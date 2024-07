Ritkán történik ilyesmi: Anglia tizenegyespárbajt nyert, és Svájc kiejtésével bejutott az Eb-elődöntőbe!

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NEGYEDDÖNTŐ

ANGLIA–SVÁJC 1–1 (0–0, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 5–3

Düsseldorf, Düsseldorf Aréna, 46 907 néző. Vezette: Daniele Orsato (Ciro Carbone, Alessandro Giallatini) – olaszok

ANGLIA: Pickford – Walker, Stones, Konsa (Palmer, 78.) – Saka, Mainoo (Shaw, 78.), Rice, Trippier (Eze, 78.) – Bellingham, Foden (Alexander-Arnold, 115.) – Kane (Toney, 109.). Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

SVÁJC: Sommer – Schär, Akanji, R. Rodríguez – Ndoye (Zakaria, 98.), Freuler (Sierro, 118.), G. Xhaka, Aebischer (Amdouni, 118.) – Rieder (Zuber, 63.), Vargas (Widmer, 64.) – Embolo (Shaqiri, 109.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin

Gólszerző: Saka (80.), ill. Embolo (75.)

Sárga lap: Kane (67.), ill. Schär (32.), Widmer (85.)

NEM TŰNTEK OPTIMISTÁNAK az angolok – a sajtó munkatársai és a szurkolók sem – a Svájc elleni negyeddöntő előtt. A düsseldorfi mérkőzést megelőző órákban a városban ugyan a megszokott módon, óriási tömegben gyülekeztek a szigetországi drukkerek, ám a szokásosnál sokkal visszafogottabbnak tűntek, mint kiderült, egyfajta általános csüggedés miatt.

„A legfőbb reményünk, hogy ennél már csak jobbak lehetünk – mondta lapunknak a John néven bemutatkozó, civilben Plymouth Argyle-fanatikus angol szurkoló, aki valami tévedés folytán csak egy kávét fogyasztott Düsseldorf egyik legrövidebb nevű italmérésében, a Foxban, és tanúbizonyságát adta a legendás angol humornak is. – Ha Jude Bellinghamet valóban eltiltották volna, el sem jövünk a meccsre, mert kódolva lett volna a kudarc, de természetesen sohasem adjuk fel – a csüggedést…”

Melegítenek az angolok a negyeddöntő előtt (Fotó: Getty Images)

Ugyebár Jude Bellingham a Szlovákia elleni nyolcaddöntő után obszcén gesztusokat tett az ellenfél felé, amiért felfüggesztett eltiltást kapott az UEFA-tól, tehát pályára léphetett Svájc ellen. A szurkoló által használt többes szám pedig annak szólt, hogy angol ember csak csoportosan közlekedik labdarúgó-eseményeken, így Johnt is további négy cimbora követte a Foxba. Miután kiderült, hogy öten ötféle klubnak szurkolnak, lapunk tapintatosan rákérdezett arra az angol szurkolóktól származó korábbi információjára, miszerint a hazájukban mindenki gyűlöl mindenkit, de a válogatott meccseken ezeket a nézeteltéréseket félreteszik.

„Momentán Stan cimboránkat gyűlöljük a leginkább, mert ugyan még dél sincs, de csak akkor tud velünk tartani, ha cipeljük – mutatott rá általános röhögés közepette az asztalra ráborulva szundikáló társukra John, majd azzal süllyesztette még mélyebbre a szerencsétlen renoméját, hogy hozzátette: – Stanley valójában rögbiszurkoló, és csak a bajtársiasság végett jött el az Eb-re. Egyébként szerinte kiesünk” – tette hozzá, hogy mit kell még feltétlenül tudni a jó barátról.

A drukkerek pesszimizmusán osztoztak a sajtó munkatársai is, akik már napok óta arról beszélgetnek egymás közt, hogy vajon Eddie Howe jobb szövetségi kapitány lesz-e Gareth Southgate-nél. Az állóvízbe Chris Waugh, a The Athletic újságírója dobta be a követ, amikor megszellőztette, hogy a szövetség és a jelenlegi kapitány között várhatóan kenyértörésre kerül sor – főleg, ha Anglia nem lesz Európa-bajnok –, a lehetséges utódok szűk listája pedig a Newcastle menedzserének nevével kezdődik. Jóllehet, ez a spekuláció nem új keletű Angliában, a háromoroszlánosok eddigi Eb-teljesítményét látva szinte mindenki kész tényként kezeli, a mérkőzést felvezető svájci sajtótájékoztatón pedig konkrétan meg is kérdezték Fabian Schärt, a Newcastle légiósát, mit szólna, ha az edzője az angol válogatotthoz távozna. A futballista diplomatikusan csak annyit mondott, hogy a United játékosaként nem örülne neki, a lehetséges kiváltó okot viszont nem kommentálja.

Harry Kane és Granit Xhaka kézfogása a meccs előtt (Fotó: Getty Images)

Azért azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy az angol sajtó borúlátása leginkább a saját berkeken belül érvényes, amikor a mérkőzést megelőző órákban érdeklődtünk az esélyekről, szinte kivétel nélkül minden újságíró azt mondta, bízik a svájciak elleni sikerben, a többség pedig még az Európa-bajnoki cím elhódításában is. Természetesen ebből érdemes köbgyököt vonni, és hozzászámolni a kifelé mindig optimista és végtelenül udvarias angol modort.

