Cebrail Makreckis: Óriási eredmény lenne a nyolc közé jutás

– A nyáron lesz három éve, hogy az Üllői útra érkezett. Emlékszik még rá, hogy akkoriban védekező középpályás volt?

– Nem mostanában történt… – mondta lapunknak Cebrail Makreckis, aki 2023 nyarán szabadon igazolható futballistaként érkezett a bolgár Pirintől a Ferencvároshoz. – Az előző klubomnál azon a poszton számítottak rám, és az azt megelőző években is leginkább a középpályán játszottam. Sőt előfordult, hogy a jobb, illetve a bal szélen is futballoztam.

– Most már vissza sem menne a középpálya belső részére?

– Azért így nem jelenteném ki. Talán az az egyik legnagyobb erősségem, hogy sokoldalú vagyok, ha valahol megszorul a csapat, engem bátran oda lehet tenni, nem ijedek meg a feladattól. De tény, a háromvédős rendszerben remekül érzem magam a jobb szélen.

– Annak idején ki közölte, hogy a közeljövőben jobb oldali hátvédként számítanak önre?

– Máté Csaba volt akkor a vezetőedző, tudta, hogy korábban játszottam ezen a poszton. Az egyik edzés előtt félrehívott, beszélgettünk, megkérdezte, mi a véleményem erről, hogyan éreztem magam abban a pozícióban. Botka Endre és Henry Wingo sérült volt, így abban maradtunk, a védelem jobb oldalán kell helytállnom. Úgy voltam vele, itt a lehetőség, hogy megmutassam, rám valóban bárhol lehet számítani. Ha jól emlékszem, az ír Shamrock Rovers ellen volt először, hogy remekül éreztem magam a pályán szélső védőként.

Önbizalommal várja a szerdai visszavágót

– A Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntő első, budapesti mérkőzésén a második gól előtt úgy nyargalt el a jobb oldalon, mint egy gazella, hogy aztán Lenny Joseph zárja le góllal az akciót. Begyakorolt figura volt?

– Edzéseken is gyakran jön ki így a játék. A védelem szélén is sokat találkozom a labdával, ki tudom használni a sebességem. Szeretek lendületbe kerülni, olyankor nehéz feltartóztatni. Örömmel török előre, és ezt a szakmai stáb el is várja tőlem. Láttam, hogy nagy terület nyílik előttem, próbáltam kihasználni a gyorsaságom, a tizenhatoson belülre érve pedig már csak arra figyeltem, kinek sikerül középen a legjobban elszakadnia a védőjétől. Örülök, hogy gólpasszal járultam hozzá a győzelemhez.

– Kétgólos előnyből várják a visszavágót. Az ilyen helyzet nyugalmat ad a játékosoknak, vagy inkább azt az érzést, hogy most még nagyobb a felelősség, mert innen el is lehet bukni?

– Önbizalommal várom a visszavágót, talán mondhatom ezt a csapattársaim nevében is. A párharc előtt mindenki azt mondta, a Braga az egyértelmű favorit, ha nem is könnyedén, de ő jut a negyeddöntőbe. Az első meccsen azonban bizonyítottuk, igenis számolni kell velünk. Nem azt mondom, hogy innen már egyenes út vezet a nyolc közé, de az biztos, hogy óriási harcra kényszerítjük a Bragát.

– A budapesti mérkőzésen elképesztő tempóban futballoztak, félő volt, hogy a végére nem bírják szuflával. A lendület, az óriási lehetőség vitte önöket előre?

– Európában minden meccs ilyen ritmusban zajlik, biztosak lehetünk benne, hogy a második mérkőzés is hasonlóan intenzív lesz. Fel kell készülnünk rá, hogy Portugáliában még inkább uralni akarja a meccset az ellenfél. Kétgólos hátrányból vág neki a visszavágónak, az idő a riválisunkat sürgeti.

– Mire kell a leginkább figyelniük, hogy ne legyen gond?

