A Mercedes és a Ferrari a két legyőzendő csapat – McLaren
A 2026-os Formula–1-es idényt megelőző tesztidény során egyértelműen kidomborodott, hogy a nagy négyes, a McLaren, a Mercedes, a Red Bull és a Ferrari a mezőny előtt jár, arról azonban eltértek a vélekedések, hogy ezen csapatok között milyenek lehetnek az erőviszonyok. A konstruktőri címvédő wokingiak csapatfőnöke, Andrea Stella szerint a Mercedes és a Ferrari számít jelenleg az etalonnak, és ha megnézzük a felkészülés folyamán megtett távot, valamint a legjobb köridőket, akkor is e két istálló neve köszön vissza. Az „ezüstnyilak” összességében a legtöbb kört tették meg, és az erőforrás terén is előnyben lehetnek, míg a Scuderia Barcelonában és Bahreinben is a leggyorsabbnak bizonyult, miközben aerodinamikai megoldásaival vonta magára a figyelmet.
„Ami az erősorrendet illeti, azt mondanám, hogy az utolsó teszt megerősítette, hogy a Mercedes és a Ferrari a két legyőzendő csapat. Úgy vélem, a McLaren sincs mérföldekre. Jó látni, hogy a legjobb négybe tartozunk, de úgy fest, ez a két alakulat kis előnyben van. Összességében pozitív tesztet tudhatunk magunk mögött, különösen Bahreinben. Az autó egészen megbízható volt, és gyakorlatilag valamennyi tervezett elemet teszteltünk viselkedés, megbízhatóság és versenyképesség szempontjából. Ez lehetővé tette a számunkra, hogy sok kört tegyünk meg, és sokat tanuljunk, és most már ott tartunk, hogy kijelenthetjük, tudjuk, mi van az autóban, és hogyan tudjuk kiaknázni a benne rejlő potenciált” – magyarázta az olasz szakember.
„Persze minden új, és minden menettel tanulunk valamit, de összességében valamennyi napon sikerült kicsit javítanunk a teljesítményen, mert tudtunk kísérletezni, játszhattunk a beállításokkal, az aerodinamika optimalizálásával, a gumikkal, illetve az erőforrás kihasználásával is, ami mindenképpen fontos rész.”
Sajtóhírek szerint az előző két évben egyaránt konstruktőri címet ünneplő McLaren az Ausztrál Nagydíjon eleve erősebb lehet, hiszen megkapja a gyári csapat által már a második bahreini teszten is használt új motorverziót. A wokingiak mellett természetesen az Alpine és a Williams is a legfrissebb erőforrást kapja meg az idénynyitóra, ami önmagában különbséget jelent a teszt során látottakhoz képest. Az, hogy a címvédő alakulat ennek révén át tudja-e ugrani a Ferrarit, kérdéses, az viszont biztos, hogy már a pályavezetés, és a körülmények is eltérnek a Bahreinben tapasztaltaktól, így az Albert Parkban más erősorrend rajzolódhat ki.
|IDÉNY ELŐTTI MÁSODIK KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
|Február 18.
|Február 19.
|Február 20.
Délelőtt
Délután
Délelőtt
Délután
Délelőtt
Délután
|McLAREN
Norris
Piastri
Norris
Piastri
Piastri
Norris
|FERRARI
Leclerc
Hamilton
Hamilton
Leclerc
|RED BULL
Hadjar
Verstappen
Hadjar
Verstappen
|MERCEDES
Antonelli
Russell
Russell
Antonelli
Antonelli
Russell
|ASTON MARTIN
Alonso
Stroll
Alonso
Stroll
|ALPINE
Gasly
Colapinto
Colapinto
Gasly
|HAAS
Ocon
Bearman
Bearman
Ocon
Ocon
Bearman
|RACING BULLS
Lindblad
Lawson
Lawson
Lindblad
|WILLIAMS
Albon
Sainz
Albon
Sainz
|AUDI
Hülkenberg
Bortoleto
Bortoleto
Hülkenberg
Hülkenberg
Bortoleto
|CADILLAC
Pérez
Bottas
Bottas
Pérez
Pérez
Bottas
|40. AUSZTRÁL NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 6., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|2.30–3.30
|2. szabadedzés
|6.00–7.00
|MÁRCIUS 7., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|2.30–3.30
|Időmérő
|6.00–7.00
|MÁRCIUS 8., VASÁRNAP
|A verseny (58 kör, 306.124 km) rajtja
|5.00
|KÖVETKEZŐ VERSENY
|Kínai Nagydíj, Sanghaj
|március 15., 8.00
|Japán Nagydíj, Szuzuka
|március 29., 7.00
|Bahreini Nagydíj, Bahrein
|április 12., 17.00