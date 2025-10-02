Így szerzett vezetést Varga Barnabás a Genk ellen – videó

A gólt ide kattintva nézheti meg!

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

GENK (belga)–FERENCVÁROSI TC 0–1

Genk, Cegeka Aréna. Vezeti: Taszosz Szidiropulosz (Polikronisz Kosztarasz, Lazarosz Dimitriadisz) – görögök

GENK: Van Crombrugge – El Uahdi, Sadick, Smets, Kayembe – Heynen, Hrosovsky, Bangoura – J. Ito, O Hjon Gju, Steuckers. Vezetőedző: Thorsten Fink

FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Cadu, Tóth A., Naby Keita, J. Levi, O' Dowda – Varga B., Joseph. Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Varga B. (44.)

