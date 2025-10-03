Nemzeti Sportrádió

Tóth Alex: A nyolcba kerülés is lehet a cél

Genk
2025.10.03. 13:49
Tóth Alex (jobbra) (Fotó: AFP)
Tóth Alex és Nagy Barnabás elégedetten értékelte a Ferencváros Genkben aratott 1–0-s győzelmét a labdarúgó Európa-ligában, ami nem meglepő, hiszen az együttes továbbjutási esélyei az adatelemzések szerint jócskán nőttek a bravúrral.

 

A Dinamo Kijev idegenbeli legyőzése, azaz 2024. november 7-e után nyert ismét Európa-liga-főtáblás mérkőzést otthonától távol a Ferencváros. A KRC Genk elleni 1–0-s siker bravúrnak tekinthető: a belgák költségvetése mintegy másfélszerese lehet a Ferencvárosnénak, a Transfermark szerint körülbelül százmillió euró a különbség a két klub becsült piaci összértéke között (természetesen az ellenfél javára) és a találkozó első harminc percét látva kevesen fogadtak volna arra, hogy a zöld-fehérek besöprik a három pontot, hiszen Thorsten Fink vezetőedző együttese úgy játszott Robbie Keane-ével, mint macska az egérrel.

Varga Barnabás azonban ismét lecsapott – természetesen fejjel. A harmincéves középcsatárt bátran nevezhetjük a levegő urának, a Fradiban ugyanis ez volt a tizenhatodik alkalom, hogy az ellenfél kapujába bólintotta a labdát. Statisztikái önmagukért beszélnek: kilencvenkilencedik ferencvárosi fellépésén a hatvankettedik gólját szerezte, mindebből ez volt a hatodik, amely mérkőzést döntött el – ebben az idényben az örmény Noa elleni idegenbeli, illetve hazai BL-selejtezős találkozón is ő állította be a végeredményt (2–1, 4–3). Klasszisa a nemzetközi színtéren is megmutatkozik, harmincegyedik európai kupameccsén huszonharmadik találatát jegyezte, ráadásul hét gólpassza is van, ami azt jelenti, hogy majdnem minden mérkőzésen kiveszi a részét a gólból valamilyen formában. A kiemelkedő „egy meccs – egy gól vagy gólpassz” mutató összejöhetett volna csütörtök este, ám a tizenegyesét védte a középen maradó Hendrik Van Crombrugge.

„Varga Barnabás fejes góljáról csak elismeréssel lehet beszélni – mondta a találkozót követően Tóth Alex, aki tizenkilenc évesen nagyszerű teljesítményt nyújtott: passzai 97 százaléka volt pontos, hétből öt földi párharcát megnyerte, egyszer lövést blokkolt, emellett négy szerelést és két tisztázást mutatott be betegen, végigköhögte a rövid interjút. – Amint elkezdtünk játszani és nyugodtan tartani a labdát a gól után ahelyett, hogy első szándékból kontráztunk volna, rögvest irányítottuk a meccset. Sokkal nyíltabbá vált a küzdelem a fordulás után, úgy éreztem, szétszakadt a mezőny, ezért könnyebben felértünk a kapu elé, ahogyan az ellenfél is a miénkhez. A kihagyott tizenegyes sem tört meg minket, tartottuk magunkat, ennek is köszönhető a győzelem. A hajrában fegyelmezetten kellett védekeznünk, fejet lehajtva küzdöttünk, hogy minden védekezőpárharcot megnyerjünk. Az eddigi két főtáblás meccsen szerzett négy pont jó eredmény. Persze a hat volt a cél, de nem lehetünk elégedetlenek. Mindig a legjobbra törekszünk, lehet cél a továbbjutás – az első nyolcban végezve is.”

Amire a Football Meets Data szerint egyre nagyobb esélye van a magyar rekordbajnoknak. Az analitikai oldal statisztikákon és szimulációkon alapuló számításai szerint a mezőny harminchat csapata közül a Ferencváros esélyei nőttek leginkább a huszonnégy közé jutás tekintetében, 30.39 százalékkal.

Bizakodásra ad okot, hogy az egyéni teljesítmények rendben voltak, egyedül a sérülés miatt lecserélt Callum O'Dowda lógott ki lefelé a csapatból. Kevés nemzetközi tapasztalat ide vagy oda, az 53. percben a helyére érkező Nagy Barnabás meggyőzőn teljesített.

