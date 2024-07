Korai francia gól után fordított, és döntőbe jutott Spanyolország

A fordulás után iparkodni kezdett Franciaország, a spanyoloknak viszont nem csak ezért akadtak gondjaik hátul. Az eltiltás miatt hiányzó védők után Jesús Navas a lábát húzva leballagott a pályáról, keletkezett is kisebb üzemzavar, a pályán lévő Nacho érdeklődött Luis de la Fuente szövetségi kapitánynál: onnantól fogva valóban ő lesz-e a jobbhátvéd? Miután valóban a 34 éves játékos került a védelem szélére, rá várt a feladat, hogy feltartóztassa a kapu felé megiramodó Mbappét. No igen... A becserélt Vivian nem mondható minden hájjal megkent bekknek, idén mutatkozott be a válogatottban, ezen a szinten tapasztalatlan bekk-kel volt kénytelen folytatni a spanyol válogatott.

Némi közjáték (pályára berohanó szurkoló) is megzavarta a magasabb sebességi fokozatba kapcsoló franciákat, és Deschamps is aktivizálta magát, megelégelve a nem eléggé támadó szellemű játékot, három friss futballistát is a pályára vezényelt. Csakhogy Ousmane Dembélé és társai továbbra sem jöttek igazán lendületbe, leginkább beívelt labdákkal, a levegőben próbálkoztak, talán ők is érezték, az ellenfél védelme leginkább ott sebezhető. A spanyolok kreatív futballja sem volt ekkor már fantáziadús, az utolsó húsz percre egy kérdés maradt: Franciaország képes-e egyenlíteni, vagy Spanyolország kihúzza az egygólos előnnyel…

Kihúzta!

Az első elődöntőt Spanyolország nyerte meg 2–1-re – hogy a Berlinben vasárnap 21 órakor kezdődő döntőben Angliával vagy Hollandiával kell összecsapnia, szerda este kiderül.

A MÉRKŐZÉST PERCRŐL PERCRE KÖVETŐ TUDÓSÍTÁSUNKAT IDE KATTINTVA ÉRI EL!

SPANYOLORSZÁG

Kapusok: 1 – David Raya (Arsenal – Anglia), 13 – Álex Remiro (Real Sociedad), 23 – Unai Simón (Athletic Bilbao)

Védők: 2 – Dani Carvajal (Real Madrid), 24 – Marc Cucurella (Chelsea – Anglia), 12 – Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 – Aymeric Laporte (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 3 – Robin Le Normand (Real Sociedad), 4 – Nacho (Real Madrid), 22 – Jesús Navas (Sevilla), 5 – Dani Vivian (Athletic Bilbao)

Középpályások: 16 – Rodri (Manchester City – Anglia), 18 – Martín Zubimendi (Real Sociedad), 6 – Mikel Merino (Real Sociedad), 8 – Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain – Franciaország), 20 – Pedri (FC Barcelona), 25 – Fermín López (FC Barcelona), 15 – Álex Baena (Villarreal)

Támadók: 9 – Joselu (Real Madrid), 7 – Álvaro Morata (Atlético Madrid), 10 – Dani Olmo (RB Leipzig – Németország), 21 – Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 26 – Ayoze Pérez (Real Betis), 11 – Ferran Torres (FC Barcelona), 17 – Nico Williams (Athletic Bilbao), 19 – Lamine Yamal (FC Barcelona)

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

FRANCIAORSZÁG

Kapusok: 23 – Alphonse Areola (West Ham – Anglia), 16 – Mike Maignan (Milan – Olaszország), 1 – Brice Samba (Lens)

Védők: 21 – Jonathan Clauss (Marseille), 22 – Théo Hernández (Milan – Olaszország), 24– Ibrahima Konaté (Liverpool – Anglia), 5 – Jules Koundé (FC Barcelona – Spanyolország), 3 – Ferland Mendy (Real Madrid – Spanyolország), 2 – Benjamin Pavard (Internazionale – Olaszország), 17 – William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 – Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)

Középpályások: 6 – Eduardo Camavinga (Real Madrid – Spanyolország), 19 – Youssouf Fofana (Monaco), 7 – Antoine Griezmann (Atlético Madrid – Spanyolország), 13 – N’Golo Kanté (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 14 – Adrien Rabiot (Juventus – Olaszország), 8 – Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 – Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Támadók: 25 – Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), 20 – Kingsley Coman (Bayern München – Németország), 11 – Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 9 – Olivier Giroud (Milan – Olaszország), 12 – Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain), 10 – Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), 15 – Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

A KIESÉSES SZAKASZ PROGRAMJA

NYOLCADDÖNTŐ

JÚNIUS 29. – SZOMBAT

Berlin: Svájc–Olaszország 2–0 (38. mérkőzés)

Dortmund: Németország–Dánia 2–0 (37. mérkőzés)

JÚNIUS 30. – VASÁRNAP

Gelsenkirchen: Anglia–Szlovákia 2–1, h. u. (40. mérkőzés)

Köln: Spanyolország–Grúzia 4–1 (39. mérkőzés)

JÚLIUS 1. – HÉTFŐ

Düsseldorf: Franciaország–Belgium 1–0 (42. mérkőzés)

Frankfurt am Main: Portugália–Szlovénia 0–0, 11-esekkel 3–0 (41. mérkőzés)

JÚLIUS 2. – KEDD

München: Hollandia–Románia 3–0 (43. mérkőzés)

Lipcse: Ausztria–Törökország 1–2 (44. mérkőzés)

NEGYEDDÖNTŐ

JÚLIUS 5. – PÉNTEK

Stuttgart: Spanyolország–Németország 2–1, h. u. (45. mérkőzés)

Hamburg: Portugália–Franciaország 0–0, 11-esekkel 3–5 (46. mérkőzés)

JÚLIUS 6. – SZOMBAT

Düsseldorf: Anglia–Svájc 1–1, 11-esekkel 5–3 (48. mérkőzés)

Berlin: Hollandia–Törökország 2–1 (47. mérkőzés)

ELŐDÖNTŐ

JÚLIUS 9. – KEDD

München: Spanyolország–Franciaország 2–1

JÚLIUS 10. – SZERDA

21.00: Hollandia–Anglia, Dortmund (50. mérkőzés)

DÖNTŐ

JÚLIUS 14. – VASÁRNAP

21.00: Spanyolország–Az 50. mérkőzés győztese, Berlin