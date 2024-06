Bellingham és Kane klasszisa juttatta Angliát a negyeddöntőbe

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NYOLCADDÖNTŐ

ANGLIA–SZLOVÁKIA 2–1 (0–1, 1–1, 2–1) – hosszabbítás után

Gelsenkirchen, Arena AufSchalke. Vezette: Umut Meler (Emre Eyisoy, Kerem Ersoy) – törökök

ANGLIA: Pickford – Walker, Stones, Guéhi, Trippier (Palmer, 66.) – Mainoo (Eze, 84.), Rice – Saka, Bellingham (Konsa, a hosszabbítás szünetében), Foden (Toney, 90+4.) – Kane (Gallagher, a hosszabbítás szünetében). Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

SZLOVÁKIA: Dúbravka – Pekarík (Tupta, 109.), Vavro, Skriniar, Hancko – Kucka (Bero, 81.), Lobotka, Duda (Bénes, 81.) – Schranz (Gyömbér, 90+3.), Strelec (Bozeník, 61.), Haraslín (Suslov, 61.). Szövetségi kapitány: Francesco Calzona (olasz)

Gólszerző: Bellingham (90+5.), Kane (91.), ill. Schranz (25.)

Sárga lap: Guéhi (3.), Mainoo (7.), Bellingham (17.), ill. Kucka (13.), Skriniar (45+1.), Pekarík (77.), Vavro (108.), Gyömbér (114.), Suslov (120+2.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Megtörténhet, hogy két nap alatt búcsúra kényszerül az előző Európa-bajnokság két döntőse?

Szombaton a 2021-es torna győztese, Olaszország kilátástalan futballal 2–0-ás vereséget szenvedett Svájctól, így számára már a nyolcaddöntő a végállomást jelentette, és bizony, nem volt túlzottan elrugaszkodott gondolat, hogy a három évvel ezelőtt ezüstérmes Anglia esetleg hasonló utat jár be. Furcsa ezt leírni egy olyan együttessel kapcsolatban, amely veretlenül nyerte meg a csoportját, ráadásul a kerete hemzseg a klasszisoktól, arról nem is beszélve, hogy ellenfele, Szlovákia csak csoportharmadikként jutott be az egyenes kieséses szakaszba, míg a mostani magasságban csak egyszer járt korábban (2016-ban), és akkor sem sikerült onnan tovább lépnie. Csakhogy… Az angol válogatott finoman fogalmazva egyszer sem futballozott meggyőzően a csoportjában, és bár jár a dicséret, amiért kétszázhetven perc alatt csupán egy gólt kapott, olyan támadóarzenállal rendelkezve, mint amelyben többek között a Bundesliga gólkirálya, Harry Kane, a Premier League legjobbjának választott Phil Foden, vagy a La Ligában ugyancsak az idény legjobbjának bizonyuló Jude Bellingham is megtalálható, a mindössze két találatot hozó ötlettelen támadójáték aggodalomra adhatott okot.

Formabontó módon a tudósítás elején feltett kérdésre adott válasszal kezdjük: igen, megtörténhetett volna, hogy a 2021-es ezüstérmes is búcsúzik, nagyon közel volt hozzá, de nem történt meg. Angliától a mérkőzés nagy részében ugyanazt az ötlettelen futballt láttuk, amit a csoportkörben mutatott, és pillanatokra volt attól, hogy nagy meglepetésre már a legjobb tizenhat között véget érjen számára a torna. Azonban van egy olyan klasszisa, mint Jude Bellingham, aki helyzet nélkül is képes gólt szerezni, ráadásul egészen pazar, ollózós mozdulattal – és mikor máskor, mint a rendes játékidő hosszabbításának ötödik percében?

Szlovákia egészen közel volt ahhoz, hogy története során először legyőzze Angliát, és azt kell mondani, nem érdemtelenül tette volna, amennyiben sikerrel jár. Dávid Hancko már az ötödik percben betalálhatott volna, azonban nem tudott dönteni, a kaput célozza meg, vagy a középen érkezőket próbálja megjátszani, aztán Lukás Haraslín szólója után kiáltottak gólt a szlovák szurkolók, ám a bevetődő Marc Guéhi blokkolta a lövést. A 25. percben David Strelec és Ivan Schranz összjátékát csak szemmel tudták követni az angol játékosok, a Slavia Praha támadóját még szabálytalanul sem sikerült megállítani a büntetőterületen belül, ő pedig elegáns mozdulattal, jobb külsővel, már a harmadik gólját szerezte a tornán.

