15 3. Líbia 8 4 2 2 7–7 +2 14 4. Angola 7 1 4 2 4–5 -1 7 5. Mauritius 7 1 2 4 6–12 -6 5 6. Eswatini 8 – 2 6 4–14 -10 2 A D-CSOPORT ÁLLÁSA

E-CSOPORT

Tanzánia–Niger 0–1 1. Marokkó 7 6 – – 19–2 +17 18 2. Tanzánia 7 3 1 2 6–5 +1 10 3. Niger 6 3 – 3 7–9 -2 9 4. Zambia 6 2 – 4 9–9 -3 6 5. Kongó 6 – 1 5 3–20 -17 1 AZ E-CSOPORT ÁLLÁSA

F-CSOPORT

Kenya–Seychelle-szigetek 5–0 1. Elefántcsontpart 7 6 1 – 15–0 +15 19 2. Gabon 7 6 – 1 16–6 +10 18 3. Burundi 7 3 1 3 13–8 +5 10 4. Kenya 8 3 1 4 17–11 +6 7 5. Gambia 7 1 3 3 15–14 +1 6 6. Seychelle-szigetek 8 – – 8 2–39 -37 0 AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

H-CSOPORT

Namíbia–Sao Tomé és Príncipe 3–0 1. Tunézia 8 6 1 – 12–0 +12 19 2. Namíbia 8 3 3 1 9–4 +5 12 3. Libéria 8 3 1 3 7–7 0 10 4. Egyenlítői-Guinea 8 3 1 3 7–10 -3 10 5. Malawi 8 3 – 4 6–7 -1 9 6. Sao Tomé és Príncipe 8 – – 7 4–17 -13 0 A H-CSOPORT ÁLLÁSA