Robbie Keane: A gólunk után fantasztikusan futballoztunk

„A Genk bizonyította, jó csapat, sok középre lőtt labdával próbálkozott, igyekezett megbontani a védelmünk bal oldalát, ami kétszer-háromszor sikerült is. Miután felismertük, hogy nincs minden rendben, és Callum O'Dowda mélyebben, jobban helyezkedett, kiküszöböltük a hibákat, hatástalanítottuk a támadásokat. A belga középpályások jól járatták a labdát, ám a gólunk után fantasztikusan futballoztunk, kézben tartottuk a meccset."

Az ír szakember hozzátette, Callum O'Dowda már a szünetet követő első futásánál fájdalmat érzett, úgyhogy lecserélték. Lapunk arról kérdezte Robbie Keane-t, minek tulajdonítja, hogy a második félidőben sokkal jobban nézett ki csapata játéka, annak ellenére, hogy rögtön kimaradt Varga Barnabás tizenegyese, ami megtörhette volna a lendületét.

„Azt mondtam az öltözőben a srácoknak, játsszanak bátrabban, szerezzenek többször labdát, mert ha mi birtokoljuk és megtartjuk, mi lehetünk a jobb csapat. Taktikailag belenyúltam a meccsbe, megcseréltem Tóth Alex és Jonathan Levi pozícióját, mert Alexnek több energiára volt szüksége, hogy féken tartsa Patrik Hrosovskyt a középpályán. Összességében jobban éreztük magunkat a fordulás után, ez jól látható volt a pályán.”

Azt is megkérdeztük Robbie Keane-től, szerinte mekkora értéke van Genk elleni idegenbeli sikernek, győzött-e már le ennyire erős csapatot a Ferencváros az irányításával.

„Az AZ is erős csapat volt, de a Genk is az, nagyon tetszik a játéka. Miután átvettük a játék felett az irányítást, sokkal jobbak voltunk, kontrolláltuk a második félidőt. Fontos volt Gabi Kanikovszki becserélése, a pályára lépése után felszedtük a lecsorgó labdákat, nyugodtabban futballoztunk, de már a beállása előtt is irányítottunk, ami örömteli számomra.”