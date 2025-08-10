Továbbra is nyeretlen a Soroksár, megőrizte veretlenségét az újonc Tiszakécske

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–TISZAKÉCSKEI LC 2–2 (2–1)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezette: Nagy Róbert (Horváth Zoltán, Punyi Gyula)

SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O., Kékesi, Könczey M., Horváth K. – Vass Á. (Korozmán, 66.), Madarász Á. – Kundrák, Köböl (Varga Z., 66.), Gálfi (Németh E., 66.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

TISZAKÉCSKE: Szmola – Balázs B., Csáki R., Valencsik, Grünvald – Varga J., Lucas (Szekér Á., 90.) – Vukk (Gyenes, a szünetben), Bódi, Zámbó – M. Ramos (Pataki B., 73.). Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Kundrák (22., 38.), ill. Bódi (9. – 11-esből), M. Ramos (71.)

MESTERMÉRLEG

Lipcsei Péter: – Jobb volt a hozzáállása a csapatnak, mint Karcagon. A szünet előtt sikerült egyenlítenünk, majd megszereznünk a vezetést, emellett még rúgtunk két kapufát. A másodikban egy kicsit ránk jöttek és egy szép ollózós lőtt góllal sikerült is egyenlíteniük, bár a gól előtt lerántás történt. A problémám, hogy még nem találom, mi lenne az igazi.

Pintér Csaba: – A mérkőzéssel kapcsolatban van némi hiányérzetem. Ez azért van, mert érzésem szerint közelebb álltunk a győzelemhez. Jól kezdtük a mérkőzést, de mivel a hazai csapat vezetésével vonultunk szünetre, sok mindent át kellett beszélnünk. A második félidőben azt láttam, amit szerettem volna az első játékrészben is.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Soroksár nyeretlenül, míg a Tiszakécske veretlenül várhatta az NB II 3. fordulóját. Előbbi csapat egy pontot, míg utóbbi négyet szorgoskodott össze az előző két mérkőzésén. A fővárosiaknak ráadásul nem jelentett jó óment, hogy újonc együttessel találkozik, az előző héten ugyanis Karcagon szenvedtek vereséget.

Most sem kezdődött jól az összecsapás soroksári szempontból, rögtön a meccs elején Madarász Ádám felesleges szabálytalanságát követően büntetőhöz jutottak a hazaiak, amit a rutinos Bódi Ádám higgadtan értékesített. A sárga-feketéket ez nem zavarta meg, és két percen belül kétszer is közel álltak az egyenlítéshez. Előbb Lovrencsics Balázs gólját érvénytelenítették les miatt, majd Kundrák Norbert megpattanó lövésénél csak a kapufa segítette ki Szmola Bálintot.

A 22. percben Kundrák Norbert már pontosabban célzott, egy jobb oldali szabadrúgást követően védhetetlenül fejelt a kapuba. A soroksáriak hatvanötöse nem elégedett meg az egyenlítéssel, és a 38. percben ballal vette be a kapu bal alsó sarkát, amivel megfordította csapata javára a találkozót.

A második játékrészben látszólag a Soroksár akarata érvényesült, és magabiztosan őrizte előnyét. A 73. percben azonban egy jobb oldali beadásból Myke Ramos szépségdíjas mozdulattal, félollózva juttatta a kapuba a labdát, amivel ismét döntetlenre állt a mérkőzés.

A hajrában mindkét fél hajtott a győzelemért, de meg kellett elégedniük az egy-egy ponttal. 2–2