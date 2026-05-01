A Braga edzője a sérülések miatt aggódik, Emery a VAR-t hibáztatja az El-elődöntő után

Az elődöntő első mérkőzésén a Nottingham Forest hazai pályán 1–0-ra legyőzte az Aston Villát, így minimális előnyből várhatja a jövő heti birminghami visszavágót.

A mérkőzés után a Villa menedzsere, Unai Emery a TNT Sportsnak értékelte a történteket: „Veszítettünk ugyan, de megvoltak az esélyeink a gólszerzésre. Lendületben voltunk, a meccs a terveink szerint alakult. Ez csak a párharc első kilencven perce volt, természetesen még hátra van egy második is a Villa Parkban.”

A spanyol szakember kiemelte azt is, hogy szerinte Joao Pinheiro játékvezető súlyos hibát követett el, amikor az Ollie Watkinsszal elkövetett szabálytalanság miatt nem állította ki Elliot Andersont: „Ez egyértelmű piros lap, most néztem meg. Szerintem ez hatalmas hiba, amiért a VAR a felelős.”

A Nottingham Forest menedzsere, Vitor Pereira a Sky Sportsnak már jobb hangulatban elemezte a mérkőzést: „Köszönetet kell mondanom a szakmai stábnak, amely a rögzített helyzetekkel foglalkozik, mert ma (csütörtökön – a szerk.) fantasztikusak voltak. A letámadásunk sok gondot okozott az ellenfélnek, és fontos, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a meccset. Nagyon boldog vagyok a játékosaim, a szurkolók, a klub és a stáb miatt is. Most már olyan helyzetben vagyunk, hogy minden meccsen tudunk harcolni a pontokért.”

A másik elődöntőben a Ferencvárost is búcsúztató Braga szintén egygólos előnyt szerzett a visszavágóra, miután a hosszabbításban szerzett gólnak köszönhetően hazai pályán 2–1-re legyőzte a Freiburgot.

A mérkőzés után a portugálok vezetőedzője, Carlos Vicens a klub hivatalos honlapján értékelte az összecsapást: „Nehéz mérkőzés volt, ahogy azt egy Európa-liga-elődöntőtől el is vártuk. Megint volt egy szerencsétlen eset, ami ebben az esetben Ricardo (Horta) sérülését jelentette, ami korai cserére kényszerített minket. Ennek ellenére reagáltunk a kapott gólra, a sérülésre, majd a kihagyott tizenegyesre. A második félidőben tovább próbálkoztunk, nem veszítettük el a hitünket, és végül megkaptuk a jutalmunkat. A párharc félidejében pedig előnyben vagyunk.”

A szakember dolgát nehezíti a németországi visszavágó előtt, hogy a csapatkapitány Ricardo Horta (helyette érkezett a későbbi győztes gólt szerző Mario Dorgeles) mellett a csapat másik meghatározó játékosa, Victor Gómez kéztörés gyanújával került kórházba: „El kell végezni egy röntgent, hogy meg tudjuk, mi lehet pontosan. Ezek sajnos nem kétnapos dolgok, de megpróbáljuk rendbehozni a sérült játékosokat. Akik nem épülnek fel, kívülről támogatnak majd minket, akik pedig ott lehetnek a pályán, mindent bele fognak adni a visszavágón.”

Julian Schuster, a Freiburg vezetőedzője a vereség ellenére bízik abban, hogy csapata hazai közönség előtt megfordítja majd a párharcot: „Néhány pillanatban nem védekeztünk jól, ezért megbüntettek minket. Jobban is tudunk játszani és jobban is kell játszanunk. Ilyen nem történhet meg velünk. De otthon, a saját közönségünk előtt még minden lehetséges” – idézte a szakembert a német RTL.