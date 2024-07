Egy öngól döntött: Hollandia fordított Törökország ellen, és bejutott az Európa-bajnokság elődöntőjébe

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NEGYEDDÖNTŐ

HOLLANDIA–TÖRÖKORSZÁG 2–1 (0–1)

Berlin, Olimpiai Stadion, 70 091 néző. Vezette: Clément Turpin (Nicolas Danos, Benjamin Pages) – franciák

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké (Van de Ven, 73.) – Schouten, Simons (Zirkzee, 87.), Reijnders (Veerman, 73.) – Bergwijn (Weghorst, a szünetben), Depay (J. Frimpong, 87.), Gakpo. Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

TÖRÖKORSZÁG: Günok – Müldür (Celik, 82.), Akaydin (Tosun, 82.), Bardakci, Kadioglu – Özcan (Yokuslu, 77.), Ayhan (Kilicsoy, 89.) – B. A. Yilmaz, Calhanoglu, Yildiz (Aktürkoglu, 77.) – Güler. Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella

Gólszerző: De Vrij (70.), Müldür (76. – öngól), ill. Akaydin (35.)

Sárga lap: Simons (30.), Aké (54.), Van Dijk (64.), ill. Tosun (90+3.), Montella szövetségi kapitány (90+5.)

Kiállítva: B. Yildirim (90+6., a kispadon)

„LEGENDÁK” – írta a holland szövetség Twitter-oldala egy videóhoz, amelyen Edgar Davids és Nigel de Jong készülődött jókedvűen a pálya mellett a Törökország elleni negyeddöntőre. Előbbi 74, utóbbi 81 alkalommal szerepelt a válogatottban, Davids 2000-ben és 2004-ben is Eb-elődöntőt játszott. Mindketten beférnének a mostani csapatba is, és nyilvánvalóan abban reménykedtek, hogy Ronald Koeman együttese is bejut a legjobb négy közé, ami nem is tűnt lehetetlen feladatnak. A De Telegraaf cikke szerint 40 ezer holland drukker utazott Berlinbe, de közülük előzetesen csak hétezren jutottak jegyhez. A többiek a találkozó előtt próbáltak valahogy belépőt szerezni, akinek pedig nem sikerült, valamelyik óriáskivetítőn követhette az összecsapást.

Akcióban Memphis Depay (Fotó: Getty Images)

Rögtön az első percben Memphis Depay lőtt a kapu fölé, s úgy tűnt, ez megadja az alaphangot az egyébként kiváló hangulatú mérkőzésen. Sajnos nem így történt. Aki abban reménykedett, hogy ezek után záporoznak a lövések, csalódnia kellett. Jobban kezdett Hollandia, de sokáig egyetlen valamirevaló helyzetet sem jegyezhettünk fel. A törökök jól védekeztek, és gyors kontrákkal próbáltak meg veszélyeztetni, de nagyrészt a mezőnyben zajlott a játék. Az egyik legizgalmasabb jelenet az volt, amikor Virgil van Dijk vívott nagy csatát a tizenhatoson belül Baris Alper Yilmazzal, de végül ebből sem lett kapura lövés. Az első fél órában a Real Madrid tehetséges fiatalja, Arda Güler játszott a legjobban, és az első félidő végén az ő beívelése után született meg a Samet Akaydin vezető fejes gólja (0–1).

Samet Akaydin a vezető gólt fejeli (Fotó: Getty Images)

Megérdemeltem, mert harcosabban, nagyobb akarattal futballoztak, miközben a holland támadásokban szinte semmi veszély sem volt. Ronald Koeman csapatának egyetlen (!), kaput eltaláló lövése sem volt az első félidőben, érezhetően nem tudtak mit kezdeni a fegyelmezetten és mélyen védekező törökökkel.

A holland stáb is látta, hogy változtatni kell, ezért a szünetben beállt Wout Weghorst, aki a Lengyelország ellen 2–1-re megnyert csoportmérkőzésen győztes gólt szerzett. Veszélyesebb is lett a narancsmezesek játéka, alig néhány perc elteltével Weghorst fejelte vissza a labdát középre Memphis Depaynak, aki azonban lemaradt róla, így ebből sem lett kaput eltaláló lövés. Más kérdés, hogy les miatt valószínűleg egyébként sem adták volna meg, ha gól lesz.

Majd ismét Arda Güler volt a főszereplő. Előbb csak szabálytalanul tudta őt megállítani Nathan Aké, majd távoli szabadrúgásból a jobb kapufát találta el. Ha bemegy, a törökök hatalmas lépést tettek volna a továbbjutás felé, így viszont továbbra is izgalmas és nyílt maradt a találkozó. Hollandia a románok elleni 3–0-s győzelmet leszámítva szürkén futballozott ezen az Eb-n, és most is hiányzott a játékából a kreativitás. Depay és Gakpo is ment előre, próbálkozott, de egyiküknek sem ment a játék.

