Robbie Keane: A gólunk után fantasztikusan futballoztunk

„A Genk bizonyította, jó csapat, sok középre lőtt labdával próbálkozott, igyekezett megbontani a védelmünk bal oldalát, ami kétszer-háromszor sikerült is. Miután felismertük, hogy nincs minden rendben, és Callum O'Dowda mélyebben, jobban helyezkedett, kiküszöböltük a hibákat, hatástalanítottuk a támadásokat. A belga középpályások jól járatták a labdát, ám a gólunk után fantasztikusan futballoztunk, kézben tartottuk a meccset."
Az ír szakember hozzátette, Callum O'Dowda már a szünetet követő első futásánál fájdalmat érzett, úgyhogy lecserélték. Lapunk arról kérdezte Robbie Keane-t, minek tulajdonítja, hogy a második félidőben sokkal jobban nézett ki csapata játéka, annak ellenére, hogy rögtön kimaradt Varga Barnabás tizenegyese, ami megtörhette volna a lendületét.
„Azt mondtam az öltözőben a srácoknak, játsszanak bátrabban, szerezzenek többször labdát, mert ha mi birtokoljuk és megtartjuk, mi lehetünk a jobb csapat. Taktikailag belenyúltam a meccsbe, megcseréltem Tóth Alex és Jonathan Levi pozícióját, mert Alexnek több energiára volt szüksége, hogy féken tartsa Patrik Hrosovskyt a középpályán. Összességében jobban éreztük magunkat a fordulás után, ez jól látható volt a pályán.”
Azt is megkérdeztük Robbie Keane-től, szerinte mekkora értéke van Genk elleni idegenbeli sikernek, győzött-e már le ennyire erős csapatot a Ferencváros az irányításával.
„Az AZ is erős csapat volt, de a Genk is az, nagyon tetszik a játéka. Miután átvettük a játék felett az irányítást, sokkal jobbak voltunk, kontrolláltuk a második félidőt. Fontos volt Gabi Kanikovszki becserélése, a pályára lépése után felszedtük a lecsorgó labdákat, nyugodtabban futballoztunk, de már a beállása előtt is irányítottunk, ami örömteli számomra.”
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
GENK (belga)–FERENCVÁROSI TC 0–1 (0–1)
Genk, Cegeka Arena, 13 743 néző. Vezette: Taszosz Szidiropulosz (Polikronisz Kosztarasz, Lazarosz Dimitriadisz) – görögök
GENK: Van Crombrugge – El Uahdi (Nkuba, 78.), Sadick, Smets, Kayembe (Sor, 86.) – Heynen, Hrosovsky (Karecasz, 65.), Bangoura – J. Ito (Y. Medina, 65.), O Hjon Gju, Steuckers (Erabi, 78.). Vezetőedző: Thorsten Fink
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Cadu, Tóth A., Naby Keita (Ötvös, 85.), J. Levi (Kanikovszki, 79.), O' Dowda (Nagy B., 53.) – Varga B. (Zachariassen, 85.), Joseph (Yusuf, 79.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Varga B. (44.)
|A CSOPORTKÖR ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Dinamo Zagreb
|2
|2
|–
|–
|6–2
|+4
|6
|2. Midtjylland
|2
|2
|–
|–
|5–2
|+3
|6
|3. Aston Villa
|2
|2
|–
|–
|3–0
|+3
|6
|4. Braga
|2
|2
|–
|–
|3–0
|+3
|6
|5. Lyon
|2
|2
|–
|–
|3–0
|+3
|6
|6. Lille
|2
|2
|–
|–
|3–1
|+2
|6
|7. Porto
|2
|2
|–
|–
|3–1
|+2
|6
|8. Viktoria Plzen
|2
|1
|1
|–
|4–1
|+3
|4
|9. Real Betis
|2
|1
|1
|–
|4–2
|+2
|4
|10. Freiburg
|2
|1
|1
|–
|3–2
|+1
|4
|11. FERENCVÁROS
|2
|1
|1
|–
|2–1
|+1
|4
|12. Panathinaikosz
|2
|1
|–
|1
|5–3
|+2
|3
|13. Celta Vigo
|2
|1
|–
|1
|4–3
|+1
|3
|14. Basel
|2
|1
|–
|1
|3–2
|+1
|3
|15. Go Ahead Eagles
|2
|1
|–
|1
|2–2
|0
|3
|16. Roma
|2
|1
|–
|1
|2–2
|0
|3
|17. Brann Bergen
|2
|1
|–
|1
|2–2
|0
|3
|18. Genk
|2
|1
|–
|1
|1–1
|0
|3
|19. Young Boys
|2
|1
|–
|1
|3–4
|–1
|3
|20. Fenerbahce
|2
|1
|–
|1
|3–4
|–1
|3
|21. Ludogorec
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|22. Stuttgart
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|23. Sturm Graz
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|24. FCSB
|2
|1
|–
|1
|1–2
|–1
|3
|25. Nottingham Forest
|2
|–
|1
|1
|4–5
|–1
|1
|26. Crvena Zvezda
|2
|–
|1
|1
|2–3
|–1
|1
|27. Bologna
|2
|–
|1
|1
|1–2
|–1
|1
|28. PAOK
|2
|–
|1
|1
|1–3
|–2
|1
|29. Celtic
|2
|–
|1
|1
|1–3
|–2
|1
|30. Maccabi Tel-Aviv
|2
|–
|1
|1
|1–3
|–2
|1
|31. Nice
|2
|–
|–
|2
|2–4
|–2
|0
|32. Rangers
|2
|–
|–
|2
|1–3
|–2
|0
|33. Utrecht
|2
|–
|–
|2
|0–2
|–2
|0
|34. Salzburg
|2
|–
|–
|2
|0–3
|–3
|0
|35. Feyenoord
|2
|–
|–
|2
|0–3
|–3
|0
|36. Malmö
|2
|–
|–
|2
|1–5
|–4
|0