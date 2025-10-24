A MÁV-csoport vezérigazgatója szerint az osztrák magánvasút munkatársa hátrahagyta a FTC-szurkolók vonatát

„Csak osztrák döntésen múlt, hogy a magyar szurkolók nem juthattak el a Ferencváros salzburgi mérkőzésére” – öntött tiszta vizet a pohárba Facebook-bejegyzésében Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója az FTC-drukkerek meghiúsult salzburgi utazásával kapcsolatban.

Mint azzal több cikkben is foglalkoztunk, a Red Bull Salzburg–Ferencvárosi TC Európa-liga-mérkőzésre igyekvő Fradi-szurkolók különvonatának az osztrák–magyar határról vissza kellett fordulnia Budapestre, így a meccsjegyet és az utazás költségeit is kifizető zöld-fehér fanatikusok nem jutottak el Mozart szülővárosába.

„A MÁV-csoport szurkolói különvonat ausztriai közlekedtetésére kötött szerződést egy osztrák magánvasúti társasággal, a Wiener Lokalbahnen nevű céggel – folytatta Hegyi Zsolt. – A magyar szakaszon – fedélzeti, rendőri kíséret mellett – a MÁV Hegyeshalomig felelt az utazásért, ott a magyar mozdonyvezető szolgálata az eredeti terveknek megfelelően véget ért, és a mozdony vezetését az osztrák magánvasút munkatársa vette át. Illetve csak vette volna, mert ő a kísérő kollégájával együtt – a szurkolókkal való incidensektől tartva, részben azokra hivatkozva – elhagyta a helyszínt, hátrahagyta a vonatot. A fedélzeten valóban akadtak tiltott pirotechnikai eszközök, ezeket azonban még a magyar rendőrök begyűjtötték, illetve elkobozták a határon. Tény az is, hogy néhány szurkoló nem az elvárt módon viselkedett, de ez nem példa nélküli egy szurkolói különjárat esetében: ahogy a magyar fél fel tudott készülni az ilyen esetek kezelésére, úgy az osztrákok is megtehették volna. Ahogy korábban már nem egy alkalommal meg is tették. Valamiért most erre nem készültek fel. A tény tehát megmásíthatatlanul a következő: csak osztrák döntés eredménye az, hogy végül a tisztességesen viselkedő Fradi-szurkolók sem juthattak el a mérkőzésre, hiába fizettek az utazásért. A MÁV-ra, illetve a magyar félre történő visszamutogatást nem tudom elfogadni, egyszerűen sportszerűtlennek tartom.”