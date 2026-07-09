Nemzeti Sportrádió

Van olyan amerikai, aki Puskás-mezben drukkol Marokkónak Bostonban – VIDEÓK

2026.07.09. 21:34
Címkék
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Hamarosan kezdődik az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjének első mérkőzése: Franciaország–Marokkó. A bostoni rangadó előtt körbejártunk a szurkolók között, s találtunk olyan amerikait, aki Puskás Ferenc-mezben szorít a marokkóiaknak. Hogy miért? Nos, az volt neki otthon pirosból... VIDEÓ!

Megjelent Kylian Mbappé „tábornok”

Amerikában élő, székesfehérvári magyar szurkoló is van a helyszínen

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
22.00: Franciaország–Marokkó (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Foxborough, Boston Stadion. Vezeti: Facundo Tello (argentin) 
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, W. Saliba, Digne – M. Koné, Rabiot – O. Dembélé, Olise, D. Doué – Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps 
A kispadon: Risser, Samba (kapusok), Akliouche, Barcola, Cherki, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Kanté, I. Konaté, Lacroix, Mateta, Tchouaméni, M. Thuram, Zaire-Emery 
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, Diop, Mazraui, Szalah-Eddin – Buaddi, El-Ajnaui – Talbi, Unahi, El-Hanusz – B. Díaz. Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi
A kispadon: Mohamedi, Tagnauti (kapusok), Amaimuni, Amrabat, Belammari, Riad, El-Murabet, El-Uahdi, Halhal, Rahimi, Szadan, Szbai, Jasszin, El-Kabi, Szaibari   

 

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