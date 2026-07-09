Nemzeti Sportrádió

Európa-liga, 2026–2027, selejtezők

2026.07.09. 09:43
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AFP
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Európa-liga-selejtező Európa-liga Ferencváros
A labdarúgó Európa-liga 2026–2027-es idényének selejtezői.

 

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
Első mérkőzések, július 9.
18.00: Qarabag (azeri)–Vestri (izlandi, II.)
19.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Universitatea Cluj (román)
20.00: Hajduk Split (horvát)–MSK Zilina (Zsolna, szlovák)
20.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Derry City (ír)
20.00: Sheriff Tiraspol (moldovai)–Aluminij (szlovén)
20.00: Vojvodina (szerb)–Ferencvárosi TC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Visszavágók, július 16.

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ
Első mérkőzések, július 23.
FC Twente–FK Vojvodina (szerb)/Ferencváros (magyar)
Hammarby (svéd)–Anderlecht (belga)
Qarabag (azeri)/Vestri (izlandi, II.)–CSZKA Szófia (bolgár)/Derry City (ír)
Tromsö (norvég)–Viktoria Plzen (cseh)
Besiktas (török)–FC Midtjylland (dán)
Hajduk Split (horvát)/MSK Zilina (Zsolna, szlovák)–Pafosz (ciprusi)
Sheriff Tiraspol (moldovai)/Aluminij (szlovén)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
St. Gallen (svájci)–Benfica (portugál)
Dinamo Kijev (ukrán)/Universitatea Cluj (román)–PAOK (görög)

Visszavágók, július 30.
 

A 2026–2027-ES EURÓPA-LIGA MENETRENDJE

SORSOLÁS

MÉRKŐZÉSEK

SELEJTEZŐ

 

 

1. forduló

június 16.

július 9., 16.

2. forduló

június 17.

július 23., 30.

3. forduló

július 20.

augusztus 6., 13.

Playoff

augusztus 3.

augusztus 20., 27.

LIGASZAKASZ (36 csapat)

 

 

1–8. forduló

augusztus 28.

szept. 16.–jan. 28.

KIESÉSES SZAKASZ

 

 

Playoff

később

február 18., 25.

Nyolcaddöntő

később

március 11., 18.

Negyeddöntő

később

április 8., 15.

Elődöntő

később

április 29., május 6.

Döntő

 

május 26., Frankfurt, Deutsche Bank Park

 

 

Európa-liga-selejtező Európa-liga Ferencváros
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