Ugyanakkor úgy tűnt, a túloldalon nem sétálnak bele az angolok pesszimizmusból felhúzott csapdájába. A svájci szurkolók már annak is örülnek, hogy a nyolc közé jutott a válogatottjuk, és nagyjából az az általános nézet, hogy szemben az ellenféllel, nekik nincs veszítenivalójuk. „Akkor nyújtottuk a legjobb teljesítményt, amikor a riválisaink azt hitték, jobbak nálunk. Így volt ez a házigazda Németország és a címvédő Olaszország ellen is. Reméljük, Anglia szintén beáll a sorba” – folyt bele még korábban a düsseldorfi bár csevegésébe egy szintén szolidan iddogáló svájci szimpatizáns.

Anglia azonban nemcsak egy kelepcével készült, Southgate kapitány ugyanis nem egyszerűen felforgatta a kezdőcsapatát, hanem még a játékrendszert is új alapokra helyezte. Három középső védővel küldte csatába az övéit (Ezri Konsa a szlovákok elleni hosszabbításban állt be először a tornán, most a kezdőbe került), és ugyan a bal oldalon Kieran Trippier szárnyvédőnek tekinthető, a jobb oldalon Bukayo Saka már korántsem. Szűrőposzton Declan Rice mellé végérvényesen beverekedte magát a csapatba a fiatal Kobbie Mainoo, és csak a Phil Foden, Jude Bellingham, Harry Kane alkotta támadósor maradt változatlan.

A túloldalon Murat Yakin viszont azzal húzott váratlant, hogy az Európa-bajnokságon először ugyanazt a kezdő tizenegyet küldte pályára, mint egy korábbi (pontosabban az előző) mérkőzésen. A svájci kapitány ennek a tornának az egyik legnagyobb taktikusa, váratlan húzásai azonban nem mindig jöttek be, a Skócia elleni mérkőzésen például majdnem megégette magát, de az kétségtelen, hogy eddigi legjobb produkcióját az olaszokkal szembeni nyolcaddöntőben mutatta a csapat, és most azt a felállást hagyta meg a szakvezető.

Jude Bellingham bűvöli a labdát (Fotó: Getty Images)

A svájciak nem is voltak megilletődve a nagyobb nevekből álló ellenféltől, és már az első percekben sikerült egyszerű, de célratörő ütemváltásokkal az angol védelem mögé kerülniük – az más kérdés, hogy nagyobb helyzetet nem tudtak kialakítani. Anglia idővel ugyan magához tért, és a kezdeményezést is átvette – a csapat (támadó)játékának egyik erőssége, hogy Bellingham mellett Kane is visszalép, ha kell, és az előkészítésből is kiveszi a részét –, mégsem jutott egyről a kettőre, pontosabban nulláról egyre, sőt, még addig sem, hogy Yann Sommert megtornáztassa. Az alapvetően mindkét oldalon óvatos és kockázatmentes játék oda vezetett, hogy sikerült egy újabb eseménytelen negyeddöntős játékrészt zárni.

A második félidőben sem pörögtek fel sokáig az események, és egyre inkább úgy tűnt, egy újabb hosszabbításos meccs elébe néz az Eb, csakhogy a hajrába lépve a sokadik mélységi passzból meginduló Dan Ndoye keresztbe lőtt labdájára Breel Embolo lecsapott a kapu torkában az angol védelem asszisztálása mellett, és az addigi óvatoskodást máris el lehetett felejteni.

A piros mezes Breel Embolo a svájciak vezető gólját lövi (Fotó: Getty Images)

Érthetetlen, hogy korábban hol voltak ezek a játékosok, Bukayo Saka ugyanis nem sokkal később nemcsak kaput talált egy átlövésből, hanem a jobb alsót is kilőtte, igaz, ezzel megint vissza lehetett rendeződni a biztonságba, és mégis csak jöhetett a ráadás.

Bukayo Saka az egyenlítő gólját ünnepli (Fotó: Getty Images)

Nem meglepő módon a kétszer tizenöt perc nem hozott változást – bár Jordan Pickfordnak akadt védenivalója –, tehát a tizenegyeseknek kellett döntenie. A lutrit ezúttal az angol válogatott bírta jobban idegekkel, és bár továbbra sem bizonyította, hogy helye van Európa legjobb csapatai között, odaért a négy közé, a szövetségnél pedig egyelőre elnapolhatják a kapitánykérdést. 1–1

Jordan Pickford rögtön az első svájci lövést kivédte a párbajban (Fotó: Getty Images)

Az angol válogatott tizenegyespárbajai vb-ken és Eb-ken 1990, vb-elődöntő Németország ellen: 4–3-as vereség

1996, Eb-negyeddöntő Spanyolország ellen: 4–2-es győzelem

1996, Eb-elődöntő Németország ellen: 6–5-ös vereség

1998, vb-nyolcaddöntő Argentína ellen: 4–3-as vereség

2004, Eb-negyeddöntő Portugália ellen: 6–5-ös vereség

2006, vb-negyeddöntő Portugália ellen, 3–1-es vereség

2012, Eb-negyeddöntő Olaszország ellen: 4–2-es vereség

2018, vb-nyolcaddöntő Kolumbia ellen: 4–3-as győzelem

2020, Eb-döntő Olaszország ellen: 3–2-es vereség

2024, Eb-negyeddöntő Svájc ellen: 5–3-as győzelem