Nem úgy a törököknek. A nyolcaddöntőt eltiltás miatt kihagyó Hakan Calhanoglu távoli lövésénél nagyot kellett védenie Bart Verbruggennek, aki ezzel életben tartotta csapata reményeit. A 70. percben Wout Weghorst közelről ziccert hibázott, Stefan de Vrij fejesénél viszont már tehetetlen volt a török kapus (1–1).

Stefan de Vrij (balra) a hollandok egyenlítő gólját fejeli (Fotó: Getty Images)

Mindkét gól szöglet utáni fejesből született, a kérdés pedig az volt, hogy a másik három negyeddöntőhöz hasonlóan vajon itt is hosszabbításba torkollik-e a mérkőzés. Nem így lett, az egyenlítés után ugyanis sokkal jobban játszott Hollandia, Cody Gakpo pedig a győztes gólt is kicsikarta – a labda Mert Müldürröl pattant be a hálóba, az UEFA némi habozás után öngólként könyvelte el (2–1).

Igazán csak az utolsó húsz percben futballozott jól Hollandia, de ez is elég volt neki az elődöntő eléréséhez – igaz, az angolok ellen valószínűleg ennél többre lesz szükség.

Cody Gakpo csikarta ki a második holland gólt (Fotó: Getty Images)

HOLLANDIA

Kapusok: 13 – Justin Bijlow (Feyenoord), 23 – Mark Flekken (Brentford – Anglia), 1 – Bart Verbruggen (Brighton – Anglia)

Védők: 5 – Nathan Aké (Manchester City – Anglia), 17 – Daley Blind (Girona – Spanyolország), 3 – Matthijs de Ligt (Bayern München – Németország), 6 – Stefan de Vrij (Internazionale – Olaszország), 22 – Denzel Dumfries (Internazionale – Olaszország), 2 – Lutsharel Geertruida (Feyenoord), 15 – Micky van de Ven (Tottenham – Anglia), 4 – Virgil van Dijk (Liverpool – Anglia)

Középpályások: 12 – Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen – Németország), 26 – Ryan Gravenberch (Liverpool – Anglia), 20 – Ian Maatsen (Borussia Dortmund – Németország), 14 – Tijjani Reijnders (Milan – Olaszország), 24 – Jerdy Schouten (PSV), 7 – Xavi Simons (RB Leipzig – Németország), 16 – Joey Veerman (PSV), 8 – Georginio Wijnaldum (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia)

Támadók: 25 – Steven Bergwijn (Ajax), 19 – Brian Brobbey (Ajax), 21 – Joshua Zirkzee (Bologna), 10 – Memphis Depay (Atlético Madrid – Spanyolország), 11 – Cody Gakpo (Liverpool – Anglia), 18 – Donyell Malen (Borussia Dortmund – Németország), 9 – Wout Weghorst (Hoffenheim – Németország)

Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

TÖRÖKORSZÁG

Kapusok: 12 – Altay Bayindir (Manchester United – Anglia), 23 – Ugurcan Cakir (Trabzonspor), 1 – Mert Günok (Besiktas)

Védők: 4 – Samet Akaydin (Panathinaikosz – Görögország), 14 – Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), 2 – Zeki Celik (Roma – Olaszország), 3 – Merih Demiral (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 20 – Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), 13 – Ahmetcan Kaplan (Ajax – Hollandia), 18 – Mert Müldür (Fenerbahce)

Középpályások: 22 – Kaan Ayhan (Galatasaray), 10 – Hakan Calhanoglu (Internazionale – Olaszország), 6 – Orkun Kökcü (Benfica – Portugália), 15 – Salih Özcan (Borussia Dortmund – Németország), 5 – Okay Yokuslu (West Bromwich Albion – Anglia), 16 – Ismail Yüksek (Fenerbahce)

Támadók: 25 – Yunus Akgün (Leicester City – Anglia), 7 – Kerem Aktürkoglu (Galatasaray), 8 – Arda Güler (Real Madrid – Spanyolország), 17 – Irfan Kahveci (Fenerbahce), 24 – Semih Kilicsoy (Besiktas), 9 – Cenk Tosun (Besiktas), 11 – Yusuf Yazici (Lille – Franciaország), 19 – Kenan Yildiz (Juventus – Olaszország), 26 – Bertug Yildirim (Rennes – Franciaország), 21 – Baris Alper Yilmaz (Galatasaray)

Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella (olasz)

