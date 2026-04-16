Újabb zöld-fehér csapatnak hintett egy négyest a Braga, elődöntős az El-ben

CELTA VIGO–FREIBURG

A németországi, háromgólos zakó után komoly feladat várt a vigói együttesre, amely (dacára annak, hogy több kulcsjátékos is pihent a hétvégi bajnokin) nem tudott nagy veszélyt teremteni Atubolu kapuja előtt. A 33. percben aztán a Freiburg parádés góllal tett pontot a továbbjutás kérdésére: egy előrevágott labdát Makengo fejelt vissza Igor Matanovicnak, aki 18 méterről bődületes erővel lőtt kapásból a jobb felsőbe.

Hat perccel később tovább nőtt a németek előnye, miután Beste centerezését Szuzuki Juto váltotta gólra. A japán támadó a szünet után is betalált, ezzel összesítésben már 6–0-ra vezetett a Freiburg. A folytatásban a Celta becsülettel támadott, s a ráadás perceiben Williot Swedberg góljával szépített, de ennek már nem volt jelentősége. Hiába tűnt tehát előzetesen kiegyensúlyozottnak ez a párosítás, a Freiburg különösebb gond nélkül gyalogolt be a négy közé. 1–3

REAL BETIS–BRAGA

Jól kezdett a saját közönsége előtt játszó Betis, előbb Antony fejelt közelről a bal alsó sarokba, majd az első játékrész derekán Abde Ezzalzuli duplázta meg csapata előnyét. A marokkói támadó nem sokkal később újabb gólt szerzett, de a találatot les címén visszavonta a játékvezető. Ezt követően jött vissza a meccsbe az addig keveset mutató portugál csapat, egy okosan továbbfejelt labdát Pau Víctor lőtt a hosszú alsóba. A gól komoly löketet adott a Bragának, amely a fordulás után állva hagyta a spanyolokat: a 49. percben Vítor Carvalho bólintott a kapuból feleslegesen kilépő Pau López elől a hálóba, majd Ricardo Horta váltott gólra egy tizenegyest, így már a korábban a Ferencvárost is kiverő együttes állt továbbjutásra.

A Betis igyekezett visszajönni a meccsbe, de az első félidővel ellentétben a második játékrészben nem tudott mihez kezdeni a portugál védelemmel. A 74. percben aztán újabb ütést vitt be a Braga, egy röviden kifejelt labdát Jean-Baptiste Gorby zúdította kapásból a jobb alsóba. Mint később kiderült, ez a gól a végeredmény beállítását jelentette, így a Braga (a Ferencváros után) újabb zöld-fehér együttest búcsúztatott úgy, hogy négy gólt szerzett a visszavágón. 2–4

NOTTINGHAM FOREST–FC PORTO

Az FC Portóé volt ugyan a kezdeményezés a meccs első perceiben, de Jan Bednarek felesleges, Nigel de Jongot idéző talpalása piros lapot ért Danny Makkelie játékvezetőnél a 8. percben. A kiállítás alaposan megváltoztatta a portugálok lehetőségeit, de nem volt idejük átállni egy másik harcmodorra, mert a 12. percben Morgan Gibbs-White megpattanó lövésével előnybe került a Forest.

A folytatásban az angolok az emberelőny dacára vérszegény játékkal őrizték előnyüket, így benne volt a pakliban, hogy a Porto talál egy gólt, olyannyira, hogy a második félidőben kétszer is eltalálta a kapufát. Ezzel együtt Fortuna nem állt a portugálok mellé, akik (dacára a Forest minimalista játékának) nem tudták begyötörni az egyenlítő gólt, így a kétszeres BEK-győztes jutott be a négy közé. 1–0

ASTON VILLA–BOLOGNA

A magabiztos játékkal behúzott bolognai odavágó után az Aston Villa nagy lendülettel kezdte a hazai visszavágót – a cél az volt, hogy elvegyék az olaszok kedvét a fordítástól. Ez sikerült is: az első félidőben Ollie Watkins, Emiliano Buendía és Morgan Rogers is betalált, s utóbbi részéről egy kihagyott tizenegyes is belefért. A második félidőben átengedte a kezdeményezést a Bolognának a Villa, de még csak szépíteni sem tudtak az olaszok, ellenben Ezri Konsa még bevert egyet, így az El-specialista Unai Emery újabb lépést tett pályafutása ötödik diadala felé. 4–0

A négy között az Aston Villa a Nottingham Foresttel, míg a Freiburg a Bragával csap össze a fináléba jutásért.

EURÓPA-LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Celta Vigo (spanyol)–Freiburg (német) 1–3 (Swedberg 90+1., ill. Matanovic 33., Szuzuki 39., 50.)

Továbbjutott: a Freiburg, 6–1-es összesítéssel.

Real Betis (spanyol)–Braga (portugál) 2–4 (Antony 13., Ezzalzuli 26., ill. P. Víctor 38., Vítor Carvalho 49., Horta 53. – 11-esből, Gorby 74.)

Továbbjutott: a Braga, 5–3-as összesítéssel.

Nottingham Forest (angol)–FC Porto (portugál) 1–0 (Gibbs-White 12.)

Kiállítva: Bednarek (Porto, 8.)

Továbbjutott: a Forest, 2–1-es összesítéssel.

Aston Villa (angol)–Bologna (olasz) 4–0 (Watkins 16., Buendía 26., Rogers 39., Konsa 89.)

Továbbjutott: az Aston Villa, 7–1-es összesítéssel.