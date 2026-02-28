Sergio Navarro: Ami történt, az megjósolhatatlan

Sergio NAVARRO, a Debreceni VSC vezetőedzője

– Megnyertnek tűnő meccsen kellett megelégedniük egy ponttal. Bosszús emiatt?

– Elégedett vagyok, mert nagyon jól játszottunk. Megvoltak a helyzeteink, vezettünk két góllal, ami pedig azután történt, az megjósolhatatlan.

– Emlékszik hasonlóan rossz egy percre?

– Volt ennél rosszabb is… Ilyen a labdarúgás, de a legfontosabb, hogy tanuljunk belőle.

– Mit vár a frissen igazolt nigériai támadótól, Stephen Odey-tól?

– Kilenc meccs maradt a bajnokságból, mindenkire szükségünk lesz. Gólerős, gyors csatár, reméljük, sokat tud tenni a csapat sikeréért.



PINEZITS Máté, az MTK Budapest vezetőedzője

– Fordulatos meccsen szereztek egy pontot…

– Biztos, hogy a pártatlan szurkolók élvezték meccset. Jól kezdtünk, az ellenfél mögé tudtunk kerülni, utána belekeveredtünk egy rossz periódusba, ami túl sokáig tartott. A második félidő első szakaszában nagyon elkapta a fonalat a Debrecen és kétgólos előnybe került. Nagyon örülök, hogy kettő-nullánál ilyen lelkiereje, tartása volt a csapatnak.

– Egy perc alatt egyenlítettek a semmiből. Előfordult már korábban hasonló?

– Többször megtörtént, hogy a csapatom egyenlíteni vagy akár fordítani tudott, de hogy ilyen gyorsan… Erre még nem láttam példát.

– Ehhez szükség volt a jó cserékre is.

– A játékosoké az érdem! Ha van minőség a padon, az ember könnyebben cserél.

LABDARÚGÓ NB I

24. FORDULÓ

Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2 (0–0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4012 néző. Vezette: Káprály

Gólszerző: Bárány (59., 69.), ill. Németh H. (75.), Kerezsi (76.)

