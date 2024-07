Két csattanó Stuttgartban: a németek a 89. percben, a spanyolok a 119.-ben szereztek gólt – kiesett a házigazda!

A MÉRKŐZÉST PERCRŐL PERCRE KÖVETŐ TUDÓSÍTÁSUNKAT IDE KATTINTVA ÉRI EL!

LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NEGYEDDÖNTŐ

SPANYOLORSZÁG–NÉMETORSZÁG 2–1 (0–0, 1–1, 1–1)

Stuttgart, Stuttgart Aréna, 54 000 néző. Vezette: Anthony Taylor (Gary Beswick, Adam Nunn) – angolok

SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Carvajal, Le Normand (Nacho, a szünetben), Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz (Joselu, 102.) – Yamal (Ferran Torres, 63.), Pedri (Olmo, 8.), Nico Williams (Merino, 80.) – Morata (Oyarzabal, 80.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah (T. Müller, 80.), Raum (Mittelstädt, 57.) – Can (Andrich, a szünetben), Kroos – Musiala, Gündogan (Füllkrug, 57.), L. Sané (Wirtz, a szünetben) – Havertz (Anton, 91.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

Gólszerző: Olmo (51.), Merino (119.), ill. Wirtz (89.)

Sárga lap: Le Normand (29.), Ferran Torres (74.), Unai Simón (82.), Carvajal (100.), Rodri (110.), Fabián Ruiz (120. – a kispadon), Carvajal (120+6.), ill. Rüdiger (13.), Raum (28.), Andrich (56.), Kroos (67.), Mittelstädt (73.), Schlotterbeck (89. – a kispadon), Wirtz (94.), Undav (113. – a kispadon)

Kiállítva: Carvajal (120+6.)

Előrehozott döntő – ezt a kifejezést lehetett a leggyakrabban hallani az elmúlt napokban az első negyeddöntő, a Németország–Spanyolország összecsapás kapcsán, hiszen egyrészt a két legtöbbszörös Európa-bajnok, az egyaránt háromszoros győztes találkozott egymással, másrészt az eddig látottak alapján ez a két csapat játszott a legjobban a tornán. A spanyolok egyértelműen a legszebb és legeredményesebb futballt mutatták be az addigi négy meccsen, mindet meg is nyerték, a németeket pedig a hazai pálya és a szurkolóik egyre nagyobb lelkesedése is segíthette. Németországban mindenki abban bízott, a legutóbbi, 1996-os Eb-győztes német válogatott sztárjának, Andreas Möllernek igaza lesz, aki a Kicker publicistájaként azt írta: a spanyoloké a jobb csapat, de az aktuális forma német továbbjutást érhet.

A spanyol kezdőben nem volt meglepetés, az eddigi alapcsapatot küldte pályára Luis de la Fuente, Julian Nagelsmann viszont két váratlan cserével is szolgált: kikerült Toni Kroos mellől a másik szűrő középpályás, Robert Andrich, illetve a támadósor széléről Florian Wirtz is, előbbi helyére Emre Can, utóbbiéra Leroy Sané került be.

Nagy spanyol helyzettel kezdődött a meccs Stuttgartban, már az első percben védenie kellett Manuel Neuernek, miután Álvaro Morata szépen tette vissza a labdát Pedrinek, aki 17 méterről szabadon lőhetett ballal, a bal alsót célozta meg, de a németek kapusa résen volt. Pedri néhány perccel később aztán még inkább foghatta a fejét, mivel megsérült, és néhány perc ápolás után le is kellett cserélni, a helyére Dani Olmo, azaz Gulácsi Péter és Willi Orbán lipcsei csapattársa állt be.

