Robbie Keane: A gólunk után fantasztikusan futballoztunk

• Genk
2025.10.03. 00:05
Robbie Keane szerint az FTC gólja után remekül játszott (Fotó: AFP)
FTC Robbie Keane Genk Európa-liga Ferencváros
A Ferencváros bravúros győzelme után Robbie Keane rövid sajtótájékoztató keretében értékelte együttese teljesítményét. Először arra a kérdésre válaszolt, hogy az első tizenöt-húsz perc után, amikor nem nézett ki olyan jól csapata játéka, mi jelentette a megoldást, hogy szervezettebben futballozzanak a játékosai.

„A Genk bizonyította, jó csapat, sok középre lőtt labdával próbálkozott, igyekezett megbontani a védelmünk bal oldalát, ami kétszer-háromszor sikerült is. Miután felismertük, hogy nincs minden rendben, és Callum O'Dowda mélyebben, jobban helyezkedett, kiküszöböltük a hibákat, hatástalanítottuk a támadásokat. A belga középpályások jól járatták a labdát, ám a gólunk után fantasztikusan futballoztunk, kézben tartottuk a meccset."

Az ír szakember hozzátette, Callum O'Dowda már a szünetet követő első futásánál fájdalmat érzett, úgyhogy lecserélték. Lapunk arról kérdezte Robbie Keane-t, minek tulajdonítja, hogy a második félidőben sokkal jobban nézett ki csapata játéka, annak ellenére, hogy rögtön kimaradt Varga Barnabás tizenegyese, ami megtörhette volna a lendületét.

„Azt mondtam az öltözőben a srácoknak, játsszanak bátrabban, szerezzenek többször labdát, mert ha mi birtokoljuk és megtartjuk, mi lehetünk a jobb csapat. Taktikailag belenyúltam a meccsbe, megcseréltem Tóth Alex és Jonathan Levi pozícióját, mert Alexnek több energiára volt szüksége, hogy féken tartsa Patrik Hrosovskyt a középpályán. Összességében jobban éreztük magunkat a fordulás után, ez jól látható volt a pályán.”

Azt is megkérdeztük Robbie Keane-től, szerinte mekkora értéke van Genk elleni idegenbeli sikernek, győzött-e már le ennyire erős csapatot a Ferencváros az irányításával.

„Az AZ is erős csapat volt, de a Genk is az, nagyon tetszik a játéka. Miután átvettük a játék felett az irányítást, sokkal jobbak voltunk, kontrolláltuk a második félidőt. Fontos volt Gabi Kanikovszki becserélése, a pályára lépése után felszedtük a lecsorgó labdákat, nyugodtabban futballoztunk, de már a beállása előtt is irányítottunk, ami örömteli számomra.”

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
GENK (belga)–FERENCVÁROSI TC 0–1 (0–1) 
Genk, Cegeka Arena, 13 743 néző. Vezette: Taszosz Szidiropulosz (Polikronisz Kosztarasz, Lazarosz Dimitriadisz) – görögök
GENK: Van Crombrugge – El Uahdi (Nkuba, 78.), Sadick, Smets, Kayembe (Sor, 86.) – Heynen, Hrosovsky (Karecasz, 65.), Bangoura – J. Ito (Y. Medina, 65.), O Hjon Gju, Steuckers (Erabi, 78.). Vezetőedző: Thorsten Fink
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Cadu, Tóth A., Naby Keita (Ötvös, 85.), J. Levi (Kanikovszki, 79.), O' Dowda (Nagy B., 53.) – Varga B. (Zachariassen, 85.), Joseph (Yusuf, 79.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Varga B. (44.)

    
A CSOPORTKÖR ÁLLÁSAMGyDVL-KGkP
1. Dinamo Zagreb226–2+46
2. Midtjylland225–2+36
3. Aston Villa223–0+36
4. Braga223–0+36
5. Lyon223–0+36
6. Lille223–1+26
7. Porto223–1+26
8. Viktoria Plzen2114–1+34
9. Real Betis2114–2+24
10. Freiburg2113–2+14
11. FERENCVÁROS2112–1+14
12. Panathinaikosz2115–3+23
13. Celta Vigo2114–3+13
14. Basel2113–2+13
15. Go Ahead Eagles2112–203
16. Roma2112–203
17. Brann Bergen2112–203
18. Genk2111–103
19. Young Boys2113–4–13
20. Fenerbahce2113–4–13
21. Ludogorec2112–3–13
22. Stuttgart2112–3–13
23. Sturm Graz2112–3–13
24. FCSB2111–2–13
25. Nottingham Forest2114–5–11
26. Crvena Zvezda2112–3–11
27. Bologna2111–2–11
28. PAOK2111–3–21
29. Celtic2111–3–21
30. Maccabi Tel-Aviv2111–3–21
31. Nice222–4–20
32. Rangers221–3–20
33. Utrecht220–2–20
34. Salzburg220–3–30
35. Feyenoord220–3–30
36. Malmö221–5–40

 

