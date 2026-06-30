NS-infó: a Qarabaghoz tartó Várkonyi elbúcsúzott, Joao Victor is hiányzik, de jött egy új brazil kiszemelt

Ezen a héten csatlakozott a kerethez Szendrei Norbert, aki júniusban tagja volt a válogatott keretének, ezért egy héttel több pihenőt kapott. A középpályás iránt vannak érdeklődések – volt már konkrét ajánlat is, amit nem fogadott el a klub (mert az itthon most nagy divatnak számító játékoscserét is tartalmazott, amiben Szendrei esetében nem gondolkodnak a zalaiak) –, de egyelőre Zalaegerszegen készül.

Nem úgy, mint az előző idényben kölcsönben a ZTE-nél szereplő moldovai Stefan Bitca és a brazil Daniel Lima, akikkel kapcsolatban már jeleztük korábban, hogy távozhatnak és nem is kezdték el a csapattal a nyári felkészülést. Ugyanakkor hiányzik az előző idényben 33 NB I-es meccsen hét gólt és három gólpasszt elérő Joao Victor is, aki iránt több országból is érdeklődnek, így értékesítheti a játékjogát a klub. Erre lehet esély a kapus, Gundel-Takács Bence esetében is, akit értesüléseink szerint a cseh Viktoria Plzen szemelt ki, de esetében akkor lehet szó átigazolásról, ha a cseh ezüstérmes értékesít is egy kapust a nyáron: az ő helyére igazolhatnák át a zalaiak játékosát, aki egyelőre továbbra is a ZTE-vel készül.

Ami az érkezési oldalt illeti: Babos Bencét, Kiss Mátét és Rácz Istvánt már szerződtette a ZTE, és az együttessel gyakorol egy brazil kiszemelt is. Egyelőre teszteli őt a stáb, elképzelhető, hogy a gárda első, szerdai, Ajka elleni edzőmeccsén már lehetőséget kap – a találkozón várhatóan olyan játékosok is bizonyíthatnak, akik tavasszal a második csapatban futballoztak.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)

Kiszemeltek: Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria)

Távozók: Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Mim Gergely (lejár a szerződése), Papp Csongor (lejár a szerződése), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Gundel-Takács Bence (Viktoria Plzen – Csehország), Szendrei Norbert, Várkonyi Bence (Qarabag – Azerbajdzsán), Akpe Victory (nigériai, Benfica – Portugália, Rangers FC – Skócia)

A ZTE FC ZALAEGERSZEG NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 22.

Edzőtábor: Szlovénia (Catez), július 9–július 18.

Felkészülési mérkőzések:

Július 1. (szerda): Ajka (NB II)–ZTE

Július 4. (szombat) : NK Slaven Belupo (Kapronca, horvát)–ZTE

Szlovénia

Július 11. (szombat): ZTE–FC Slovácko (cseh)

Július 17. (péntek): ZTE–Epicentr (ukrán)

Július 18. (szombat): ZTE–Konyaspor (török)