Várkonyi Bencével a soraiban nyert magabiztosan a Qarabag az El-selejtező nyitányán

Várkonyi Bence július elején szerződött a ZTE-től a Qarabaghoz, és rögtön az első tétmeccsén a kezdőben kapott helyet, sőt, végig a pályán is maradt a védelem tengelyében a 24 éves hátvéd. Az azeriek első gólját az első fél óra végén Zakaria Sawo szerezte, majd a francia szélső, Abdellah Zoubir a szünet előtt növelte az előnyt. A 3–0-s végeredményt a jamaicai Renaldo Cephas állította be a 86. percben az izlandi másodosztályú Vestri ellen.

A nemzetközi porondon szinte minden évben szereplő Dinamo Kijev és Sheriff Tiraspol is csak gól nélküli döntetlent játszott otthon, nyert viszont a Hajduk Split és a CSZKA Szófia.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Qarabag (azeri)–Vestri (izlandi, II.) 3–0

Dinamo Kijev (ukrán)–Universitatea Cluj (román) 0–0

Sheriff Tiraspol (moldovai)–Aluminij (szlovén) 0–0

Hajduk Split (horvát)–MSK Zilina (Zsolna, szlovák) 2–0

CSZKA Szófia (bolgár)–Derry City (ír) 3–2

Vojvodina (szerb)–Ferencvárosi TC 1–2

A visszavágókat július 16-án rendezik.