Az első negyedóra a spanyoloké volt, lendületesebben, veszélyesebben futballoztak, majd a 15. percben Lamine Yamalnak volt 19 méterről, kissé jobbról veszélyes szabadrúgása, ballal csak kevéssel lőtte a labdát a bal kapufa mellé. Ha bemegy, felül kellett volna vizsgálnia a németeknek, hogyan is állt fel az a sorfal, mert nem a kapuson múlott, hogy nem lett a lövésből gól. Két perccel később megérkezett az első német helyzet is: Joshua Kimmich jobbról ívelt lágyan középre, ott Kai Havertz emelkedett a legmagasabbra, kilenc méterről fejelt, de kissé erőtlenül, Unai Simón magabiztosan védeni tudott.

Kicsivel később még inkább átvette az irányítást és a kezdeményezést a házigazda, egyre többet birtokolta és egyre jobban meg is becsülte a labdát. Ugyanakkor nagy kockázatot a németek sem vállaltak, mert a két villámgyors, életveszélyes szélső, Nico Williams és Lamine Yamal miatt a német védők nemigen mehettek előre. A folyamatos játékot rendre szabálytalanságok tördelték, és sorjáztak a lapok is: német részről Antonio Rüdiger, spanyol oldalról Robin Le Normand kapta meg a sárgát, amit nagyon nem nem kellett volna, mert ez a figyelmeztetés mindkettejüknek azt jelentette, akármi is lesz a meccs vége, ők biztosan nem lehetnek ott az elődöntőben.

Az első félidő végére megint kiegyenlített lett a játék: akadt spanyol lövés is, a 39. percben Kai Havertz labdavesztése után Dani Olmo 26 méterről lőtt jobbal, az erős löketet követően kiütni tudta a labdát Manuel Neuer.

A félidei statisztikák is nagy kiegyensúlyozottságot mutattak: 52:48 százalék arányban birtokolták többet a labdát a spanyolok, nyolcszor célozták meg a kaput a németek három kísérletével szemben. A németek viszont többet passzoltak sikeresen (217–185), és hangyányival többet futottak (53.2, illetve 52.4 kilométer), míg a passzpontossága mindkét csapatnak 86 százalékos volt. Ilyen adatoknál szokás mondani egyenes kieséses szakaszban: lehet készülni a hosszabbításra…

A félidő végére Julian Nagelsmann vélhetően belátta, hogy nem volt jó ötlet megbolygatni az addigi kezdőcsapatot, és a második félidőre vissza is állt a „rend”: Leroy Sané helyére beállt Florian Wirtz, Emre Can helyére a meghatározhatatlan színű frizurát viselő Robert Andrich.

Viszont a spanyolok igencsak bekezdtek a fordulás után! A 47. percben Lamine Yamal jobbról játszott középre Álvaro Moratához, aki hat méterről, Jonathan Tah szorításából lőtt fölé. Az 51. percben pedig meg is szerezték a vezetést a spanyolok: megint Yamal passzolt jobbról, középen érkezett szinte szabadon Dani Olmo, aki 14 méterről megnézhette magának a jobb alsó sarkot – és ki is lőtte laposan! (1–0)

Öt perccel a spanyol gól után máris kockáztatni kezdett Nagelsmann német kapitány, aki úgy küldte be Niclas Füllkrugot, hogy nem hozta le a másik csatárt, Kai Havertzet, inkább a csapatkapitányt, Ilkay Gündogant vette ki a középpályáról. Fel is pörgette a játékot a német csapat, feljebb tolta a védekezését, Joshua Kimmich és a bal oldalra David Raum helyére beszálló Maximilian Mittelstädt is egyre gyakrabban tűnt fel az ellenfél tizenhatosának közelében.

Némileg meglepő volt, hogy a másik oldalon Luis de la Fuente lehozta a spanyolok addigi talán legjobbját, a tinédzser Lamine Yamalt, de vélhetően úgy gondolhatta a kapitány, Ferran Torres jobban ki tudja venni a részét a védekezésből, és tapasztalata is több van (nyolc évvel idősebb a 24 éves Ferran Torres barcelonai csapattársánál…).

Toni Kroosnak viszont meggyűlt a baja a fiatalokkal: a 67. percben kénytelen volt lerántani egy sárga lapért Dani Olmót, nehogy kapura törhessen a lipcsei játékos.

