Előbb viharszünet, majd mozgalmas VAR-percek – Németország két góllal legyőzte Dániát

DORTMUND HAZAI ÜNNEPRE KÉSZÜLT! Már napokkal a Dánia elleni nyolcaddöntő előtt tudni lehetett, hogy a semleges szektorokba szóló jegyeket gyakorlatilag kivétel nélkül német szurkolók vásárolták fel, és a BVB Stadion híres „sárga fala” ezúttal „fehér fal” lesz – lila foltokkal… Azért így is összejött hét-nyolc ezer dán a túloldalra, és mivel négy egymás melletti szektorban foglaltak helyet, az északi válogatott sem panaszkodhatott a támogatás hiányára.

Julian Nagelsmann, a németek szövetségi kapitánya − amiként utalt rá korábban − tényleg nem tette be a kezdőbe Niclas Füllkrugot, viszont némi meglepetésre a csatár mellé ültette a padra Florian Wirtzet, akinek a helyét Leroy Sané vette át a jobb szélen. A korábban kisebb sérüléssel bajlódó Antonio Rüdiger felépült, természetesen kezdett, míg mellette, a védelem tengelyében az eltiltott Jonathan Tah helyett Nico Schlotterbeck játszott a várakozásnak megfelelően. A dánoknál pedig a jelek szerint elmúltak a hasfájások, Christian Eriksen és Thomas Delaney is a kezdőben kapott helyet.

A németek óriási elánnal kezdték a meccset, néhány perc elteltével Schlotterbeck pedig a kapuba fejelt, ám Michael Oliver játékvezető Joshua Kimmich szabálytalansága miatt nem adta meg a gólt – szegény Schlotterbeck még akkor is ünnepelt a bírónak háttal, amikor már az egész stadion tudta, hogy érvénytelen a gólja.

A játékrész derekára azonban elfogyott a német lendület, a dánok pedig egyre többször és egyre veszélyesebben jöttek ki a szorításból. A félidő hangrobbanását aztán az időjárás okozta, a mennydörgések és a villámlások miatt egy időre félbe is kellett szakítani a játékot.

Ilyen volt a vihar (Fotó: Szabó Miklós)

A nem is olyan rövid szünet után megint erőre kaptak a németek, viszont néhány perc elteltével ismét kifulladtak, ami intő jel is lehetett az immár betervezett szünet előtt.

Annál is inkább, mert nem sokkal a félidő vége előtt villámgyors kontra végén a krónikus gólínségben szenvedő Rasmus Höjlund megszerezhette volna a vezetést Dániának, ha nincs Manuel Neuer, aki óriásit mentett. Mégis meg kell jegyezni, hogy a németeknél ugyanaz jelentette a legnagyobb gondot: huzamosabb ideig képtelenek voltak tartani a saját ritmusukat. Az első negyvenöt percben így is Kasper Schmeichel, a dánok kapusa volt a mezőny legjobbja – az Európa-bajnok Peter Schmeichel fia az első negyedórában három-négy bravúrt is bemutatott, és a viharszünet utáni német rohamoknak is útját állta – Kai Havertz fejesénél óriásit mentett.

Az időjárás miatti kényszerszünet után kaotikusan kezdődött a második félidő. Előbb a németeket érte hideg zuhany, amikor nem tudtak tisztázni a saját kapujuk elől, Joachim Andersen pedig közelről a kapuba vágta a labdát, majd a dánok kaptak két csapást: előbb némi VAR-ozás után érvénytelenítette a gólt a játékvezető, nem sokkal később pedig – szintén a videóbíró bevetése után – tizenegyest ítélt Michael Oliver, mert az iménti hős, Andersen kezezett a tizenhatoson belül.

A büntetőt Kai Havertz értékesítette, nem sokkal később pedig el is varrta a szálakat Németország, Jamal Musiala megiramodott, és okosan a kapuba lőtt − a házigazda készülhet a negyeddöntőre.