Tóth Alex: A nyolcba kerülés is lehet a cél

A Dinamo Kijev idegenbeli legyőzése, azaz 2024. november 7-e után nyert ismét Európa-liga-főtáblás mérkőzést otthonától távol a Ferencváros. A KRC Genk elleni 1–0-s siker bravúrnak tekinthető: a belgák költségvetése mintegy másfélszerese lehet a Ferencvárosnénak, a Transfermark szerint körülbelül százmillió euró a különbség a két klub becsült piaci összértéke között (természetesen az ellenfél javára) és a találkozó első harminc percét látva kevesen fogadtak volna arra, hogy a zöld-fehérek besöprik a három pontot, hiszen Thorsten Fink vezetőedző együttese úgy játszott Robbie Keane-ével, mint macska az egérrel.
Varga Barnabás azonban ismét lecsapott – természetesen fejjel. A harmincéves középcsatárt bátran nevezhetjük a levegő urának, a Fradiban ugyanis ez volt a tizenhatodik alkalom, hogy az ellenfél kapujába bólintotta a labdát. Statisztikái önmagukért beszélnek: kilencvenkilencedik ferencvárosi fellépésén a hatvankettedik gólját szerezte, mindebből ez volt a hatodik, amely mérkőzést döntött el – ebben az idényben az örmény Noa elleni idegenbeli, illetve hazai BL-selejtezős találkozón is ő állította be a végeredményt (2–1, 4–3). Klasszisa a nemzetközi színtéren is megmutatkozik, harmincegyedik európai kupameccsén huszonharmadik találatát jegyezte, ráadásul hét gólpassza is van, ami azt jelenti, hogy majdnem minden mérkőzésen kiveszi a részét a gólból valamilyen formában. A kiemelkedő „egy meccs – egy gól vagy gólpassz” mutató összejöhetett volna csütörtök este, ám a tizenegyesét védte a középen maradó Hendrik Van Crombrugge.
„Varga Barnabás fejes góljáról csak elismeréssel lehet beszélni – mondta a találkozót követően Tóth Alex, aki tizenkilenc évesen nagyszerű teljesítményt nyújtott: passzai 97 százaléka volt pontos, hétből öt földi párharcát megnyerte, egyszer lövést blokkolt, emellett négy szerelést és két tisztázást mutatott be betegen, végigköhögte a rövid interjút. – Amint elkezdtünk játszani és nyugodtan tartani a labdát a gól után ahelyett, hogy első szándékból kontráztunk volna, rögvest irányítottuk a meccset. Sokkal nyíltabbá vált a küzdelem a fordulás után, úgy éreztem, szétszakadt a mezőny, ezért könnyebben felértünk a kapu elé, ahogyan az ellenfél is a miénkhez. A kihagyott tizenegyes sem tört meg minket, tartottuk magunkat, ennek is köszönhető a győzelem. A hajrában fegyelmezetten kellett védekeznünk, fejet lehajtva küzdöttünk, hogy minden védekezőpárharcot megnyerjünk. Az eddigi két főtáblás meccsen szerzett négy pont jó eredmény. Persze a hat volt a cél, de nem lehetünk elégedetlenek. Mindig a legjobbra törekszünk, lehet cél a továbbjutás – az első nyolcban végezve is.”
Amire a Football Meets Data szerint egyre nagyobb esélye van a magyar rekordbajnoknak. Az analitikai oldal statisztikákon és szimulációkon alapuló számításai szerint a mezőny harminchat csapata közül a Ferencváros esélyei nőttek leginkább a huszonnégy közé jutás tekintetében, 30.39 százalékkal.
Bizakodásra ad okot, hogy az egyéni teljesítmények rendben voltak, egyedül a sérülés miatt lecserélt Callum O'Dowda lógott ki lefelé a csapatból. Kevés nemzetközi tapasztalat ide vagy oda, az 53. percben a helyére érkező Nagy Barnabás meggyőzőn teljesített.
„Sajnálatos sérülésekor egyből szóltak, menjek melegíteni, és néhány perc múlva már a pályán voltam – mondta a találkozót követően Nagy Barnabás a vegyes zónában. – Azzal küldött be Robbie Keane, hogy figyeljek a hosszú, védelem mögé beívelt labdákra, mert az első félidőben azokból adódtak gondjaink. Nem agyaltam azon, hogy nincs sok nemzetközi tapasztalatom, próbáltam bátran belemenni a párharcokba és a legjobbamat nyújtani, egy az egyezni – bár ezen a mérkőzésen az eredmény megtartása és a kontratámadások vezetése volt a fő cél. Az első negyvenöt perc nem úgy sikerült, ahogyan szerettük volna, a Genk uralta a játékot, szerencsénkre Varga Barnabás talált egy szép gólt, kihasználta erősségét. A fordulás után jobban teljesítettünk. Megvolt a lehetőségünk megduplázni az előnyt, de ilyen az élet. Az utolsó tíz perc olyan volt, mint egy kézilabdameccs, a belgák körbeadogatták a védelmünket, óriási helyzetet azonban nem sikerült kialakítaniuk, jól védekeztünk. Szerettük volna kapott gól nélkül lehozni a mérkőzést, örülök, hogy sikerült. Nagy fegyvertény a Genk otthonában nyerni, nem gondolom, hogy sokan elviszik majd innen a három pontot. Jól kezdtük az Európa-ligát, Robbie Keane gratulált nekünk, felszabadultan örült a győzelemnek. A győri és a genki siker után nagy rangadó vár ránk vasárnap a Paks ellen, úgyhogy tovább kell vinnünk a formánkat és otthon kell tartanunk a három pontot.”