A 70. percben aztán Unai Simónnak kellett nagyot védenie, miután középen Füllkrug szépen tartotta meg a labdát, és készítette azt le Andrichnak, aki 17 méterről, középről lőtt félmagasan. Füllkrug jó csere volt, sok labdát tartott és játszott meg, ellenben a tornán háromgólos Jamal Musiala ezen a meccsen teljesen súlytalan volt, keveset vett részt az összjátékban. Füllkrug aztán a 77. percben majdnem be is talált, miután jobbról jó labdát kapott Florian Wirtztől. Nacho húzta a mezét, de estében így is jobbal kapura tudta húzni a labdát a dortmundi csatár, és hét méterről a bal kapufát találta el!

A 80. percben újabb rizikót vállalt Nagelsmann, aki mindent egy lapra tett fel azzal, hogy a belső védő Jonathan Tah helyére a támadó Thomas Müllert küldte be. A 82. percben óriási gólszerzési lehetőséget szalasztott el Havertz Unai Simón rossz kirúgása után. Az Arsenal csatára 22 méterre volt a kaputól, a spanyol kapus kinn a kapujából, csak át kellett volna fölötte emelni, de Havertz ballal túlságosan alányúlt a labdának, amely így fölé ment. A 86. percben pedig Kroos beívelt szabadrúgását fejelte kapura Havertz, Unai Simón védett, Havertz ráadásul lökött is, így nem ért volna a gól. Aztán pedig egy jó beadás kellett volna jobbról Havertztől, de ezt is elrontotta – ez nem az ő meccse volt.

De ami nem ment Havertznek, az összejött Florian Wirtznek! A 89. percben Mittelstädt ívelt balról, a túloldalon magasra ugrott Kimmich, Wirtz elé fejelt, aki hat méterről a jobb kapufát találta el, de onnan bepattant a labda a gólvonal mögé! (1–1)

Thomas Müllernek volt még egy helyzete, de jöhetett a hosszabbítás.

Ekkor lehetett feltenni a kérdést: miért kellett levinnie De la Fuentének idejekorán mind a három kezdő támadóját? De a hosszabbítás kezdetén Nagelsmann is gondolt az egyensúly visszaállítására, így Havertz helyére a stuttgarti védőt, Waldemar Antont küldte be. Wirtzé volt a hosszabbítás első félidejének legnagyobb helyzete, a 105. percben 15 méterről ballal néhány centivel tekert csak a bal kapufa mellé. A ráadás második 15 perce vitatott szituációval indult: Musiala nagy lövését Cucurella bal kézzel blokkolta a tizenhatoson belül. Manapság ezért büntetőt szoktak adni – ezúttal nem adtak. Az 117. percben még Füllkrug fejelt Nacho szorításában kilenc méterről kapura, Unai Simón védte a középre tartó fejest.

A németek voltak jobbak a hosszabbításban, de a 119. percben jött a hideg zuhany a hazaiaknak: Dani Olmo balról remekül ívelt középre, ahol Rüdiger lemaradt, s a csereként beállt Mikel Merino nyolc méterről a kapu jobb oldalába fejelt! (2–1)

A hosszabbítás ráadásnak hatodik (!) percében Dani Carvajal még piros lapot kapott – de ez sem mentette meg a kieséstől a németeket. Toni Kroos pályafutása negyeddöntős búcsúval ért véget, a fiatal spanyol csapat játszhat elődöntőt.

SPANYOLORSZÁG

Kapusok: 1 – David Raya (Arsenal – Anglia), 13 – Álex Remiro (Real Sociedad), 23 – Unai Simón (Athletic Bilbao)

Védők: 2 – Dani Carvajal (Real Madrid), 24 – Marc Cucurella (Chelsea – Anglia), 12 – Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 – Aymeric Laporte (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 3 – Robin Le Normand (Real Sociedad), 4 – Nacho (Real Madrid), 22 – Jesús Navas (Sevilla), 5 – Dani Vivian (Athletic Bilbao)

Középpályások: 16 – Rodri (Manchester City – Anglia), 18 – Martín Zubimendi (Real Sociedad), 6 – Mikel Merino (Real Sociedad), 8 – Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain – Franciaország), 20 – Pedri (FC Barcelona), 25 – Fermín López (FC Barcelona), 15 – Álex Baena (Villarreal)

Támadók: 9 – Joselu (Real Madrid), 7 – Álvaro Morata (Atlético Madrid), 10 – Dani Olmo (RB Leipzig – Németország), 21 – Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 26 – Ayoze Pérez (Real Betis), 11 – Ferran Torres (FC Barcelona), 17 – Nico Williams (Athletic Bilbao), 19 – Lamine Yamal (FC Barcelona)

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

NÉMETORSZÁG

Kapusok: 12 – Oliver Baumann (Hoffenheim), 1 – Manuel Neuer (Bayern München), 22 – Marc-André ter Stegen (FC Barcelona – Spanyolország),

Védők: 16 – Waldemar Anton (VfB Stuttgart), 20 – Benjamin Henrichs (RB Leipzig), 6 – Joshua Kimmich (Bayern München), 24 – Robin Koch (Eintracht Frankfurt), 18 – Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), 3 – David Raum (RB Leipzig), 2 – Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), 15 – Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), 4 – Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Középpályások: 23 – Robert Andrich (Bayer Leverkusen), 11 – Chris Führich (VfB Stuttgart), 5 – Pascal Gross (Brighton – Anglia), 21 – Ilkay Gündogan (FC Barcelona – Spanyolország), 8 – Toni Kroos (Real Madrid – Spanyolország), 10 – Jamal Musiala (Bayern München), 25 – Emre Can (Dortmund), 19 – Leroy Sané (Bayern München), 17 – Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Támadók: 14 – Maximilian Beier (Hoffenheim), 9 – Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), 7 – Kai Havertz (Arsenal – Anglia), 13 – Thomas Müller (Bayern München), 26 – Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

A KIESÉSES SZAKASZ PROGRAMJA

NYOLCADDÖNTŐ

JÚNIUS 29. – SZOMBAT

Berlin: Svájc–Olaszország 2–0 (38. mérkőzés)

Dortmund: Németország–Dánia 2–0 (37. mérkőzés)

JÚNIUS 30. – VASÁRNAP

Gelsenkirchen: Anglia–Szlovákia 2–1, h. u. (40. mérkőzés)

Köln: Spanyolország–Grúzia 4–1 (39. mérkőzés)

JÚLIUS 1. – HÉTFŐ

Düsseldorf: Franciaország–Belgium 1–0 (42. mérkőzés)

Frankfurt am Main: Portugália–Szlovénia 0–0, 11-esekkel 3–0 (41. mérkőzés)

JÚLIUS 2. – KEDD

München: Hollandia–Románia 3–0 (43. mérkőzés)

Lipcse: Ausztria–Törökország 1–2 (44. mérkőzés)

NEGYEDDÖNTŐ

JÚLIUS 5. – PÉNTEK

Stuttgart: Spanyolország–Németország 2–1, h. u.

21.00: Portugália–Franciaország, Hamburg (46. mérkőzés)

JÚLIUS 6. – SZOMBAT

18.00: Anglia–Svájc, Düsseldorf (48. mérkőzés)

21.00: Hollandia–Törökország, Berlin (47. mérkőzés)

ELŐDÖNTŐ

JÚLIUS 9. – KEDD

21.00: Spanyolország–A 46. mérkőzés győztese, München (49. mérkőzés)

JÚLIUS 10. – SZERDA

21.00: A 47. mérkőzés győztese–A 48. mérkőzés győztese, Dortmund (50. mérkőzés)

DÖNTŐ

JÚLIUS 14. – VASÁRNAP

21.00: A 49. mérkőzés győztese–Az 50. mérkőzés győztese, Berlin