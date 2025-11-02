Nemzeti Sportrádió

Tiszta vizet öntött a pohárba a külügyminiszter a határon megállított Fradi-vonat ügyében

2025.11.02. 20:15
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Egy interjúban tisztázta a történteket az osztrák–magyar határról visszafordított ferencvárosi szurkolók ügyében Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter posztjában egyértelművé tette: az érintett magyar hatóságok mindent megtettek, hogy a vonat továbbmehessen, ám az utazás ausztriai részéért felelős Wiener Lokalbahnen, illetve az osztrák rendőrség mindenkit cserben hagyott.

A Fidesz-frakció Harcosok órája című internetes beszélgetős műsorában, Németh Balázs műsorvezető kérdésére tárta fel a teljes igazságot az osztrák–magyar határról visszafordított szurkolói szerelvénnyel kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A politikus a vele készült interjúban részletesen elmesélte, milyen események vezettek ahhoz, hogy az FC Salzburg–Ferencváros Európa-liga-mérkőzésre nem jutottak le a magyar csapat drukkerei.

„ A vonat megérkezett a magyar–osztrák határra, onnan tovább kellett volna haladnia Salzburg irányába. (…) Először azt mondták az osztrák rendőrök, hogy ez a vonat csak akkor mehet tovább, ha magyar rendőrök kísérik tovább, holott korábban volt egyeztetés, és az osztrák rendőrség azt mondta, nem kell magyar rendőri kíséret Ausztriában. Ott kitalálták, hogy magyar rendőri kíséret nélkül a vonat nem mehet tovább. A belügyminiszer úrral gyorsan egyeztettünk, elintéztünk mindent (…), fél óra után a magyar rendőrök minden létező engedéllyel, feltétellel bírtak ahhoz, hogy továbbmenjenek a vonattal” – jelezte az interjúban Szijjártó Péter, hogy a magyar fél mindent megtett azért, hogy a szurkolókat szállító szerelvény odaérjen Salzburgba.

A külügyminiszter beszámolója szerint ekkor mindenkit leszállítottak a vonatról, majd a magyar rendőrök mindenkit újra egyesével átvizsgáltak. Az osztrák rendőrök ezt követően közölték, hogy belügyminiszteri engedélyre várnak, majd a szurkolók ausztriai szállításáért felelős Wiener Lokalbahnen vasúttársaság embereivel együtt elhagyták a helyszínt.

„Az osztrák hivatalos álláspont, amit nekem a külügyminiszter asszony közvetített, az volt, hogy ehhez az osztrák kormánynak semmi köze, az osztrák belügyminisztériumnak semmi köze, ez az osztrák vasúttársaság autonóm döntése. Ezek után még azt is intézni kellett – mivel a vonat már Ausztria területén volt, az osztrák vasutasok meg a rendőrökkel együtt leléptek –, hogy a vonatot visszahúzzuk Magyarországra, hogy szegény szurkolók legalább visszajussanak Budapestre, hogy meg tudják nézni a meccset” – számolt be a történtekről Szijjártó Péter.

A MÁV-csoport vezérigazgatója szerint az osztrák magánvasút munkatársa hátrahagyta a FTC-szurkolók vonatát

„Csak osztrák döntésen múlt, hogy a magyar drukkerek nem juthattak el a Ferencváros salzburgi mérkőzésére.”

 

 

