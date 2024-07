Eb-negyeddöntőt ért a törököknek a hősies védekezés

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NYOLCADDÖNTŐ

AUSZTRIA–TÖRÖKORSZÁG 1–2 (0–1)

Lipcse. Red Bull Aréna. 38 305 néző. Vezeti: Artur Soares Dias (Paulo Soares, Pedro Ribeiro) – portugálok

AUSZTRIA: Pentz – Posch, Danso, Lienhart (Wöber, 64.), Mwene (Prass, a szünetben) – Seiwald, Sabitzer – Laimer (Grillitsch, 64.), Baumgartner, Schmid (Gregoritsch, a szünetben) – Arnautovic. Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick

TÖRÖKORSZÁG: Günok – Müldür, Bardakci, Demiral, Kadioglu – Yüksek (Özcan, 58.), Ayhan – B. A. Yilmaz, Kökcü (Kahveci, 83.), Yildiz (Aktürkoglu, 78.) – Güler (Yokuslu, 78.). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella

Gólszerző: Gregoritsch (66.), ill. Demiral (1., 59.)

Sárga lap: Schmid (38.), Lienhart (52.), ill. Kökcü (11.), Yüksek (42.)

ÖSSZEFOGLALÓ

MELYIK CSAPAT JUT BE utolsóként az Európa-bajnokság negyeddöntőjébe?

Elsőként Svájc, majd időrendben Németország, Anglia, Spanyolország, Franciaország, Portugália és Hollandia tudott élni a lehetőséggel, így kedd estére az maradt a kérdés, nyolcadikként Ausztria vagy Törökország marad-e még versenyben. A párharcnak pikantériát adott, hogy a két együttes márciusban Bécsben találkozott egymással, és Ausztria kiütéses, 6–1-es győzelmet aratott: adta magát a kérdés, az akkori kilencven perc melyik csapatban milyen nyomot hagyott?

Persze mindenki tisztában volt vele, egészen más egy felkészülési meccs, mint amit az Európa-bajnokságon, a kieséses szakaszban játszanak, mindenesetre az osztrák válogatott tekintélyt vívott ki magának azzal, hogy olyan csoportot nyert meg, amelyben Franciaország, Hollandia és Lengyelország is a riválisa volt. A török gárda esélyeit jelentősen rontotta, hogy legnagyobb csillaga, Hakan Calhanoglu a Csehország elleni csoportmeccsen megkapta a második sárga lapját, eltiltás miatt nem léphetett pályára, így Vincenzo Montella szövetségi kapitánynak nem csupán egy klasszis középpályást kellett pótolnia, hanem olyan futballistát, akit a társak vakon követnek.

Aztán mégis…

Még egy perc sem telt el a mérkőzésből, amikor jobb oldali szögletet követően az osztrák védelem nem tudott felszabadítani, a kapus Patrick Pentz a gólvonalról (?) még ki tudta ütni a játékostársáról, Stefan Poschról öngólba tartó labdát, ám Merih Demiral kíméletlenül a léc alá bombázta – az Eb-k történetében a kieséses szakaszban még sohasem született ilyen hamar gól! Azonnal érkezhetett volna a válasz, Christoph Baumgartner lövésénél a labda alig kerülte el a jobb alsó sarkot, majd a balról érkező szögletnél szinte a gólvonalon gurult végig a labda, ám a hosszú oldalon Baumgartner nem tudta a hálóba tuszkolni. A török labdarúgók óriási energiát kaptak a lelátón többségben lévő szurkolóiktól, száguldoztak a pályán, nem ismertek elveszett labdát, és mivel ellenfelük letámadásra épülő futballja közel sem volt annyira hatékony, mint korábban, kapusuknak, Mert Günoknak az első negyvenöt percben nem is kellett nagyot védenie.

Ralf Rangnick osztrák szövetségi kapitány a második félidőbe becserélte Michael Gregoritschot, aki egyfelől Sallai Roland csapattársa Freiburgban, másrészt háromszor is betalált azon a bizonyos 6–1-es mérkőzésen, vele a fedélzeten még intenzívebben próbált támadni Ausztria. Az 51. percben Marko Arnautovic került ziccerbe Gregoritsch pazar passza után, ám a kapusba vágta a labdát: óriási nyomás nehezedett a török válogatottra! Reális forgatókönyvnek tűnt, hogy a fiatal török együttesben előbb-utóbb hibázik valaki a védelemből, de az is, hogy a kinyíló osztrák csapatot sikerül megkontrázni. Aztán ugyanolyan játékhelyzet hozott gólt, mint az első percben, ugyanazok főszereplésével: Arda Güler ezúttal jobbról adott be szögletet, az élete meccsét játszó Merih Demiral fejese pedig megint védhetetlennek bizonyult. Az osztrák válogatott ugyancsak szögletet követően a játékrész közepén szépített, természetesen Gregoritsch révén, s bár hajtott tiszta szívből, egyenlíteni nem tudott (Mert Günok óriási bravúrral védte Baumgartner fejesét az utolsó pillanatban), így Hollandia ellenfele Törökország lesz július 6-án Berlinben.

AUSZTRIA

Kapusok: 12 – Niklas Hedl (Rapid Wien), 1 – Heinz Lindner (Union Saint-Gilloise – Belgium), 13 – Patrick Pentz (Bröndby – Dánia)

Védők: 21 – Flavius Daniliuc (Red Bull Salzburg), 4 – Kevin Danso (Lens – Franciaország), 15 – Philipp Lienhart (Freiburg – Németország), 16 – Phillipp Mwene (Mainz – Németország), 5 – Stefan Posch (Bologna – Olaszország), 14 – Leopold Querfeld (Rapid Wien), 3 – Gernot Trauner (Feyenoord – Hollandia), 2 – Maximilian Wöber (Mönchengladbach – Németország)

Középpályások: 19 – Christoph Baumgartner (RB Leipzig – Németország), 10 – Florian Grillitsch (Hoffenheim – Németország), 26 – Marco Grüll (Rapid Wien), 17 – Florian Kainz (Köln – Németország), 20 – Konrad Laimer (Bayern München – Németország), 8 – Alexander Prass (Sturm Graz), 9 – Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund – Németország), 18 – Romano Schmid (Werder Bremen – Németország), 22 – Matthias Seidl (Rapid Wien), 6 – Nicolas Seiwald (RB Leipzig – Németország), 23 – Patrick Wimmer (Wolfsburg – Németország)

Támadók: 7 – Marko Arnautovic (Internazionale – Olaszország), 25 – Maximilian Entrup (Hartberg), 11 – Michael Gregoritsch (Freiburg – Németország), 24 – Andreas Weimann (West Bromwich Albion – Anglia)

Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick (német)

TÖRÖKORSZÁG

Kapusok: 12 – Altay Bayindir (Manchester United – Anglia), 23 – Ugurcan Cakir (Trabzonspor), 1 – Mert Günok (Besiktas)

Védők: 4 – Samet Akaydin (Panathinaikosz – Görögország), 14 – Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), 2 – Zeki Celik (Roma – Olaszország), 3 – Merih Demiral (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 20 – Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), 13 – Ahmetcan Kaplan (Ajax – Hollandia), 18 – Mert Müldür (Fenerbahce)

Középpályások: 22 – Kaan Ayhan (Galatasaray), 10 – Hakan Calhanoglu (Internazionale – Olaszország), 6 – Orkun Kökcü (Benfica – Portugália), 15 – Salih Özcan (Borussia Dortmund – Németország), 5 – Okay Yokuslu (West Bromwich Albion – Anglia), 16 – Ismail Yüksek (Fenerbahce)

Támadók: 25 – Yunus Akgün (Leicester City – Anglia), 7 – Kerem Aktürkoglu (Galatasaray), 8 – Arda Güler (Real Madrid – Spanyolország), 17 – Irfan Kahveci (Fenerbahce), 24 – Semih Kilicsoy (Besiktas), 9 – Cenk Tosun (Besiktas), 11 – Yusuf Yazici (Lille – Franciaország), 19 – Kenan Yildiz (Juventus – Olaszország), 26 – Bertug Yildirim (Rennes – Franciaország), 21 – Baris Alper Yilmaz (Galatasaray)

Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella (olasz)