A második játékrész elején Anglia tagadhatatlanul életjeleket adott, ám egy gyermeteg hiba után David Strelec a kezdőkörből a kapujából kinn álló Jordan Pickford fölött majdnem megduplázta csapata előnyét. A 78. percben szabadrúgást követően Harry Kane nagy helyzetben a jobb sarok mellé fejelte a labdát, három perccel később Declan Rice 24 méterről a kapufát találta el, majd a ráadásban jött a már említett egyenlítés. A hosszabbítás még egy perce sem tartott, amikor egy „eltört” lövés után Harry Kane fejjel megszerezte a vezető találatot, ami végül továbbjutást ért. Szlovákia közel járt a csodához, ám július 6-án Anglia játszhat Svájc ellen az elődöntőbe jutásért.

ANGLIA

Kapusok: 23 – Dean Henderson (Crystal Palace), 1 – Jordan Pickford (Everton), 13 – Aaron Ramsdale (Arsenal)

Védők: 15 – Lewis Dunk (Brighton), 22 – Joe Gomez (Liverpool), 6 – Marc Guéhi (Crystal Palace), 14 – Ezri Konsa (Aston Villa), 3 – Luke Shaw (Manchester United), 5 – John Stones (Manchester City), 12 – Kieran Trippier (Newcastle), 2 – Kyle Walker (Manchester City)

Középpályások: 8 – Trent Alexander-Arnold (Liverpool), 16 – Conor Gallagher (Chelsea), 26 – Kobbie Mainoo (Manchester United), 4 – Declan Rice (Arsenal), 25 – Adam Wharton (Crystal Palace)

Támadók: 10 – Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), 20 – Jarrod Bowen (West Ham), 21 – Eberechi Eze (Crystal Palace), 11 – Phil Foden (Manchester City), 18 – Anthony Gordon (Newcastle), 9 – Harry Kane (Bayern München – Németország), 24 – Cole Palmer (Chelsea), 7 – Bukayo Saka (Arsenal), 17 – Ivan Toney (Brentford), 19 – Ollie Watkins (Aston Villa)

Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

SZLOVÁKIA

Kapusok: 1 – Martin Dúbravka (Newcastle United – Anglia), 23 – Henrich Ravas (New England Revolution – Egyesült Államok), 12 – Marek Rodák (Fulham – Anglia)

Védők: 15 – Vernon De Marco (Hatta – Egyesült Arab Emírségek), 6 – Gyömbér Norbert (Salernitana – Olaszország), 16 – Dávid Hancko (Feyenoord – Hollandia), 25 – Sebastian Kósa (Spartak Trnava), 4 – Adam Obert (Cagliari – Olaszország), 2 – Peter Pekarík (Hertha BSC – Németország), 14 – Milan Skriniar (Paris Saint-Germain – Franciaország), 3 – Denis Vavro (FC Köbenhavn – Dánia)

Középpályások: 11 – Bénes László (Hamburg – Németország), 21 – Matús Bero (Bochum – Németország), 8 – Ondrej Duda (Hellas Verona – Olaszország), 13 – Patrik Hrosovsky (Genk – Belgium), 19– Juraj Kucka (Slovan Bratislava), 22 – Stanislav Lobotka (Napoli – Olaszország), 5 – Tomás Rigo (Baník Ostrava – Csehország)

Támadók: 9 – Róbert Bozeník (Boavista – Portugália), 20 – Dávid Duris (Ascoli – Olaszország), 17 – Lukás Haraslín (Sparta Praha – Csehország), 24 – Leo Sauer (Feyenoord – Hollandia), 26 – Ivan Schranz (Slavia Praha – Csehország), 18 – David Strelec (Slovan Bratislava), 7 – Tomás Suslov (Hellas Verona – Olaszország), 10 – Lubomír Tupta (Slovan Liberec – Csehország)

Szövetségi kapitány: Francesco Calzona (olasz)