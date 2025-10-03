Nemzeti Sportrádió

A Genk edzője: Felhívtam a srácok figyelmét Varga Barnabásra

2025.10.03. 08:27
Thorsten Fink szerint csapatának elsősorban a helyzetkihasználással voltak problémái (Fotó: Getty Images)
Elmondása szerint különösen is felkészítette játékosait Varga Barnabás fejeseire a Genk vezetőedzője, Thorsten Fink. A német szakember a Ferencvárostól elszenvedett vereség után a csapat legutóbbi bajnokijába kapaszkodott.

A Genket irányító Thorsten Fink úgy fogalmazott, „ilyen a labdarúgás”, és emlékeztetett arra, hogy vasárnap a bajnokságban rangadót nyertek, most viszont egy góllal alulmaradtak a Ferencvárossal szemben.

„Az első félidőben jól játszottunk, de nem sikerült gólt szereznünk, ugyanakkor hibáztunk is egyet, hiszen hagytuk Vargát fejelni. Mondtam, hogy nagyon jó játékos, különösen veszélyes fejjel a tizenhatoson belül, és erre a srácok figyelmét is külön felhívtam. Ennek ellenére egy alkalommal nem sikerült őt megállítanunk” – mondta az 57 éves német szakember, aki szerint tanítványai a szünet után már nem tudtak ugyanolyan jól játszani, mint az első félidőben.

Európa-liga
2 órája

„Hiába dominált a Genk..." – a belga sportsajtó szerint nem megérdemelt a Fradi sikere

Persze akad olyan lap is, amely beismerte: a hazaiak lábon lőtték magukat azzal, hogy nem tudták gólra váltani a lehetőségeiket.

„Persze így is voltak lehetőségeink, eltaláltuk a kapufát, egyszer pedig az ellenfél kapusa szerencsés körülmények között tudott csak védeni. De ők jobban és eredményesebben használták ki a gólszerzési esélyeiket, és ezúttal ez döntött” – tette hozzá Fink. (MTI)

Fink a Sporzának ezeket mondta: „Egyáltalán nem vagyok elégedett. Lehetett volna hat pontunk, de legalább négy, ehelyett maradtunk hárommal... Ezúttal sem volt szerencsénk az elején, szinte sosem tudunk korán előnybe kerülni. Jobban kellett volna befejezni a helyzeteket. A cserejátékosokról? Ha nem szereznek gólt, akkor nem várhatják tőlem, hogy azt mondjam, jól szálltak be.”

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Genk (belga)–Ferencvárosi TC 0–1 (Varga B. 44.)