|Kristoffer Zachariassen, a Ferencváros norvég középpályása: – Ragyogó eredménynek tartom egy ilyen erős csapat idegenbeli legyőzését. Örülök, hogy pályára léptem, az volt a feladatom, hogy vívjam meg a párharcaimat, fussak rengeteget és szerezzem meg a lecsorgó labdákat. Remekül kezdtük az Európa-ligát, különösen annak fényében, hogy a Plzen elleni meccs nagy részében tíz emberrel futballoztunk.
Hendrik Van Crombrugge, a Genk kapusa: – Fájdalmas vereség ez. Az első félidőben mi voltunk a jobbak, talán nem alakítottunk ki olyan sok nagy lehetőséget, de gördülékenyen építkeztünk hátulról. Meg kell találnunk a problémák forrását.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
GENK (belga)–FERENCVÁROSI TC 0–1 (0–1)
Genk, Cegeka Arena, 13 743 néző. Vezette: Taszosz Szidiropulosz (Polikronisz Kosztarasz, Lazarosz Dimitriadisz) – görögök
GENK: Van Crombrugge – El Uahdi (Nkuba, 78.), Sadick, Smets, Kayembe (Sor, 86.) – Heynen, Hrosovsky (Karecasz, 65.), Bangoura – J. Ito (Y. Medina, 65.), O Hjon Gju, Steuckers (Erabi, 78.). Vezetőedző: Thorsten Fink
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Cadu, Tóth A., Naby Keita (Ötvös, 85.), J. Levi (Kanikovszki, 79.), O'Dowda (Nagy B., 53.) – Varga B. (Zachariassen, 85.), Joseph (Yusuf, 79.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Varga B. (44.)
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Dinamo Zagreb
|2
|2
|–
|–
|6–2
|+4
|6
|2. Midtjylland
|2
|2
|–
|–
|5–2
|+3
|6
|3. Aston Villa
|2
|2
|–
|–
|3–0
|+3
|6
|4. Braga
|2
|2
|–
|–
|3–0
|+3
|6
|5. Lyon
|2
|2
|–
|–
|3–0
|+3
|6
|6. Lille
|2
|2
|–
|–
|3–1
|+2
|6
|7. Porto
|2
|2
|–
|–
|3–1
|+2
|6
|8. Viktoria Plzen
|2
|1
|1
|–
|4–1
|+3
|4
|9. Real Betis
|2
|1
|1
|–
|4–2
|+2
|4
|10. Freiburg
|2
|1
|1
|–
|3–2
|+1
|4
|11. FERENCVÁROS
|2
|1
|1
|–
|2–1
|+1
|4
|12. Panathinaikosz
|2
|1
|–
|1
|5–3
|+2
|3
|13. Celta Vigo
|2
|1
|–
|1
|4–3
|+1
|3
|14. Basel
|2
|1
|–
|1
|3–2
|+1
|3
|15. Go Ahead Eagles
|2
|1
|–
|1
|2–2
|0
|3
|16. Roma
|2
|1
|–
|1
|2–2
|0
|3
|17. Brann Bergen
|2
|1
|–
|1
|2–2
|0
|3
|18. Genk
|2
|1
|–
|1
|1–1
|0
|3
|19. Young Boys
|2
|1
|–
|1
|3–4
|–1
|3
|20. Fenerbahce
|2
|1
|–
|1
|3–4
|–1
|3
|21. Ludogorec
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|22. Stuttgart
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|23. Sturm Graz
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|24. FCSB
|2
|1
|–
|1
|1–2
|–1
|3
|25. Nottingham Forest
|2
|–
|1
|1
|4–5
|–1
|1
|26. Crvena Zvezda
|2
|–
|1
|1
|2–3
|–1
|1
|27. Bologna
|2
|–
|1
|1
|1–2
|–1
|1
|28. PAOK
|2
|–
|1
|1
|1–3
|–2
|1
|29. Celtic
|2
|–
|1
|1
|1–3
|–2
|1
|30. Maccabi Tel-Aviv
|2
|–
|1
|1
|1–3
|–2
|1
|31. Nice
|2
|–
|–
|2
|2–4
|–2
|0
|32. Rangers
|2
|–
|–
|2
|1–3
|–2
|0
|33. Utrecht
|2
|–
|–
|2
|0–2
|–2
|0
|34. Salzburg
|2
|–
|–
|2
|0–3
|–3
|0
|35. Feyenoord
|2
|–
|–
|2
|0–3
|–3
|0
|36. Malmö
|2
|–
|–
|2
|1–5
|–4
|0