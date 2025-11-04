Hivatalossá vált az edzőváltás a Fradi El-ellenfelénél

Nemzeti Sportrádió

2025.11.04. 16:56
A bolgár élvonalbeli Ludogorec Razgrad hivatalos honlapján közölte, hogy közös megegyezéssel felbontotta Rui Mota vezetőedző szerződését.

Mint ismeretes, a bolgár klub már pénteken elkezdte a tárgyalásokat a kontraktus felbontásáról, de a jelek szerint csak most került pont az ügy végére. A Ludogorec közlése szerint az új vezetőedző kinevezéséig a tartalékcsapatot irányító Todor Zsivondov foglalkozik az együttessel, így vélhetően ő fog meccselni a Ferencváros elleni csütörtöki El-mérkőzésen is.

Ezek is érdekelhetik