„Sajnálatos sérülésekor egyből szóltak, menjek melegíteni, és néhány perc múlva már a pályán voltam – mondta a találkozót követően Nagy Barnabás a vegyes zónában. – Azzal küldött be Robbie Keane, hogy figyeljek a hosszú, védelem mögé beívelt labdákra, mert az első félidőben azokból adódtak gondjaink. Nem agyaltam azon, hogy nincs sok nemzetközi tapasztalatom, próbáltam bátran belemenni a párharcokba és a legjobbamat nyújtani, egy az egyezni – bár ezen a mérkőzésen az eredmény megtartása és a kontratámadások vezetése volt a fő cél. Az első negyvenöt perc nem úgy sikerült, ahogyan szerettük volna, a Genk uralta a játékot, szerencsénkre Varga Barnabás talált egy szép gólt, kihasználta erősségét. A fordulás után jobban teljesítettünk. Megvolt a lehetőségünk megduplázni az előnyt, de ilyen az élet. Az utolsó tíz perc olyan volt, mint egy kézilabdameccs, a belgák körbeadogatták a védelmünket, óriási helyzetet azonban nem sikerült kialakítaniuk, jól védekeztünk. Szerettük volna kapott gól nélkül lehozni a mérkőzést, örülök, hogy sikerült. Nagy fegyvertény a Genk otthonában nyerni, nem gondolom, hogy sokan elviszik majd innen a három pontot. Jól kezdtük az Európa-ligát, Robbie Keane gratulált nekünk, felszabadultan örült a győzelemnek. A győri és a genki siker után nagy rangadó vár ránk vasárnap a Paks ellen, úgyhogy tovább kell vinnünk a formánkat és otthon kell tartanunk a három pontot.”

Kristoffer Zachariassen, a Ferencváros norvég középpályása: – Ragyogó eredménynek tartom egy ilyen erős csapat idegenbeli legyőzését. Örülök, hogy pályára léptem, az volt a feladatom, hogy vívjam meg a párharcaimat, fussak rengeteget és szerezzem meg a lecsorgó labdákat. Remekül kezdtük az Európa-ligát, különösen annak fényében, hogy a Plzen elleni meccs nagy részében tíz emberrel futballoztunk.
Hendrik Van Crombrugge, a Genk kapusa: – Fájdalmas vereség ez. Az első félidőben mi voltunk a jobbak, talán nem alakítottunk ki olyan sok nagy lehetőséget, de gördülékenyen építkeztünk hátulról. Meg kell találnunk a problémák forrását.
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
GENK (belga)–FERENCVÁROSI TC 0–1 (0–1) 
Genk, Cegeka Arena, 13 743 néző. Vezette: Taszosz Szidiropulosz (Polikronisz Kosztarasz, Lazarosz Dimitriadisz) – görögök
GENK: Van Crombrugge – El Uahdi (Nkuba, 78.), Sadick, Smets, Kayembe (Sor, 86.) – Heynen, Hrosovsky (Karecasz, 65.), Bangoura – J. Ito (Y. Medina, 65.), O Hjon Gju, Steuckers (Erabi, 78.). Vezetőedző: Thorsten Fink
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Cadu, Tóth A., Naby Keita (Ötvös, 85.), J. Levi (Kanikovszki, 79.), O'Dowda (Nagy B., 53.) – Varga B. (Zachariassen, 85.), Joseph (Yusuf, 79.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Varga B. (44.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

    
AZ ÁLLÁSMGyDVL-KGkP
1. Dinamo Zagreb226–2+46
2. Midtjylland225–2+36
3. Aston Villa223–0+36
4. Braga223–0+36
5. Lyon223–0+36
6. Lille223–1+26
7. Porto223–1+26
8. Viktoria Plzen2114–1+34
9. Real Betis2114–2+24
10. Freiburg2113–2+14
11. FERENCVÁROS2112–1+14
12. Panathinaikosz2115–3+23
13. Celta Vigo2114–3+13
14. Basel2113–2+13
15. Go Ahead Eagles2112–203
16. Roma2112–203
17. Brann Bergen2112–203
18. Genk2111–103
19. Young Boys2113–4–13
20. Fenerbahce2113–4–13
21. Ludogorec2112–3–13
22. Stuttgart2112–3–13
23. Sturm Graz2112–3–13
24. FCSB2111–2–13
25. Nottingham Forest2114–5–11
26. Crvena Zvezda2112–3–11
27. Bologna2111–2–11
28. PAOK2111–3–21
29. Celtic2111–3–21
30. Maccabi Tel-Aviv2111–3–21
31. Nice222–4–20
32. Rangers221–3–20
33. Utrecht220–2–20
34. Salzburg220–3–30
35. Feyenoord220–3–30
36. Malmö221–5–40

 

 

