A MÁV-csoport vezérigazgatója szerint az osztrák magánvasút munkatársa hátrahagyta a FTC-szurkolók vonatát

2025.10.24. 14:15
Fotó: Facebook
Osztrák területen a Wiener Lokalbahnen nevű magánvasúti társaság felelt volna azért, hogy a Ferencváros szurkolói eljussanak Salzburgba, ám a mozdonyvezető és kísérője az incidensektől tartva elhagyta a helyszínt – ezért nem jutottak el a drukkerek csapatuk Európa-liga-mérkőzésére – írta Facebook-posztjában Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

„Csak osztrák döntésen múlt, hogy a magyar szurkolók nem juthattak el a Ferencváros salzburgi mérkőzésére” – öntött tiszta vizet a pohárba Facebook-bejegyzésében Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója az FTC-drukkerek meghiúsult salzburgi utazásával kapcsolatban. 

Mint azzal több cikkben is foglalkoztunk, a Red Bull Salzburg–Ferencvárosi TC Európa-liga-mérkőzésre igyekvő Fradi-szurkolók különvonatának az osztrák–magyar határról vissza kellett fordulnia Budapestre, így a meccsjegyet és az utazás költségeit is kifizető zöld-fehér fanatikusok nem jutottak el Mozart szülővárosába.

„A MÁV-csoport szurkolói különvonat ausztriai közlekedtetésére kötött szerződést egy osztrák magánvasúti társasággal, a Wiener Lokalbahnen nevű céggel – folytatta Hegyi Zsolt. – A magyar szakaszon – fedélzeti, rendőri kíséret mellett – a MÁV Hegyeshalomig felelt az utazásért, ott a magyar mozdonyvezető szolgálata az eredeti terveknek megfelelően véget ért, és a mozdony vezetését az osztrák magánvasút munkatársa vette át. Illetve csak vette volna, mert ő a kísérő kollégájával együtt – a szurkolókkal való incidensektől tartva, részben azokra hivatkozva – elhagyta a helyszínt, hátrahagyta a vonatot. A fedélzeten valóban akadtak tiltott pirotechnikai eszközök, ezeket azonban még a magyar rendőrök begyűjtötték, illetve elkobozták a határon. Tény az is, hogy néhány szurkoló nem az elvárt módon viselkedett, de ez nem példa nélküli egy szurkolói különjárat esetében: ahogy a magyar fél fel tudott készülni az ilyen esetek kezelésére, úgy az osztrákok is megtehették volna. Ahogy korábban már nem egy alkalommal meg is tették. Valamiért most erre nem készültek fel. A tény tehát megmásíthatatlanul a következő: csak osztrák döntés eredménye az, hogy végül a tisztességesen viselkedő Fradi-szurkolók sem juthattak el a mérkőzésre, hiába fizettek az utazásért. A MÁV-ra, illetve a magyar félre történő visszamutogatást nem tudom elfogadni, egyszerűen sportszerűtlennek tartom.” 

„Nem tagadtuk meg a belépést” – hárít az osztrák belügy a Fradi-szurkolók ügyében

Az osztrák belügyminisztérium szerint a ferencvárosi szurkolókat szállító vonat mozdonyvezetője tagadta meg, hogy továbbmenjen.

Visszafordították a határon a Fradi-drukkerek különvonatát, a klub közleményben tiltakozik

Többek között a pirotechnika miatt tagadták meg a belépést a szurkolóknak.

Vannak ferencvárosi szurkolók, akik eljutottak a salzburgi stadionba

Az osztrák rendőrség akciója ellenére nem maradt teljesen üres a ferencvárosi drukkereknek fenntartott lelátó.

 

 

A Salzburg legyőzése után 93 százalék az esély a Ferencváros El-továbbjutására

Európa-liga
3 órája

„Szomorú, hogy ilyen megtörténhet, de ez csak feltüzelte a csapatot” – Ötvös Bence az FTC-szurkolókról

Európa-liga
3 órája

„Jobb lett volna átengedni azt a vonatot!” – Orbán Viktor is reagált az FTC győzelmére

Európa-liga
5 órája

„Nem tagadtuk meg a belépést” – hárít az osztrák belügy a Fradi-szurkolók ügyében

Európa-liga
6 órája

Varga Barnabás: A kihagyott tizenegyes csak extra motivációt adott

Európa-liga
7 órája

Dibusz Dénes: Egy újabb három pont szinte már továbbjutást érne

Európa-liga
8 órája

Az osztrák sajtó szerint a Fradi az egyik legverhetőbb ellenfele volt a Salzburgnak

Európa-liga
9 órája

Robbie Keane: Többek között azért kapom a fizetésemet, hogy megtaláljam az ellenfél gyenge pontjait

Európa-liga
18 órája
