A Ferencváros elleni meccs előtt vált edzőt a Ludogorec

2025.10.30. 12:20
Rui Mota szerződését felbontják (Fotó: Getty Images)
Menesztik posztjáról Rui Motát, a labdarúgó Európa-ligában jövő csütörtökön a Ferencvároshoz látogató Ludogorec vezetőedzőjét.

A bolgár klub honlapja csütörtökön számolt be arról, hogy már zajlanak a tárgyalások a portugál szakember és stábja szerződésének felbontásáról a csapat elmúlt hónapokban mutatott gyenge teljesítménye miatt. Közben azt is közölte a vezetőség, hogy a csütörtöki (mai), Csernomorec Burgasz elleni kupamérkőzésen már Todor Zsivondov, a második csapat edzője irányítja az együttest.

A 14-szeres bolgár bajnok öt tétmérkőzés óta nyeretlen, legutóbb a Montana elleni bajnokin győzött, még szeptemberben, hazája pontvadászatában a negyedik helyen áll. A Ferencváros jövő csütörtökön 21 órakor fogadja a Ludogorecet a Groupama Arénában az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában. 

Idén már találkozott egymással a két gárda: a zöld-fehérek a Bajnokok Ligája-selejtező 3. fordulójában 3–0-s összesítéssel búcsúztatták a razgradiakat.

 

