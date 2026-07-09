Nemzeti Sportrádió

Várkonyi Bencével a soraiban nyert magabiztosan a Qarabag az El-selejtező nyitányán

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.07.09. 20:41
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Várkonyi Bence végig a pályán volt (Fotó: Qarabag)
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Európa-liga-selejtező Várkonyi Bence Qarabag El-selejtező
Az azeri Qarabag Várkonyi Bencével a soraiban 3–0-ra legyőzte hazai pályán az izlandi Vestrit a labdarúgó Európa-liga-selejtező első fordulójának odavágóján.

Várkonyi Bence július elején szerződött a ZTE-től a Qarabaghoz, és rögtön az első tétmeccsén a kezdőben kapott helyet, sőt, végig a pályán is maradt a védelem tengelyében a 24 éves hátvéd. Az azeriek első gólját az első fél óra végén Zakaria Sawo szerezte, majd a francia szélső, Abdellah Zoubir a szünet előtt növelte az előnyt. A 3–0-s végeredményt a jamaicai Renaldo Cephas állította be a 86. percben az izlandi másodosztályú Vestri ellen.

A nemzetközi porondon szinte minden évben szereplő Dinamo Kijev és Sheriff Tiraspol is csak gól nélküli döntetlent játszott otthon, nyert viszont a Hajduk Split és a CSZKA Szófia.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Qarabag (azeri)–Vestri (izlandi, II.) 3–0
Dinamo Kijev (ukrán)–Universitatea Cluj (román) 0–0
Sheriff Tiraspol (moldovai)–Aluminij (szlovén) 0–0
Hajduk Split (horvát)–MSK Zilina (Zsolna, szlovák) 2–0
CSZKA Szófia (bolgár)–Derry City (ír) 3–2
Vojvodina (szerb)–Ferencvárosi TC 1–2
A visszavágókat július 16-án rendezik.

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Európa-liga-selejtező Várkonyi Bence Qarabag El-selejtező
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