– Ugyanolyan szervezetten, elszántan kell futballoznunk, mint az első találkozón. A szurkolóink a Groupama Arénában újra elképesztő hangulatot teremtettek, a családom néhány tagja is ott volt a lelátón. Tudom, Portugáliába is rengeteg Fradi-szurkoló kísér el bennünket, a nagybátyám is jelezte, már nézi a repülőjegyeket, ha minden összejön, Bragában is ott lesz a stadionban.

NS-SZAKÉRTŐ Joao JANEIRO, a Szeged, a Kisvárda, a DAC és a DVSC korábbi portugál vezetőedzője: – A budapesti mérkőzésen stratégiai szempontból a Ferencváros a tökéletességet súrolta. Nagyon jól tette, hogy magasan letámadott, hibázásra kényszerítve a Bragát már az építkezés első fázisában, valamint jól használta ki a vendégvédelem legsebezhetőbb zónáját – mindkét gól a középhátvédek közötti területről született, még úgy is, hogy a Braga átállt az ötvédős rendszerre. Korábban mondtam, hogy erre a találkozóra nagy hatással lesz a portugál csapat előző, Sporting elleni bajnokija, és ez meg is mutatkozott: néhány játékos hiányzott, többen pedig túl fáradtak voltak egy ilyen igénybevételű európai ütközethez. Akárcsak a Fradi, a Braga is elhalasztotta a következő bajnoki meccsét, hogy jobb erőnléti állapotban léphessen pályára. Feltételezem, hogy a piros-fehérek a megszokott 4–2–3–1-es rendszerben játszanak majd, és nem kísérleteznek az ötvédős felállással, ami teljesen elvette a csapat karakterét és identitását Magyarországon. A mérkőzés délutáni időpontja a Ferencvárosnak kedvez, mert sok hazai szurkoló nem tud majd kilátogatni munkaidőben. Összességében a magyar csapatnak most minden feltétel adva van ahhoz, hogy az első mérkőzésen elért, teljesen megérdemelt eredmény után a saját kezébe vegye a sorsát. Nem mondom, hogy az FTC történelmet írhat, mert a magyar kluboknak régen súlyuk volt Európában, de megvan a lehetőség arra, hogy a modern időkben újabb lépést tegyen előre a nemzetközi porondon. Jó lenne, ha más magyar csapatok is fejlődnének, mert közös erővel lehetne még nagyobb az ország képviselete az európai kupákban.

Édesapja mindent tud a török Galatasarayról

– A sokoldalúságán kívül mit tart még nagy erősségének?

– Talán, hogy sohasem egyénieskedem. Életemben egyetlen cselt sem csináltam meg öncélúan. Mindig a csapat érdekeit tartom szem előtt, ha kell, tűzbe megyek a társaimért.

– A hétköznapokban is ennyire elszánt?

– Amilyen keményen küzdök a pályán, olyan nyugodt vagyok a magánéletben. Kifejezetten visszahúzódó személyiség vagyok, szabadidőmben is leginkább otthon szeretek lenni, pihenni, filmet nézni. A belvárosban lakom, gyakran járok el kávézni, sétálni, ilyenkor az utcán megállítanak a szurkolók, közös fotót, autogramot kérnek, ami egyáltalán nem zavar, sőt!

– Édesanyja lett, édesapja török származású, ön a németországi Aachen városában született, miközben lett-marokkói kettős állampolgár.

– Édesanyám Lettországból költözött Németországba, édesapám azonban már ott született, s ott is ismerkedtek meg. A nagyszüleim Törökországból költöztek Aachenbe, és az apai felmenőim között vannak marokkóiak, sőt egyiptomiak is.

– Jól sejtem, hogy török származású édesapja rajong a labdarúgásért?

– Hároméves sem voltam, amikor kijelentette, az ő fia csak futballista lehet. Ne is próbáljak ki más sportágat!

Makreckis tudja, legalább olyan határozott védőmunkára lesz szükség a visszavágón, mint amilyen a múlt héten jellemezte a Ferencvárost

– Melyik a kedvenc csapata?

– A Galatasaray. Kívülről fújja az eredményeit, a keretben szereplő futballisták adatait, kinek mi az erőssége.

