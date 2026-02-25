A Mercedes és a Ferrari a két legyőzendő csapat – McLaren

A 2026-os Formula–1-es idényt megelőző tesztidény során egyértelműen kidomborodott, hogy a nagy négyes, a McLaren, a Mercedes, a Red Bull és a Ferrari a mezőny előtt jár, arról azonban eltértek a vélekedések, hogy ezen csapatok között milyenek lehetnek az erőviszonyok. A konstruktőri címvédő wokingiak csapatfőnöke, Andrea Stella szerint a Mercedes és a Ferrari számít jelenleg az etalonnak, és ha megnézzük a felkészülés folyamán megtett távot, valamint a legjobb köridőket, akkor is e két istálló neve köszön vissza. Az „ezüstnyilak” összességében a legtöbb kört tették meg, és az erőforrás terén is előnyben lehetnek, míg a Scuderia Barcelonában és Bahreinben is a leggyorsabbnak bizonyult, miközben aerodinamikai megoldásaival vonta magára a figyelmet.

„Ami az erősorrendet illeti, azt mondanám, hogy az utolsó teszt megerősítette, hogy a Mercedes és a Ferrari a két legyőzendő csapat. Úgy vélem, a McLaren sincs mérföldekre. Jó látni, hogy a legjobb négybe tartozunk, de úgy fest, ez a két alakulat kis előnyben van. Összességében pozitív tesztet tudhatunk magunk mögött, különösen Bahreinben. Az autó egészen megbízható volt, és gyakorlatilag valamennyi tervezett elemet teszteltünk viselkedés, megbízhatóság és versenyképesség szempontjából. Ez lehetővé tette a számunkra, hogy sok kört tegyünk meg, és sokat tanuljunk, és most már ott tartunk, hogy kijelenthetjük, tudjuk, mi van az autóban, és hogyan tudjuk kiaknázni a benne rejlő potenciált” – magyarázta az olasz szakember.

„Persze minden új, és minden menettel tanulunk valamit, de összességében valamennyi napon sikerült kicsit javítanunk a teljesítményen, mert tudtunk kísérletezni, játszhattunk a beállításokkal, az aerodinamika optimalizálásával, a gumikkal, illetve az erőforrás kihasználásával is, ami mindenképpen fontos rész.”

Sajtóhírek szerint az előző két évben egyaránt konstruktőri címet ünneplő McLaren az Ausztrál Nagydíjon eleve erősebb lehet, hiszen megkapja a gyári csapat által már a második bahreini teszten is használt új motorverziót. A wokingiak mellett természetesen az Alpine és a Williams is a legfrissebb erőforrást kapja meg az idénynyitóra, ami önmagában különbséget jelent a teszt során látottakhoz képest. Az, hogy a címvédő alakulat ennek révén át tudja-e ugrani a Ferrarit, kérdéses, az viszont biztos, hogy már a pályavezetés, és a körülmények is eltérnek a Bahreinben tapasztaltaktól, így az Albert Parkban más erősorrend rajzolódhat ki.

IDÉNY ELŐTTI MÁSODIK KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN Február 18. Február 19. Február 20. Délelőtt Délután Délelőtt Délután Délelőtt Délután McLAREN Norris Piastri Norris Piastri Piastri Norris FERRARI Leclerc Hamilton Hamilton Leclerc RED BULL Hadjar Verstappen Hadjar Verstappen MERCEDES Antonelli Russell Russell Antonelli Antonelli Russell ASTON MARTIN Alonso Stroll Alonso Stroll ALPINE Gasly Colapinto Colapinto Gasly HAAS Ocon Bearman Bearman Ocon Ocon Bearman RACING BULLS Lindblad Lawson Lawson Lindblad WILLIAMS Albon Sainz Albon Sainz AUDI Hülkenberg Bortoleto Bortoleto Hülkenberg Hülkenberg Bortoleto CADILLAC Pérez Bottas Bottas Pérez Pérez Bottas