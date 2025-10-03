Tóth Alex: A nyolcba kerülés is lehet a cél

A Dinamo Kijev idegenbeli legyőzése, azaz 2024. november 7-e után nyert ismét Európa-liga-főtáblás mérkőzést otthonától távol a Ferencváros. A KRC Genk elleni 1–0-s siker bravúrnak tekinthető: a belgák költségvetése mintegy másfélszerese lehet a Ferencvárosnénak, a Transfermark szerint körülbelül százmillió euró a különbség a két klub becsült piaci összértéke között (természetesen az ellenfél javára) és a találkozó első harminc percét látva kevesen fogadtak volna arra, hogy a zöld-fehérek besöprik a három pontot, hiszen Thorsten Fink vezetőedző együttese úgy játszott Robbie Keane-ével, mint macska az egérrel.

Varga Barnabás azonban ismét lecsapott – természetesen fejjel. A harmincéves középcsatárt bátran nevezhetjük a levegő urának, a Fradiban ugyanis ez volt a tizenhatodik alkalom, hogy az ellenfél kapujába bólintotta a labdát. Statisztikái önmagukért beszélnek: kilencvenkilencedik ferencvárosi fellépésén a hatvankettedik gólját szerezte, mindebből ez volt a hatodik, amely mérkőzést döntött el – ebben az idényben az örmény Noa elleni idegenbeli, illetve hazai BL-selejtezős találkozón is ő állította be a végeredményt (2–1, 4–3). Klasszisa a nemzetközi színtéren is megmutatkozik, harmincegyedik európai kupameccsén huszonharmadik találatát jegyezte, ráadásul hét gólpassza is van, ami azt jelenti, hogy majdnem minden mérkőzésen kiveszi a részét a gólból valamilyen formában. A kiemelkedő „egy meccs – egy gól vagy gólpassz” mutató összejöhetett volna csütörtök este, ám a tizenegyesét védte a középen maradó Hendrik Van Crombrugge.

„Varga Barnabás fejes góljáról csak elismeréssel lehet beszélni – mondta a találkozót követően Tóth Alex, aki tizenkilenc évesen nagyszerű teljesítményt nyújtott: passzai 97 százaléka volt pontos, hétből öt földi párharcát megnyerte, egyszer lövést blokkolt, emellett négy szerelést és két tisztázást mutatott be betegen, végigköhögte a rövid interjút. – Amint elkezdtünk játszani és nyugodtan tartani a labdát a gól után ahelyett, hogy első szándékból kontráztunk volna, rögvest irányítottuk a meccset. Sokkal nyíltabbá vált a küzdelem a fordulás után, úgy éreztem, szétszakadt a mezőny, ezért könnyebben felértünk a kapu elé, ahogyan az ellenfél is a miénkhez. A kihagyott tizenegyes sem tört meg minket, tartottuk magunkat, ennek is köszönhető a győzelem. A hajrában fegyelmezetten kellett védekeznünk, fejet lehajtva küzdöttünk, hogy minden védekezőpárharcot megnyerjünk. Az eddigi két főtáblás meccsen szerzett négy pont jó eredmény. Persze a hat volt a cél, de nem lehetünk elégedetlenek. Mindig a legjobbra törekszünk, lehet cél a továbbjutás – az első nyolcban végezve is.”

Amire a Football Meets Data szerint egyre nagyobb esélye van a magyar rekordbajnoknak. Az analitikai oldal statisztikákon és szimulációkon alapuló számításai szerint a mezőny harminchat csapata közül a Ferencváros esélyei nőttek leginkább a huszonnégy közé jutás tekintetében, 30.39 százalékkal.

Bizakodásra ad okot, hogy az egyéni teljesítmények rendben voltak, egyedül a sérülés miatt lecserélt Callum O'Dowda lógott ki lefelé a csapatból. Kevés nemzetközi tapasztalat ide vagy oda, az 53. percben a helyére érkező Nagy Barnabás meggyőzőn teljesített.

„Sajnálatos sérülésekor egyből szóltak, menjek melegíteni, és néhány perc múlva már a pályán voltam – mondta a találkozót követően Nagy Barnabás a vegyes zónában. – Azzal küldött be Robbie Keane, hogy figyeljek a hosszú, védelem mögé beívelt labdákra, mert az első félidőben azokból adódtak gondjaink. Nem agyaltam azon, hogy nincs sok nemzetközi tapasztalatom, próbáltam bátran belemenni a párharcokba és a legjobbamat nyújtani, egy az egyezni – bár ezen a mérkőzésen az eredmény megtartása és a kontratámadások vezetése volt a fő cél. Az első negyvenöt perc nem úgy sikerült, ahogyan szerettük volna, a Genk uralta a játékot, szerencsénkre Varga Barnabás talált egy szép gólt, kihasználta erősségét. A fordulás után jobban teljesítettünk. Megvolt a lehetőségünk megduplázni az előnyt, de ilyen az élet. Az utolsó tíz perc olyan volt, mint egy kézilabdameccs, a belgák körbeadogatták a védelmünket, óriási helyzetet azonban nem sikerült kialakítaniuk, jól védekeztünk. Szerettük volna kapott gól nélkül lehozni a mérkőzést, örülök, hogy sikerült. Nagy fegyvertény a Genk otthonában nyerni, nem gondolom, hogy sokan elviszik majd innen a három pontot. Jól kezdtük az Európa-ligát, Robbie Keane gratulált nekünk, felszabadultan örült a győzelemnek. A győri és a genki siker után nagy rangadó vár ránk vasárnap a Paks ellen, úgyhogy tovább kell vinnünk a formánkat és otthon kell tartanunk a három pontot.”