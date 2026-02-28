Sergio Navarro: Ami történt, az megjósolhatatlan
A csodacserék egy pontot értek az MTK-nak a Debrecen ellen
Sergio NAVARRO, a Debreceni VSC vezetőedzője
– Megnyertnek tűnő meccsen kellett megelégedniük egy ponttal. Bosszús emiatt?
– Elégedett vagyok, mert nagyon jól játszottunk. Megvoltak a helyzeteink, vezettünk két góllal, ami pedig azután történt, az megjósolhatatlan.
– Emlékszik hasonlóan rossz egy percre?
– Volt ennél rosszabb is… Ilyen a labdarúgás, de a legfontosabb, hogy tanuljunk belőle.
– Mit vár a frissen igazolt nigériai támadótól, Stephen Odey-tól?
– Kilenc meccs maradt a bajnokságból, mindenkire szükségünk lesz. Gólerős, gyors csatár, reméljük, sokat tud tenni a csapat sikeréért.
PINEZITS Máté, az MTK Budapest vezetőedzője
– Fordulatos meccsen szereztek egy pontot…
– Biztos, hogy a pártatlan szurkolók élvezték meccset. Jól kezdtünk, az ellenfél mögé tudtunk kerülni, utána belekeveredtünk egy rossz periódusba, ami túl sokáig tartott. A második félidő első szakaszában nagyon elkapta a fonalat a Debrecen és kétgólos előnybe került. Nagyon örülök, hogy kettő-nullánál ilyen lelkiereje, tartása volt a csapatnak.
– Egy perc alatt egyenlítettek a semmiből. Előfordult már korábban hasonló?
– Többször megtörtént, hogy a csapatom egyenlíteni vagy akár fordítani tudott, de hogy ilyen gyorsan… Erre még nem láttam példát.
– Ehhez szükség volt a jó cserékre is.
– A játékosoké az érdem! Ha van minőség a padon, az ember könnyebben cserél.
LABDARÚGÓ NB I
24. FORDULÓ
Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2 (0–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4012 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Bárány (59., 69.), ill. Németh H. (75.), Kerezsi (76.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
23
13
7
3
47–24
+23
46
|2. Ferencvárosi TC
23
13
4
6
44–25
+19
43
|3. Debreceni VSC
24
11
7
6
36–30
+6
40
|4. Paksi FC
23
10
6
7
45–35
+10
36
|5. Puskás Akadémia
23
10
5
8
30–28
+2
35
|6. Zalaegerszegi TE
23
9
7
7
35–29
+6
34
|7. Kisvárda
23
9
5
9
28–36
–8
32
|8. Újpest FC
23
8
5
10
32–39
–7
29
|9. MTK Budapest
24
7
5
12
44–53
–9
26
|10. Nyíregyháza
23
6
7
10
31–39
–8
25
|11. Diósgyőri VTK
23
5
8
10
31–38
–7
23
|12. Kazincbarcika
23
4
2
17
20–47
–27
14