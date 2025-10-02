Így szerzett vezetést Varga Barnabás a Genk ellen – videó

A gólt ide kattintva nézheti meg!
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
GENK (belga)–FERENCVÁROSI TC 0–1
Genk, Cegeka Aréna. Vezeti: Taszosz Szidiropulosz (Polikronisz Kosztarasz, Lazarosz Dimitriadisz) – görögök
GENK: Van Crombrugge – El Uahdi, Sadick, Smets, Kayembe – Heynen, Hrosovsky, Bangoura – J. Ito, O Hjon Gju, Steuckers. Vezetőedző: Thorsten Fink
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Cadu, Tóth A., Naby Keita, J. Levi, O' Dowda – Varga B., Joseph. Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Varga B. (44.)
