Felőrölte a Honvéd a mindenre elszánt Szentlőrincet

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–BUDAPEST HONVÉD FC 1–2 (1–1)

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 1200 néző. Vezette: Molnár Attila (Kulman Tamás, Király Zsolt)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Poór P. (Milovanovics, 68.), Márta – Szolgai, Nyári (Kesztyűs M., 72.) – Ambach, Nagy R. (Czérna, 61.), Bőle (Kiss-Szemán, a szünetben) – Adamcsek. Vezetőedző: Waltner Róbert

HONVÉD: Tujvel – Pauljevics (Kállai K., 7.; Csonka B., 84.), Szabó A., Csontos, Baki, Hangya – Szamosi Á., Somogyi – Medgyes Z. (Ihrig-Farkas, 76.), Zuigeber (Hetyei, 84.), Pinte (Sigér Á. 76.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Nyári (18.), ill. Csontos (39. – 11-esből), Medgyes Z. (73.)

Medgyes Zoltánt nem mindig tudták semlegesíteni Szolgai Mátéék (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)

ÖSSZEFOGLALÓ

Magabiztosan kezdett a Budapest Honvéd ellen is a Szentlőrinc, gyorsan tisztázva, hogy a listavezető nem számíthat Baranyában könnyű pontokra. Sőt, a Honvédnak volt oka aggódni a mérkőzés korai szakaszában, hiszen a hazaiak jól tartották meg a labdát, és a kontrákat is jól semlegesítették.

Waltner Róbert együttese végül egy szögletet követően keserítette meg a vendégek életét; ugyan Bőle félfordulatból eleresztett lövése még egy védő hátáról lepattant, Nyári Patrik ismétlése viszont nagy erővel zúgott a hálóba.

A kapott góltól a vendégek még elszántabbak lettek, de egy kontra végén így is Adamcsek szerezhetett volna gólt, ha a visszasprintelő Zuigeber utolsó emberként nem billenti ki az egyensúlyából. A támadó mentése kulcsfontosságúnak bizonyult, hiszen pillanatokkal később már a másik oldalon Medgyes harcolt ki büntetőt. Gyurján ugyan eltalálta az irányt, Csontos Dominik tizenegyese azonban védhetetlenül vágódott a bal alsó sarokba.

A második játékrészben már inkább a vendégek akarata érvényesült, és a győztes gólt is sikerült megszerezniük. Egy bal oldali bedobást követően Kállai jól centerezett, és a tizenegyespontnál érkező Medgyes Zoltán egy védő szorításában is a kapu bal oldalába tudott lőni.

Ezt követően ugyan harcolt a döntetlenért a hazai együttes, ám igazán nagy helyzete már nem akadt. 1–2