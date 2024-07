A franciák tizenegyesekkel legyőzték Portugáliát, véget ért Cristiano Ronaldo Európa-bajnoksága

A MÉRKŐZÉST PERCRŐL PERCRE KÖVETŐ TUDÓSÍTÁSUNKAT IDE KATTINTVA OLVASHATJÁK!

LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NEGYEDDÖNTŐ

PORTUGÁLIA–FRANCIAORSZÁG 0–0 – 11-esekkel 3–5

Hamburg, Volksparkstadion, 47 789 néző. Vezette: Michael Oliver (Stuart Burt, Dan Cook) – angolok

PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Joao Cancelo (Semedo, 74.), Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes – Vitinha (Matheus Nunes, 119.), Joao Palhinha (Rúben Neves, 90+2.), Bruno Fernandes (F. Conceicao, 74.) – Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao (Joao Félix, 106.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Kanté, Tchouaméni, Camavinga (Fofana, 91.) – Griezmann (O. Dembélé, 65.) – Kolo Muani (M. Thuram, 86.), Mbappé (Barcola, 106.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

Sárga lap: Joao Palhinha (80.), ill. Saliba (84.)

TÖBB SZEMPONTBÓL IS ÉRDEKESNEK ÍGÉRKEZETT a pénteki portugál–francia ütközet, mert bár a Nemzetek Ligájában már törlesztett valamennyit Franciaország a 2016-os Eb-döntőbeli vereségért, most vehetett igazi revánsot (ha már a 2021-es Puskás Arénában játszott 2–2-es csoportmérkőzés nem tekinthető annak). Érdekesnek ígérkezett a meccs abból a szempontból is, hogy mindkét kapitány ugyanazon okból áll hadilábon országa sajtójával: a támadásra „született” csapataik túl kevés kockázatot vállalnak, és önmagukhoz mérten szinte védekező felfogásban játszanak. Márpedig jószerével borítékolható volt, hogy egymás ellen, pontosan a felvonultatott offenzív erők miatt, ezúttal sem lesz nyílt sisakos küzdelem.

Már a felállások is azt vetítették előre, hogy a szakvezetők nem változtatnak a bevett formulán. A portugálokat irányító Roberto Martínez egyetlen helyen sem nyúlt hozzá a Szlovénia ellen leginkább csak szenvedő kezdő tizenegyéhez, míg Deschamps csak a csatárposzton cserélt érdemben – Randal Kolo Muani kezdett Marcus Thuram helyén –, Eduardo Camavinga ugyanis csak azért kerülhetett a csapatba, mert Adrien Rabiot sárga lapos eltiltását töltötte.

Arra azonban talán a franciák sem számítottak, hogy a portugálok minden eddiginél jobban megbecsülik a labdát, és az első negyedórából percek teltek úgy el, hogy Didier Deschamps együttese csak nézte, ahogyan az ellenfél passzolgat. Helyzet persze nem alakult ki Mike Maignan kapuja előtt, de a szögletek sorjáztak, márpedig az állóháborúban az állított labdás szituációk igen értékesek lehetnek.

Amiként az is, ha a (nem túl erős) szorításból gyorsan tud kiszabadulni az egyik csapat, s a franciák azért időnként kiszabadultak, így történhetett meg, hogy először mégis Diogo Costának kellett védenie. Nagyobb helyzet mindenesetre egyik oldalon sem adódott a szünetig.

A fordulást követően sem változott sokat a játék képe, bár a portugálok egy fokkal türelmetlenebbül passzolgattak, míg a franciák – főleg a 65. percben rendkívül eltökélten pályára lépő csereember, a lendületesen futballozó Ousmane Dembélé jóvoltából – igyekeztek kontrázni, így tulajdonképpen a középpályán zajlott az igazi csata. Helyzetek híján két kisebb közjáték zökkentette ki a meccset a medréből: előbb Kylian Mbappét találta fejen a labda, amitől ismét sajogni kezdett a törött orra, majd a bíró hagyta el futtában a zsebéből a sárga lapot, Vitinha adta vissza neki.

Egyórányi játék kellett ahhoz, hogy érdemi futballt láthasson a közönség, Bruno Fernandes, majd Vitinha is kihagyott egy-egy óriási lehetőséget, ami a meccs addigi képe alapján igazi luxusnak tűnt. Pláne, hogy nem sokkal később, Kolo Muani is ziccerbe került a túloldalon és csak Rúben Dias blokkjának köszönhetően nem szerezte meg a vezetést, majd Camavingának sem sikerült kaput találnia tiszta helyzetből.

Az ébredést azonban ismét szunnyadás és visszaállás követte, a csapatok a rendes játékidőben nem bírtak egymással, következhetett a hosszabbítás. A kétszer 15 perc során a portugálok birtokolták többet a labdát, egy-egy francia ellencsapásban is volt veszély, csakhogy gól… az bizony egyik oldalon sem született.

A ráadás szünetében az orrát fájlaló Mbappé cserét kért, így ő már nem vehetett részt a tizenegyespárbajban.

