Európa-liga, 2026–2027, selejtezők

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
Első mérkőzések, július 9.
18.00: Qarabag (azeri)–Vestri (izlandi, II.)
19.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Universitatea Cluj (román)
20.00: Hajduk Split (horvát)–MSK Zilina (Zsolna, szlovák)
20.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Derry City (ír)
20.00: Sheriff Tiraspol (moldovai)–Aluminij (szlovén)
20.00: Vojvodina (szerb)–Ferencvárosi TC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Visszavágók, július 16.
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ
Első mérkőzések, július 23.
FC Twente–FK Vojvodina (szerb)/Ferencváros (magyar)
Hammarby (svéd)–Anderlecht (belga)
Qarabag (azeri)/Vestri (izlandi, II.)–CSZKA Szófia (bolgár)/Derry City (ír)
Tromsö (norvég)–Viktoria Plzen (cseh)
Besiktas (török)–FC Midtjylland (dán)
Hajduk Split (horvát)/MSK Zilina (Zsolna, szlovák)–Pafosz (ciprusi)
Sheriff Tiraspol (moldovai)/Aluminij (szlovén)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
St. Gallen (svájci)–Benfica (portugál)
Dinamo Kijev (ukrán)/Universitatea Cluj (román)–PAOK (görög)
Visszavágók, július 30.
|A 2026–2027-ES EURÓPA-LIGA MENETRENDJE
SORSOLÁS
MÉRKŐZÉSEK
|SELEJTEZŐ
|1. forduló
június 16.
július 9., 16.
|2. forduló
június 17.
július 23., 30.
|3. forduló
július 20.
augusztus 6., 13.
|Playoff
augusztus 3.
augusztus 20., 27.
|LIGASZAKASZ (36 csapat)
|1–8. forduló
augusztus 28.
szept. 16.–jan. 28.
|KIESÉSES SZAKASZ
|Playoff
később
február 18., 25.
|Nyolcaddöntő
később
március 11., 18.
|Negyeddöntő
később
április 8., 15.
|Elődöntő
később
április 29., május 6.
|Döntő
május 26., Frankfurt, Deutsche Bank Park