Az egyiptomi válogatott vitte volna a nyári vb-re

– Évek óta a Ferencváros meghatározó futballistája. Nem hiányzik, hogy valamelyik válogatottal is sikereket érjen el?

– Jókor hozta szóba… A közelmúltban volt rá esély, hogy az egyiptomi válogatotthoz csatlakozzak, és a világbajnokságra mehessek. Az ottani szövetség elöljárói már az útlevelem előkészítését is elkezdték, csakhogy kiderült, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség egyik érvényben lévő szabálya miatt nem léphetek pályára. Sajnáltam a lehetőséget, de nem mondtam le az álmaimról.

– Marad Törökország vagy Marokkó?

– Vágyom rá, hogy valamelyik nagyválogatottban játsszak, úgy érzem, ott is megállnám a helyem. Édesapám a török válogatottban látna legszívesebben, Marokkó pedig Egyiptomhoz hasonlóan már kint van a világbajnokságon. Meglátjuk.

– A Ferencvárosba annak idején úgy érkezett meg, hogy sohasem játszott még európai kupasorozat csoportkörében. Ezt legalább már kipipálhatja.

– A Fradival még többre vágyom! Az előző idényben az Európa-liga főtábláján szerepeltünk, akárcsak a mostaniban, s az idén sikerült szintet lépnünk. A Braga stadionja különleges hangulatú, izgatottan várjuk a mérkőzést, óriási eredmény lenne a nyolc közé jutás, újabb álmom válna valóra vele.

Beválhat az Orosz Pálnak tett jóslat Az Európa-liga-nyolcaddöntő sorsolásán a Ferencvárost Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója képviselte, aki elmondta lapunknak: amikor a sorsolás után az asztalnál beszélgetett a Braga képviselőjével, mellettük a Panathinaikosz és a Betis küldöttjei egyeztettek, s a görög klubvezető odaszólt neki, lehet, hogy hamarosan újra találkoznak… Nos, a Panathinaikosz – amellyel az El alapszakaszában 1–1-et játszott hazai pályán a Fradi – a nyolcaddöntő első mérkőzésén 1–0-ra legyőzte a Betist, így egyelőre van esély rá, hogy a Ferencváros és a Panathinaikosz újra találkozzon az Európa-ligában. Csak már a negyeddöntőben…

Az elmúlt évek egyik jelentős üzlete Különleges pályaívvel büszkélkedhet Cebrail Makreckis. Gyerekkorának nagy részét a Bayer Leverkusenben töltötte, az ottani akadémia növendéke volt. Kilenctől tizenkilenc éves koráig játszott a német klubnál, az utánpótlásában végigjárta az összes csapatot. Csaknem húszévesen azonban úgy érezte, szeretné a felnőttek között is kipróbálni magát, így több alacsonyabb osztályú német klubnál megfordult. Játszott a Bonner SC-ben, a Borussia Dortmund második együttesében, valamint a Viktoria Berlinben is, amelyből a bolgár Pirin Blagoevgradhoz szerződött. A Ferencvároshoz ingyen érkezett, megszerzésével az elmúlt évek egyik jelentős üzletét kötötte a Ferencváros.

LAPSZEMLE

A BOLA: A portugál lap már a szerda délutáni visszavágóra fókuszál. A cikk szerzője a Braga összeállítását elemzi, szerinte a jobb oldali védő Víctor Gómez visszatérhet a csapatba, miután az első mérkőzésen eltiltás miatt nem játszhatott. A portál kiemelte: A TÁMADÁSOKON MÚLIK A SIKER, a hazaiaknak a visszavágón jóval hatékonyabbnak kell lenniük.

O JOGO: A Braga védője, Isak Lagerbielke a Ferencváros elleni csata előtt úgy nyilatkozott, hogy a csapat tisztában van a mérkőzés jelentőségével, és mindent megtesz a győzelemért. A portugál együttes játékosai HISZNEK A TOVÁBBJUTÁSBAN, még ha a kétgólos hátrány miatt nehéznek is ígérkezik a visszavágó.

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Szerda, 16.30: Braga–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!