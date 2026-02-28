Nemzeti Sportrádió

ZTE: kivásárolták szerződéséből az argentin középpályást

P. K.P. K.
2026.02.28. 08:02
Fabricio Amato 2029-írt alá Zalaegerszegen (Fotó: ztefc.hu)
A ZTE FC labdarúgócsapata bejelentette, hogy élve opciós jogával, végleg szerződtette a klubnál eddig kölcsönben szereplő argentin középpályást, Fabricio Amatót.

 

A ZTE bejelentette, hogy végleg megszerezte az Estudiantestől az argentin Fabricio Amato játékjogát, aki tavaly nyáron eredetileg egy évre kölcsönbe érkezett. Mostanra azonban alapemberré vált a 21 éves középpályás, 17 NB I-es meccsen játszott (14-szer kezdőként, háromszor csereként, és egy gólt szerzett), a zalai klub pedig 2029-ig szerződtette őt.

„Ez a döntés több mint formai lépés. Elismerése Fabricio érkezése óta mutatott teljesítményének és professzionális hozzáállásának a pályán és azon kívül. Bízunk benne, és értékeljük eddigi munkáját – nyilatkozta a ztefc.hu-nak Andrés Jornet, a zalai klub sportért felelős elnöke. – A kivásárlás illeszkedik a ZTE FC hosszabb távú jövőképéhez. Fabricio fejlődése jól mutatja, milyen lehetőségek várják azokat a játékosokat, akik nyitottak az új kihívásokra és a folyamatos fejlődésre. Hiszünk abban, hogy pályafutása más fiatal játékosok számára is inspiráló példa lehet: a ZTE FC olyan klub, amelynél a tehetség és az elhivatottság valódi fejlődési lehetőséget kap.”

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Lucas Alfonso (Lucas Valentino Alfonso, argentin, Talleres – Argentína), Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Diogo Silva (Diogo Antonio Rodrigues da Silva, brazil, Vitória – Brazília), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), André Ferreira (André Monteiro Ferreira, portugál, Sporting Braga B – Portugália), Garai Zétény (FC Ajka), Harangi Aiden (amerikai-magyar, Eintracht Frankfurt II – Németország), Marlon Santos (Marlon Santos Teodoro, brazil, Juventude – Brazília), Petrók Viktor (Bp. Honvéd), Skribek Alen (Paksi FC, kölcsön után végleg), Queyrell Tchicamboud (francia, LASK amatőr – Ausztria), Guilherme Teixeira (Guilherme Luiz Teixeira, brazil, Juventude – Brazília), Fernando Vera (paraguayi, Corinthians – Brazília)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: – 
Az utánpótlásból vagy a második csapatból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Divaio Bobson (holland-suriname-i) 
Kiszemeltek:
Távozók: Bakti Balázs (NK Nafta 1903 – Szlovénia), Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kolorcity Kazincbarcika), Nyíri Vince (Kolorcity Kazincbarcika)
Kölcsönbe távozók:
Kooperációs kölcsön (FC Ajka): Garai Zétény, Petrók Viktor
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Diego Borges (brazil, Sporting Kansas City – Egyesült Államok) 
 

 

Ezek is érdekelhetik