És akkor a tizenegyesek: a franciák kezdték, a később a meccs emberének megválasztott Ousmane Dembélé a bal alsóba lőtt, válaszul Cristiano Ronaldo a kapu jobb oldalát választotta (1–1). Fofana a kapu közepébe helyezett, Bernardo Silva félmagasan balra (2–2). Kundé magasan jobbra, Joao Félix viszont a jobb kapufa tövére bombázott (2–3)! Barcola magabiztosan jobbra lőtt, Nuno Mendes a bal felső sarkot választotta (3–4). Théo Hernandez lábában volt a továbbjutás, a védő a jobb felsőbe lőtt – Franciaország 5–3-ra megnyerte a szétlövést, és bejutott az elődöntőbe, ahol Spanyolország lesz az ellenfele!

PORTUGÁLIA

Kapusok: 22 – Diogo Costa (FC Porto), 12 – José Sá (Wolverhampton Wanderes – Anglia), 1 – Rui Patrício (Roma – Olaszország)

Védők: 24 – António Silva (Benfica), 13 – Danilo Pereira (Paris Saint-Germain – Franciaország), 5 – Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), 14 – Goncalo Inácio (Sporting CP), 20 – Joao Cancelo (FC Barcelona – Spanyolország), 2 – Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderes – Anglia), 19 – Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), 3 – Pepe (FC Porto), 4 – Rúben Dias (Manchester City – Anglia)

Középpályások: 8 – Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), 15 – Joao Neves (Benfica), 6 – Joao Palhinha (Fulham – Anglia), 16 – Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), 18 – Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 23 – Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország)

Támadók: 10 – Bernardo Silva (Manchester City – Anglia), 7 – Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 21 – Diogo Jota (Liverpool – Anglia), 26 – Francisco Conceicao (FC Porto), 9 – Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), 11 – Joao Félix (FC Barcelona – Spanyolország), 25 – Pedro Neto (Wolverhampton Wanderes – Anglia), 17 – Rafael Leao (Milan – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)

FRANCIAORSZÁG (25 fő)

Kapusok: 23 – Alphonse Areola (West Ham – Anglia), 16 – Mike Maignan (Milan – Olaszország), 1 – Brice Samba (Lens)

Védők: 21 – Jonathan Clauss (Marseille), 22 – Théo Hernández (Milan – Olaszország), 24– Ibrahima Konaté (Liverpool – Anglia), 5 – Jules Koundé (FC Barcelona – Spanyolország), 3 – Ferland Mendy (Real Madrid – Spanyolország), 2 – Benjamin Pavard (Internazionale – Olaszország), 17 – William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 – Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)

Középpályások: 6 – Eduardo Camavinga (Real Madrid – Spanyolország), 19 – Youssouf Fofana (Monaco), 7 – Antoine Griezmann (Atlético Madrid – Spanyolország), 13 – N’Golo Kanté (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 14 – Adrien Rabiot (Juventus – Olaszország), 8 – Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 – Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Támadók: 25 – Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), 20 – Kingsley Coman (Bayern München – Németország), 11 – Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 9 – Olivier Giroud (Milan – Olaszország), 12 – Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain), 10 – Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), 15 – Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

A KIESÉSES SZAKASZ PROGRAMJA

NYOLCADDÖNTŐ

JÚNIUS 29. – SZOMBAT

Berlin: Svájc–Olaszország 2–0 (38. mérkőzés)

Dortmund: Németország–Dánia 2–0 (37. mérkőzés)

JÚNIUS 30. – VASÁRNAP

Gelsenkirchen: Anglia–Szlovákia 2–1, h. u. (40. mérkőzés)

Köln: Spanyolország–Grúzia 4–1 (39. mérkőzés)

JÚLIUS 1. – HÉTFŐ

Düsseldorf: Franciaország–Belgium 1–0 (42. mérkőzés)

Frankfurt am Main: Portugália–Szlovénia 0–0, 11-esekkel 3–0 (41. mérkőzés)

JÚLIUS 2. – KEDD

München: Hollandia–Románia 3–0 (43. mérkőzés)

Lipcse: Ausztria–Törökország 1–2 (44. mérkőzés)

NEGYEDDÖNTŐ

JÚLIUS 5. – PÉNTEK

Stuttgart: Spanyolország–Németország 2–1, h. u. (45. mérkőzés)

Hamburg: Portugália–Franciaország 0–0, 11-esekkel 3–5 (46. mérkőzés)

JÚLIUS 6. – SZOMBAT

18.00: Anglia–Svájc, Düsseldorf (48. mérkőzés)

21.00: Hollandia–Törökország, Berlin (47. mérkőzés)

ELŐDÖNTŐ

JÚLIUS 9. – KEDD

21.00: Spanyolország–Franciaország, München (49. mérkőzés)

JÚLIUS 10. – SZERDA

21.00: A 47. mérkőzés győztese–A 48. mérkőzés győztese, Dortmund (50. mérkőzés)

DÖNTŐ

JÚLIUS 14. – VASÁRNAP

21.00: A 49. mérkőzés győztese–Az 50. mérkőzés győztese, Berlin