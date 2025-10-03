A Genk edzője: Felhívtam a srácok figyelmét Varga Barnabásra

A Genket irányító Thorsten Fink úgy fogalmazott, „ilyen a labdarúgás”, és emlékeztetett arra, hogy vasárnap a bajnokságban rangadót nyertek, most viszont egy góllal alulmaradtak a Ferencvárossal szemben.

„Az első félidőben jól játszottunk, de nem sikerült gólt szereznünk, ugyanakkor hibáztunk is egyet, hiszen hagytuk Vargát fejelni. Mondtam, hogy nagyon jó játékos, különösen veszélyes fejjel a tizenhatoson belül, és erre a srácok figyelmét is külön felhívtam. Ennek ellenére egy alkalommal nem sikerült őt megállítanunk” – mondta az 57 éves német szakember, aki szerint tanítványai a szünet után már nem tudtak ugyanolyan jól játszani, mint az első félidőben.