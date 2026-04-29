Az Eger szétlövéssel győzte le a Vasast a férfi vízilabda ob I-ben

Az felsőházban utolsó helyen álló Eger értékes győzelmet aratott, Rádli Rajmund és Salamon Ferenc is négy gólt dobott.

Az FTC 20–9-re legyőzte az OSC-t, Fekete Gergő hat gólt vágott.

A BVSC-re az EPS-Honvéd vár az elődöntőben, a párharc 3–3-as állásról kezdődik majd. A Szolnok a címvédő Ferencvárossal találkozik, és mivel az állás 6–0, ha az FTC szombaton győz, máris döntősnek mondhatja magát.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

FELSŐHÁZ, 7. FORDULÓ

One Eger–VasasPlaket 13–13 (4–2, 3–4, 3–5, 3–2) – szétlövéssel 3–1

Eger, 200 néző. V: Petik, Varga M.

EGER: BORBÉLY – Szalai G. 2, SALAMON F. 3, Hughes, SÁRI 2, RÁDLI 3, Berényi. Csere: Ádám E., Moldisz, BRIGHT 2, Tomozi, Mihál 1, Klebovicz. Edző: Tóth Kálmán

VASAS: Fernandes – Csorba, Szalai P. 1, FOSZKOLOSZ 2, Dala D., BÁTORI 3, Lakatos S. 2. Csere: Mizsei (kapus), Ragács 1, Sélley-Rauscher 1, Gyárfás T. 2, Gábor L., Várnai 1, Tóth M. Edző: Kovács Róbert

Emberelőny-kihasználás: 10/4, ill. 13/7. Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 2/1. Kipontozódott: Berényi (18. p.), Foszkolosz (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Kálmán: – Örülnünk kellene a győzelemnek, de a fegyelmezetlenségek rontják a sikerélményt.

Kovács Róbert: – Szépen és fegyelmezetten játszott az Eger. Ugyanez rólunk sajnos nem mondható el, szégyellem magam a látottak miatt.

BVSC-Manna ABC–Szolnoki Dózsa 19–12 (5–2, 5–1, 4–6, 5–3)

Laky uszoda, 250 néző. V: Kovács S., Ercse N.

BVSC: Korom – Jansik D. 1, Ekler Zs. 1, Tátrai D., Kovács P., CSACSOVSZKY E. 4, Szeghalmi 2. Csere: Divják 1, SUSIASVILI 5, MÉSZÁROS M. 3, BENEDEK M. 2, Batizi, Simon Balázs. Edző: Varga Dániel

SZOLNOK: Józsa – Zeman, SCHMÖLCZ 4, Vámosi B. 1, Bedő K., Teleki 1, Kovács G. Csere: Nánai (kapus), Tigyi, ZERINVÁRY 2, Simon D. 1, Krasznai, Szabó II. Bence 2, Hidasi 1. Edző: Hangay Zoltán

Emberelőny-kihasználás: 9/3, ill. 12/3. Gól – ötméteresből: 3/3, ill. 1/1. Kipontozódott: Divják (30. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Dániel: – Nagyon jól hoztuk le a mérkőzést. Megtettük a dolgunkat, úgy játszottunk, ahogyan kell.

Hangay Zoltán: – Azt ígérhetem, az elődöntőben sokkal keményebben küzdünk és ennél jobban játszunk a Ferencváros ellen.

FTC-Telekom Waterpolo–Semmelweis OSC 20–9 (6–1, 3–2, 5–1, 6–5)

Népliget, 300 néző. V: Kun Gy., ifj. Kenéz

FTC: Szakonyi – Di Somma, MANHERCZ K. 2, VARGA V. 3, Lugosi 1, Vismeg Zs. 1, MANDICS 3. Csere: Lévai (kapus), Haverkampf 1, FEKETE G. 6, Paján 1, Jámbor, Szöllősi N. 1, De Toro 1. Edző: Nyéki Balázs

OSC: Farkas D. – Sziládi 1, Sedlmayer, GÁL D. 4, Mészáros Cs., Tóth K. 1, Varga B. 1. Csere: Szilágyi Á. (kapus), Tátrai T. 1, Simon S. 1, Klár, Hessels B., Török B., Kerényi. Edző: Tóth László

Emberelőny-kihasználás: 8/5, ill. 3/2. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Tetszett az a mentalitás, amivel a srácok a vízbe ugrottak. De ugyanígy tetszett, ahogy a fiatalok beszálltak a mérkőzésbe. Jó hangulatú találkozót nyertünk meg.

Tóth László: – Nagyon tetszett ahogy fiataljaink beszálltak a mérkőzésbe, semmi okunk nincs a szégyenkezésre, hiszen a világ legjobb csapata ellen játszottunk. Amit megbeszéltünk a mérkőzés előtt, azt viszontláttam a medencében, és ez örömmel tölt el.

A középszakasz

végeredménye M GY GY. H. V. H. V GK P 1. FTC 20 20 0 0 0 417–160 60 2. BVSC 20 15 1 1 3 318–232 48 3. Honvéd 20 14 1 2 3 313–259 46 4. Szolnok 20 11 2 1 6 273–254 38 5. Vasas 20 11 0 1 8 268–245 34 6. OSC 20 10 0 0 10 241–258 30 7. Szeged 20 8 2 1 9 274–296 29 8. Eger 20 5 2 0 13 227–307 19

A rájátszás programja

Elődöntő

FTC-Telekom Waterpolo–Szolnoki Dózsa

Az egyik csapat hetedik pontjáig tartó párharc állása: 6–0

BVSC-Zugló–EPS-Honvéd

Az egyik csapat hetedik pontjáig tartó párharc állása: 3–3

Az 5–8. helyért

VasasPlaket–One Eger

Az egyik csapat hetedik pontjáig tartó párharc állása: 4–2

Semmelweis OSC–Szegedi VE

Az egyik csapat hetedik pontjáig tartó párharc állása: 3–3

NŐI OB I

ALSÓHÁZ

9. forduló: Valdor-Szentes–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell 12–12 (4–4, 3–5, 0–2, 5–1) – szétlövéssel 5–6

G: Erdélyi H., Furák-Szabovik, Korom R., Molnár D. 2-2, Dömsödi Döníz, Lengyel, Rácz O., Varga V., ill. Mihály K. 3, Baksa B., Botka, Cuk M., Felkai 2-2, Bódi

Az állás: 1. Szeged 23 pont (9 mérkőzés), 2. Győr 19 (8), 3. KSI 15 (8), 4. Szentes 12 (9), 5. Semmelweis OSC 3 (8), 6. Tatabánya 3 (8)

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt.