Felőrölte a Honvéd a mindenre elszánt Szentlőrincet

KVANDUK BENCE
2025.08.10. 19:31
null
Fordított Szentlőrincen a Honvéd (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)
Szentlőrinc NB II Honvéd NB II 3. forduló Bp. Honvéd Budapest Honvéd labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 3. fordulójában a Szentlőrinc a Budapest Honvédot fogadta, és mindent megtett, hogy megnehezítse a listavezető dolgát. A baranyai piros-feketék a vezetést is megszerezték, de végül a vendégek felőrölték őket (1–2).

LABDARÚGÓ NB II
3. FORDULÓ
SZENTLŐRINC–BUDAPEST HONVÉD FC 1–2 (1–1)
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 1200 néző. Vezette: Molnár Attila (Kulman Tamás, Király Zsolt)
SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Poór P. (Milovanovics, 68.), Márta – Szolgai, Nyári (Kesztyűs M., 72.) – Ambach, Nagy R. (Czérna, 61.), Bőle (Kiss-Szemán, a szünetben) – Adamcsek. Vezetőedző: Waltner Róbert
HONVÉD: Tujvel – Pauljevics (Kállai K., 7.; Csonka B., 84.), Szabó A., Csontos, Baki, Hangya – Szamosi Á., Somogyi – Medgyes Z. (Ihrig-Farkas, 76.), Zuigeber (Hetyei, 84.), Pinte (Sigér Á. 76.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Nyári (18.), ill. Csontos (39. – 11-esből), Medgyes Z. (73.)

Medgyes Zoltánt nem mindig tudták semlegesíteni Szolgai Mátéék (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)

ÖSSZEFOGLALÓ

Magabiztosan kezdett a Budapest Honvéd ellen is a Szentlőrinc, gyorsan tisztázva, hogy a listavezető nem számíthat Baranyában könnyű pontokra. Sőt, a Honvédnak volt oka aggódni a mérkőzés korai szakaszában, hiszen a hazaiak jól tartották meg a labdát, és a kontrákat is jól semlegesítették.

Waltner Róbert együttese végül egy szögletet követően keserítette meg a vendégek életét; ugyan Bőle félfordulatból eleresztett lövése még egy védő hátáról lepattant, Nyári Patrik ismétlése viszont nagy erővel zúgott a hálóba.

A kapott góltól a vendégek még elszántabbak lettek, de egy kontra végén így is Adamcsek szerezhetett volna gólt, ha a visszasprintelő Zuigeber utolsó emberként nem billenti ki az egyensúlyából. A támadó mentése kulcsfontosságúnak bizonyult, hiszen pillanatokkal később már a másik oldalon Medgyes harcolt ki büntetőt. Gyurján ugyan eltalálta az irányt, Csontos Dominik tizenegyese azonban védhetetlenül vágódott a bal alsó sarokba.

A második játékrészben már inkább a vendégek akarata érvényesült, és a győztes gólt is sikerült megszerezniük. Egy bal oldali bedobást követően Kállai jól centerezett, és a tizenegyespontnál érkező Medgyes Zoltán egy védő szorításában is a kapu bal oldalába tudott lőni.

Ezt követően ugyan harcolt a döntetlenért a hazai együttes, ám igazán nagy helyzete már nem akadt. 1–2

Medgyes Zoltán (fehérben) gólja döntött (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)

 

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a bajnokságot két döntetlennel kezdő Szentlőrinc az eddig két 3–0-s sikert arató Bp. Honvéd ellen.

