Így szerzett vezetést Varga Barnabás a Genk ellen – videó

R. P.R. P.
2025.10.02. 22:02
Fotó: AFP
videó Varga Barnabás Európa-Liga Genk Ferencváros
Varga Barnabás a 44. percben szerzett góljával a Ferencváros megszerezte a vezetést a Genk ellen a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 2. fordulójában. Íme, a gól!

 

A gólt ide kattintva nézheti meg!

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
GENK (belga)–FERENCVÁROSI TC 0–1
Genk, Cegeka Aréna. Vezeti: Taszosz Szidiropulosz (Polikronisz Kosztarasz, Lazarosz Dimitriadisz) – görögök
GENK: Van Crombrugge – El Uahdi, Sadick, Smets, Kayembe – Heynen, Hrosovsky, Bangoura – J. Ito, O Hjon Gju, Steuckers. Vezetőedző: Thorsten Fink
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Cadu, Tóth A., Naby Keita, J. Levi, O' Dowda – Varga B., Joseph. Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Varga B. (44.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

 

 

