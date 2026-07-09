Van olyan amerikai, aki Puskás-mezben drukkol Marokkónak Bostonban – VIDEÓK

Megjelent Kylian Mbappé „tábornok”
Amerikában élő, székesfehérvári magyar szurkoló is van a helyszínen
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
22.00: Franciaország–Marokkó (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Foxborough, Boston Stadion. Vezeti: Facundo Tello (argentin)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, W. Saliba, Digne – M. Koné, Rabiot – O. Dembélé, Olise, D. Doué – Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
A kispadon: Risser, Samba (kapusok), Akliouche, Barcola, Cherki, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Kanté, I. Konaté, Lacroix, Mateta, Tchouaméni, M. Thuram, Zaire-Emery
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, Diop, Mazraui, Szalah-Eddin – Buaddi, El-Ajnaui – Talbi, Unahi, El-Hanusz – B. Díaz. Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi
A kispadon: Mohamedi, Tagnauti (kapusok), Amaimuni, Amrabat, Belammari, Riad, El-Murabet, El-Uahdi, Halhal, Rahimi, Szadan, Szbai, Jasszin, El-Kabi, Szaibari