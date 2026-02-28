Nemzeti Sportrádió

Sergio Navarro: Ami történt, az megjósolhatatlan

B. A.B. A.
2026.02.28. 07:27
Kerezsi Zalán a 76. percben egyenlített a DVSC ellen (Fotó: Czinege Melinda)
MTK NB I DVSC Debrecen
A labdarúgó NB I 24. fordulójának első meccsén a Debreceni VSC már 2–0-ra is vezetett az MTK Budapest ellen, ám 2–2-es döntetlennel zárult a mérkőzés. Lássuk, hogyan értékelt a két vezetőedző a lefújás után!

 

Labdarúgó NB I
11 órája

A csodacserék egy pontot értek az MTK-nak a Debrecen ellen

Bárány szépségdíjas gólt szerzett, de hiába vezetett kettővel is a Loki, a fővárosi kék-fehérek egy perc alatt kiegyenlítettek.

 

Sergio NAVARRO, a Debreceni VSC vezetőedzője

– Megnyertnek tűnő meccsen kellett megelégedniük egy ponttal. Bosszús emiatt?
Elégedett vagyok, mert nagyon jól játszottunk. Megvoltak a helyzeteink, vezettünk két góllal, ami pedig azután történt, az megjósolhatatlan.

– Emlékszik hasonlóan rossz egy percre?
Volt ennél rosszabb is… Ilyen a labdarúgás, de a legfontosabb, hogy tanuljunk belőle.

– Mit vár a frissen igazolt nigériai támadótól, Stephen Odey-tól?
Kilenc meccs maradt a bajnokságból, mindenkire szükségünk lesz. Gólerős, gyors csatár, reméljük, sokat tud tenni a csapat sikeréért.
 

PINEZITS Máté, az MTK Budapest vezetőedzője

– Fordulatos meccsen szereztek egy pontot…
Biztos, hogy a pártatlan szurkolók élvezték meccset. Jól kezdtünk, az ellenfél mögé tudtunk kerülni, utána belekeveredtünk egy rossz periódusba, ami túl sokáig tartott. A második félidő első szakaszában nagyon elkapta a fonalat a Debrecen és kétgólos előnybe került. Nagyon örülök, hogy kettő-nullánál ilyen lelkiereje, tartása volt a csapatnak.

– Egy perc alatt egyenlítettek a semmiből. Előfordult már korábban hasonló?
Többször megtörtént, hogy a csapatom egyenlíteni vagy akár fordítani tudott, de hogy ilyen gyorsan… Erre még nem láttam példát.

– Ehhez szükség volt a jó cserékre is.
A játékosoké az érdem! Ha van minőség a padon, az ember könnyebben cserél.

LABDARÚGÓ NB I
24. FORDULÓ
Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2 (0–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4012 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Bárány (59., 69.), ill. Németh H. (75.), Kerezsi (76.)

A MÉRKŐZÉS ONLINE KÖZVETÍTÉSE ITT ÉRHETŐ EL!

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. ETO FC

23

13

7

3

47–24

+23

46

  2. Ferencvárosi TC

23

13

4

6

44–25

+19

43

  3. Debreceni VSC

24

11

7

6

36–30

+6

40

  4. Paksi FC

23

10

6

7

45–35

+10

36

  5. Puskás Akadémia

23

10

5

8

30–28

+2

35

  6. Zalaegerszegi TE

23

9

7

7

35–29

+6

34

  7. Kisvárda

23

9

5

9

28–36

–8

32

  8. Újpest FC

23

8

5

10

32–39

–7

29

  9. MTK Budapest

24

7

5

12

44–53

–9

26

10. Nyíregyháza 

23

6

7

10

31–39

–8

25

11. Diósgyőri VTK

23

5

8

10

31–38

–7

23

12. Kazincbarcika

23

4

2

17

20–47

–27

14

 

